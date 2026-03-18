מחכים לפיצויים בגלל המלחמה? לא תקבלו אותם לפחות עד מאי

זכאי מתווה הפיצויים של המלחמה באיראן יצטרכו לחכות: בימים הקרובים צפויים במשרד האוצר להכין את מסמכי החקיקה למתווה הפיצויים לעובדים ולעסקים, אז החקיקה תפורסם להערות הציבור ולאחר מכן תועבר לאישור ועדת שרים עד שלבסוף תונח על שולחן הכנסת. ההערכות הן שהחקיקה תגיע בתוך שבועיים לכנסת, אז היא תתחיל לדון בה ולהכין אותה להמשך הצבעות בדיוני ועדות הכנסת, אלא שאז חג הפסח והפגרה בעבודת הכנסת, כך שהוערך לא אחת שהכסף לא ישולם לפני חודש מאי. גם אם בכנסת יקיימו הליך חקיקה מהיר, סביר שכספי הפיצויים לא יגיעו הרבה לפני כן.

במשרד האוצר טוענים שלא מדובר בעיכוב. "במשרד האוצר עובדים על כך מסביב לשעון, במקביל להכנת תקציב המדינה לכנסת, כדי שההצעה תקודם ותיכנס לתוקף במינימום הזמן האפשרי. לוחות הזמנים להכנת המתווה לחקיקה מהירים יותר ביחס לאירועים קודמים כמו עם כלביא וחרבות ברזל", נמסר מטעם המשרד.

זעם על המתווה

המתווה שהוצג לפני שבוע ימים כולל פיצויים על פגיעה של 25% מהמחזור ומעלה לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון שקל והמודל מתמקד בהחזר על הוצאות שכר והוצאות קבועות. המתווה הוצג 12 ימים לאחר פרוץ המלחמה והוא דומה לזה שהוצג במבצע "עם כלביא" מחודש יוני האחרון, אך עם שינויים והתאמות. מתווה הסיוע של האוצר התפרסם ללא הסכמות בין האוצר למעסיקים במספר סוגיות עקרוניות. בראשן, אם ישולמו דמי חל"ת לעובדים שלא עבדו בשבוע הראשון של המבצע וחזרו לעבוד אחרי ההקלה בהנחיות, שכן מודל החל"ת מחייב 14 ימי היעדרות רצופים. אם המבצע יהיה קצר מ-21 יום, מי שחזר לעבוד אחרי שבוע לא יגיע לרף - ולא יהיה זכאי לדמי אבטלה כלל.

השבוע התכנסו באיגוד לשכות המסחר בעלי עסקים שזעמו על המתווה ביניהם נשיא איגוד לשכות המסחר שחר תורג'מן, נשיא להב עו"ד רועי כהן ומנכ"ל ארגון המסעדנים תומר מור. "שר האוצר פרסם מתווה שלא סוכם בעיצומו של מו"מ, והוכיח פעם נוספת שהוא מפקיר את המגזר העסקי בישראל. במקום לייצר צמיחה, שר האוצר מדכא אותה ומתמרץ עובדים להישאר בבית במשך 14 יום ברצף, על מנת שיהיו זכאים לחל"ת", הוא אמר וטען שבכל יום כ-170 עסקים נסגרים בישראל בשנתיים וחצי האחרונות.

השבוע פרסמה הלמ"ס סקר המצביע על הפגיעה הכלכלית במסגרת המלחמה מול איראן. לפי הסקר, שנערך בין ה-10 ל-12 במרץ ונועד לייצג כ-66 אלף עסקים עם 2.28 מיליון משרות, כרבע מהעסקים במשק נמצאים בסגירה זמנית או בתעסוקה מינימלית - לעומת שליש מהעסקים בסבב הקודם מול איראן. כ-44% מהעסקים דיווחו על היקף תעסוקה שגרתי, שיפור ניכר לעומת 34% שדיווחו כך ביוני 2025. הפער נובע בעיקר מכך שהמגבלות שהטיל פיקוד העורף הפעם קלות יותר: כבר ב-5 במרץ הותרה פעילות לכל עסק שבסביבתו מרחב מוגן, בשונה ממבצע "עם כלביא" שבו הותרו רק עסקים חיוניים כמעט לאורך כל 12 ימי הלחימה.