"עומדים לצדה של ישראל": שר החוץ הגרמני מבקר בישראל

שר החוץ הגרמני יוהאן וואדפול הפך היום (ג') לדיפלומט הבכיר הראשון לבקר בישראל מאז תחילת המלחמה באיראן. השר הגרמני הגיע לשיחות עם שר החוץ הישראלי גדעון סער, לאחר ביקור בזק בקפריסין. גרמניה מביעה עמדה חריגה באירופה בעד המלחמה מאז תחילתה, והקנצלר פרידריך מרץ אמר במהלך ביקור בבית הלבן כי ברלין תומכת במלחמה כדי "להסיר את שלטון האימים באיראן".

בדברים שאמר לאחר מכן במהלך ועידה מפלגתית הוסיף כי "מקומה של גרמניה הוא לצדה של ישראל" בעימות הנוכחי. עם זאת, היום הוסיף במהלך דברים פומביים שנשא בברלין כי יש "לחתור לסיום" המלחמה וכי "אף אחד אינו רוצה מלחמה ללא סוף.

גרמניה מאפשרת לארה"ב שימוש חופשי בבסיסיה בגרמניה במסגרת הפעילות במזרח התיכון. זאת, בניגוד לצרפת ולבריטניה שהטילו הגבלות על המטוסים הנוחתים ומשתמשים בבסיסיה "רק למטרות הגנתיות" כמו חיסול משגרי רקטות. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיבח את גרמניה בנושא זה, לעומת גינוי חריף שהשמיע כלפי ראש ממשלת בריטניה. העמדה הגרמנית מפצלת את האיחוד האירופי, ועומדת בניגוד לעמדות הפומביות של נשיא צרפת עמנואל מקרון וראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז, בין השאר.

ביקור שר החוץ של גרמניה, יוהאן ודפול, בבית שמש / צילום: שלומי אמסלם- לע״מ

ואדפול אמר במסיבת עיתונאים היום ביחד עם שר החוץ סער כי "הסכנה הגדולה ביותר לישראל נשקפת מהמשטר האיראני, ואיראן היא סכנה לאזור כולו וגם לאירופה. אנחנו רואים בדאגה את המצב הנוכחי, שבה היא יורה באופן חסר אבחנה על שכנותיה ועל ישראל. ההתקפות חסרות האבחנה שלה חייבות להסתיים. אנחנו עומדים לצדה של ישראל ולכן אני כאן, כשר החוץ של גרמניה". שר החוץ הישראלי הודה לדיפלומט הגרמני על הביקור, לקנצלר מרץ על התמיכה, וקרא לממשל בברלין "לעשות את הצעד הבא" ו"לנתק את כל הקשרים הדיפלומטיים עם המשטר האיראני".

ואדפול גם גינה במקביל את האלימות של מתנחלים בשטחים ואמר כי הביע את ההתנגדות של גרמניה לתוכנית הישראלית לבנייה בשטח E1. הקנצלר מרץ אמר בברלין במקביל כי התוכנית היא "טעות גדולה" והבהיר כי ביקש משר החוץ שלו להבהיר את הדברים לצד הישראלי.