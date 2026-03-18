מאות תושבים עדיין מפונים מבתיהם מאז המבצע הקודם באיראן

במבצע "עם כלביא" ביוני אשתקד נרשמו פגיעות קשות בעורף הישראלי, שהובילו בין היתר ל־33 הרוגים ולעוד אלפי פצועים. הפגיעות בבתי מגורים, בעיקר במרכזי ערים, הביאו למספר מפונים גדול. בכמה מקומות נרשמו זירות פגיעה משמעותיות מאוד, עם הרס רב, הן מבחינת העוצמה והן מבחינת רדיוס הפגיעה.

● מחכים לפיצויים בגלל המלחמה? לא תקבלו אותם לפחות עד מאי

● ראיון | מהנדס עיריית בית שמש: "רוב מי שהיה במקלט יצא על הרגליים"

על פי נתוני מרכז המחקר והמידע של הכנסת, כ־21 אלף איש פונו מבתיהם בעקבות פגיעת טילים במהלך המבצע, ולפי נתוני מערך הדיגיטל הלאומי כ־5,380 בתי אב נזקקו לדיור חלופי. נכון לתחילת ספטמבר האחרון, פחות מ־700 איש מכלל המפונים שהו בבתי מלון וכל השאר בדיור חלופי.

ברשות המסים אומרים כי כ־2,400 משפחות קיבלו דיור חלופי כתוצאה ממלחמת עם כלביא. כיום אין מפונים במלונות, חלק חזרו לבתיהם וחלק שוכרים דירות עד לשיקום הנכס. עוד מסרו כי כ־44 אלף תביעות שהוגשו במסגרת "עם כלביא" טופלו. כ־8,500 תביעות עדיין בטיפול. עד כה שולם בגין התביעות על נזק ישיר שהוגשו כ-2.9 מיליארד שקל.

כעת, קצת יותר משמונה חודשים לאחר האירועים, בדקנו ארבע זירות מרכזיות, שבהן נפגעו בעיקר מבני מגורים, מטילים ששוגרו מאיראן במהלך מבצע "עם כלביא", כדי להבין היכן הדברים עומדים נכון לעכשיו.

בת ים, צפון העיר

פגיעות בנפש: 9 הרוגים, מאות פצועים

הפגיעה במבנים: בניין אחד ספג פגיעה ישירה, וכ־75 מבנים בסך הכול ספגו פגיעה כלשהי

מספר המפונים: כ־2,000.

זו הייתה אחת הפגיעות הזכורות ביותר מימי מבצע "עם כלביא", הן משום שזו הייתה אחת הפגיעות המשמעותיות הראשונות מטיל איראני, הן בשל ממדי ההרס והן משום מידת הקטלניות של הפגיעה. הבניין שספג את הפגיעה הישירה נהרס כחודש לאחר מכן, ובניין נוסף שהוגדר על ידי העירייה כמסוכן, נהרס גם כן. כ־20 מבנים נוספים שנפגעו מוגדרים ככאלו שאינם ראויים למגורים. מהעירייה נמסר כי חלק מהם נאטמו בינתיים, במטרה למנוע הידרדרות במצבם ההנדסי.

כ־2,000 איש פונו מהבתים שנפגעו, מתוכם כ־800 טרם חזרו לבתיהם. כל המפונים נמצאים בדיור חלופי, בשכירות שמממנת המדינה, ואף אחד מהם לא שוהה בבית מלון. בעירייה מציינים כי "שיקום אתר ההרס כולו ממתין להשלמת חקיקה חדשה המקודמת על ידי המדינה, שנועדה להסדיר טיפול הולם באתרי הרס בקנה מידה גדול כדוגמת שלנו".

פתח תקווה, נווה גן

פגיעות בנפש: 4 הרוגים, כ‏־300 פצועים

הפגיעה במבנים: בניין אחד ספג פגיעה ישירה, ועוד שלושה ספגו פגיעות הדף

מספר המפונים: מאות דיירי ארבעת הבניינים.

