לראשונה מזה עשור: בוטלה הפגנת ענק איראנית נגד ישראל בלונדון

הממשלה הבריטית הודיעה על ביטול הפגנת "יום אל-קודס" בלונדון בסוף השבוע הקרוב, שבה היו אמורים להשתתף רבבות בני אדם. מדובר בהפגנה המתרחשת מדי שנה במהלך חג הרמדאן ברחבי העולם, בהפקת ארגונים פרו-איראניים, ושנועדה לסמל את התמיכה במאבק הפלסטיני. בהפגנות קודמות בבריטניה הונפו דגלי חיזבאללה, נשמעו קריאות להשמדת ישראל ונגד הציונות, ואלפי בני התכנסו למפגן אנטי-ישראלי בלב לונדון.

השנה ההפגנה היתה אמורה להיות גדולה מהרגיל, על רקע המלחמה המתנהלת בין ארה"ב וישראל לאיראן ואחרי המלחמה בעזה. גם גורמים בשמאל הבריטי הבטיחו להשתתף בה. זוהי הפעם הראשונה שבה הפגנה מבוטלת בלונדון מזה קרוב ל-15 שנה, דווח בכלי התקשורת הבריטיים הבוקר (ד').

הנימוק הרשמי לביטול, עליו הכריזה אמש (ג') שרת הפנים שבינה מחמוד, הוא המלצה של משטרת המטרופולין של לונדון לעשות זאת, בשל חשש מ"חיכוך ואלימות" בין קבוצות פרו-פלסטיניות ופרו-איראניות לבין המפגינים נגדן. מחמוד הודיעה כי היא מבטלת את האישור להפגנה, שהיתה אמורה להתקיים ביום ראשון, בשל "חשש לשלום הציבור". לדבריה, היא עשתה זאת "בשל ההיקף של ההפגנה והפגנות הנגד המתוכננות, ועל רקע המצב הנוכחי במזרח התיכון".

הולכת על חבל דק

מבחינה תדמיתית, בריטניה מנסה ללכת על חבל דק בין שימור הקשרים עם ארה"ב לבין דעת הקהל הציבורית נגד המלחמה, ותמונות של האייטולה עלי חמינאי שחוסל, או של בנו מוג'תבא חמינאי, במרכז לונדון לא היו תורמות להצלחת ניסיון זה.

כמו כן, בממלכה המאוחדת יש אוכלוסייה גדולה של גולים איראנים התומכים בהפלת משטר האייטולות, והחשש היה מאלימות רחבת-היקף בעימותים ביניהם לבין התומכים במשטר משמרות המהפכה הנוכחי.

גם כך בריטניה מתמודדת בשבועות האחרונים עם הפגנות תמיכה בחמינאי ובמשטר האיראני בכמה מוקדים, בעיקר סביב אוניברסיטאות. במנצ'סטר שרפו סטודנטים מוסלמים תמונות של ראש הממשלה בנימין נתניהו והניפו תמונות של עלי חמינאי, שחוסל במכת הפתיחה של המלחמה ב-28 בפברואר. מדובר בעיקר באגודות איסלמיות הממומנות על-ידי איראן ב-27 אוניברסיטאות, לפי דיווח ב"דיילי מייל" השבוע.

במהלך טקס אשכבה לחמינאי בבירמינגהאם שרפו המפגינים דגל ישראל וקראו "מוות לצה"ל" - סיסמה שהפכה לפופולרית בבריטניה בקרב המתנגדים לישראל בשנתיים האחרונות. ארבעה בריטים נעצרו על-ידי הרשויות בשבוע האחרון בחשד שעקבו אחרי מטרות יהודיות ותכננו פיגועים.