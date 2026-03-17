הלמ"ס: אחד מארבעה עסקים בסגירה זמנית בגלל המלחמה באיראן

סקר שפרסמה היום (ג') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביע על פגיעה כלכלית רחבה במשק במבצע "שאגת הארי" מול איראן, אך פחות חמורה מזו שנרשמה במבצע "עם כלביא" ביוני אשתקד. הנתונים מגיעים ברקע הסערה בקרב נציגי העסקים על מתווה הפיצויים שהציג שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

● ההשקעה והצמיחה לא נספרת: עסקים חדשים נופלים בין הכיסאות

● הרפורמה המפתיעה שנשארה בפנים: העובדים שיגדל להם בקרוב הנטו

לפי הסקר, שנערך בין ה-10 ל-12 במרץ ונועד לייצג כ-66 אלף עסקים עם 2.28 מיליון משרות, כרבע מהעסקים במשק נמצאים בסגירה זמנית או בתעסוקה מינימלית - לעומת שליש מהעסקים בסבב הקודם מול איראן.

כ-44% מהעסקים דיווחו על היקף תעסוקה שגרתי, שיפור ניכר לעומת 34% שדיווחו כך ביוני 2025. הפער נובע בעיקר מכך שהמגבלות שהטיל פיקוד העורף הפעם קלות יותר: כבר ב-5 במרץ הותרה פעילות לכל עסק שבסביבתו מרחב מוגן, בשונה ממבצע "עם כלביא" שבו הותרו רק עסקים חיוניים כמעט לאורך כל 12 ימי הלחימה.

הפערים הענפיים חדים. בהייטק ובפיננסים רק 6% מהעסקים הושבתו ו-71% שומרים על פעילות שגרתית יחסית. בצד השני, כמחצית מעסקי המסעדנות ואולמות האירועים בסגירה זמנית, ומחצית מעסקי הבריאות, הפנאי והתרבות צופים פגיעה חמורה בפדיון מרץ. עסקים קטנים, עם 5-10 משרות, נפגעים פי שמונה מעסקים גדולים: 31% מהם בתעסוקה מינימלית, לעומת 4% בלבד מעסקים עם מעל 250 עובדים.

שני אתגרים בולטים של המעסיקים ועובדיהם עולים מן הסקר. 44% מהעסקים ציינו היעדרות עובדים כפגיעה חמורה, ו-42% ציינו את סגירת מוסדות הלימוד כקושי ממשי.

נתוני הסקר עשויים לחזק את עמדת משרד האוצר, שעיכב את ההכרזה על מתווה הפיצויים כשבועיים, לפיהן הפגיעה בעסקים מצומצמת יותר מהסבב הקודם. אלא שבמגזר העסקי ובהסתדרות טוענים שדווקא הנתונים הללו משקפים בעיה לראייתם: עסקים קטנים רבים שנסגרו בשבוע הראשון וחזרו לפעול בשני עשויים שלא לעבור את רף ה-25% ירידה במחזור החודשי - ולהיוותר ללא פיצוי כלל. כך גם לגבי העובדים, שחלקם לא ישלימו את הרצף של 14 ימי היעדרות רצופים הנדרשים לזכאות לחל"ת.