עוד אחת מהפגיעות המדוברות במהלך המבצע הייתה זו בפתח תקווה, שבה - בצירוף מקרים נדיר - פגע הטיל בין שני ממ"דים, וכך הביא למותם, בין היתר, של אזרחים ששהו בתוך המרחב המוגן בעת הפגיעה.

על אף שמדובר בפגיעה מרחבית מצומצמת משמעותית בהשוואה לפגיעה בבת ים - ארבעה בניינים "בלבד" נפגעו במקרה הזה - פונו מהם מאות דיירים. עד היום, 200 משפחות עדיין לא שבו לבתיהן, בשניים מהבניינים, בעוד שני הבניינים האחרים התאכלסו מחדש לאחר שהשיפוצים בהם כבר הסתיימו. בשני הבניינים הנותרים השיפוצים נמשכים, והצפי הוא כי בספטמבר יוכלו לשוב ולהתאכלס בדיירים. הזירה הזו אינה רלוונטית לחוק השיקום שמקדמת הממשלה (שכן לא היו בו מבנים שנהרסו ונדרש לבנותם מחדש), וייתכן שזו הסיבה להתקדמות היחסית בשיקומה ובהחזרתה למצב הקודם.

בני ברק, שכונת פרדס כץ

פגיעות בנפש: הרוג אחד, מאות פצועים

הפגיעה במבנים: מבנה חינוכי שספג את הפגיעה הישירה נהרס לחלוטין. עוד כ־300 דירות בסביבה נפגעו

מספר המפונים: יותר מ־2,000.

הפגיעה בבני ברק אירעה באותו לילה קשה שבו אירעה הפגיעה בפתח תקווה. פגיעת הטיל באזור צפוף יחסית (ובעיר הנחשבת לצפופה בישראל) יצרה רדיוס נזק גדול למדי, שהצריך פינוי של תושבים רבים - גם משום שבני ברק מאופיינת במשפחות עם מספר נפשות גדול למדי. נכון להיום כ־40 משפחות עדיין שוהות בדיור חלופי וטרם חזרו לביתן. אף אחד מהמפונים לא שוהה בבית מלון.

כמה ימים לאחר הפגיעה פרסמנו כאן כי העירייה העניקה היתר בתנאים לאחד המבנים ברדיוס הפגיעה, כדי לאפשר לקדם בו במהירות פרויקט הריסה ובנייה, שלו יש כבר תכנון מוקדם. מהעירייה נמסר כי בניין נוסף נמצא בדיונים לקראת היתר. עם זאת, העבודה בשטח עדיין לא החלה, בכלל המתחם - ונראה שגם כאן ממתינים להתקדמות החקיקה בנושא.

באר שבע, שכונת נווה זאב

פגיעות בנפש: ארבעה הרוגים, עשרות פצועים

הפגיעה במבנים: שני בניינים הוגדרו כלא ראויים למגורים, עשרות מבנים בסביבה נפגעו

מספר המפונים: יותר מ־500.

הפגיעה הזו הייתה אחת האחרונות לפני הפסקת האש שהביאה לסיומו של מבצע "עם כלביא", והיא הייתה אחת הכואבות. גם במקרה הזה הטיל גרם להרג אזרחים על אף ששהו במרחבים מוגנים, בשל "פרצה" במיגון של הבניין.

168 משפחות עדיין מוגדרות מפונות, ונמצאות בדיור חלופי - ולא בבתי מלון. הבניין שספג את הפגיעה הישירה כבר נהרס, והחל תכנונו מחדש. שני בתי קרקע הוגדרו כמבנים מסוכנים, והדיירים מקדמים עבורם היתר הריסה והיתר בנייה חדש. כלל המבנים שנפגעו נמצאים כבר בשלב השיפוץ, והצפי הוא שהאחרונים שבהם יהיו מוכנים עד לסוף השנה.