הזינוק במחיר הנפט ייבלם? התוכנית של סוכנות האנרגיה הבינלאומית

400 מיליון חביות נפט בשווי עשרות מיליארדי דולרים ישוחררו למשק כדי למתן את מחירי הנפט - כך שוקלים בסוכנות האנרגיה הבינלאומית, לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל". זו תהיה הכמות הגדולה ביותר אי-פעם, אפילו יותר מ-182 מיליון החביות ששוחררו ב-2022 עקב הפלישה הרוסית לאוקראינה, שהביאו לזינוק (זמני) של מחירי הנפט, אפילו יותר גבוה מעכשיו. מחירי הנפט בינתיים ממשיכים לעלות ועולים על 90 דולר לחבית ברנט.

מיצרי הורמוז נחסמו על-ידי איראן במתקפות מהחוף, וביממה האחרונה הותקפו ארבעה מכליות נפט שניסו לבצע את המעבר. שלושה ימאים מאחת המכליות עדיין מוגדרים נעדרים. מכליות איראניות בדרכן לסין הצליחו לבצע את החצייה החוצה, בעודן נושאות מיליוני חביות נפט. אך האיראנים גם מאיימים למקש את המיצרים, מה שעלול לחסום באופן הרמטי את המעבר עד שיבוצעו פעולות לסילוק המוקשים הימיים. ארה"ב, בתגובה, הפציצה ספינות איראניות שעלולות לשמש להנחת מוקשים כאלה.

מחיר הנפט, שעמד בתחילת השנה על כ-60 דולר והגיע ערב המלחמה ל-73 דולר לחבית ברנט, זינק בשיא עד ל-116 דולר, ואז ירד עקב התבטאויות של נשיא ארה"ד דונלד טראמפ שהמלחמה לא תימשך זמן רב, ושארה"ב תדאג לפתיחת המיצרים. אך לאחר ירידה זמנית לסביבות ה-85 דולר, מחירי הנפט מטפסים בחזרה וכבר חצו את רף ה-90 דולר. עם זאת, החשש הוא לא בהכרח מעליית המחירים הזמנית כעת, אלא משיבושים ארוכי-טווח יותר באספקת הנפט העולמית.

משבר חמור פי שניים

משבר הנפט הנוכחי, במסגרתו איראן חסמה את מיצרי הורמוז, שמובילים כ-20% מאספקת הנפט העולמית, חמור פי שניים מאשר האירוע השני בחריפותו ב-1956 ("מלחמת סיני" בישראל, "משבר סואץ" בעולם) - כך עולה מניתוח של חברת מחקר השווקים Rapidan Energy. וחמור מכך, כמעט אין יכולת הפקה עודפת שיכולה לפצות על כך, בניגוד למספר משברים קודמים בעבר.

עם זאת, מחקרים אחרים מצביעים על כך שהתלות של הכלכלה העולמית בנפט פחתה משמעותית בעשרות השנים האחרונות, מה שממתן את הנזק הכלכלי ביחס לגודל חסר התקדים של המחסור. גם ארה"ב, שהייתה תלויה אז ביבוא נפט, היא היום בכלל יצואנית בעצמה.

ובכל זאת, מחירי הדלק בארה"ב כבר זינקו משמעותית, והשווקים בירידה, מה שעלול להכביד מאוד על הנשיא טראמפ ברמה הפוליטית לקראת בחירות האמצע בסוף השנה הנוכחית. הוא ניסה ללחוץ על ספינות לחצות את המיצרים בכל זאת, אך התקיפות מכיוון איראן שכבר פגעו במספר מכליות לאחרונה כנראה יעצרו זאת לעת עתה.

הצעד הבא שעל הפרק

הדבר הבא שניתן לעשות הוא לשחרר את מאגרי הנפט האסטרטגיים, שזה המהלך ששוקלים כעת בסוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA). יפן כבר הכריזה כי תחל בשחרור נפט מהמאגרים הפרטיים והממשלתיים כאחד כדי למתן את מחירי הנפט המקומיים, במדינה תעשייתית שתלויה מאוד ביבוא אנרגיה מבחוץ. שר האוצר הצרפתי רולאן לקור אמר לאחרונה כי "אנחנו צריכים לשלוח מסר ברור: אם אי-אפשר לפתוח מחדש את מיצרי הורמוז מיידית, נחליף אותו בנפט אחר".

משכך, כאמור, הם מתכננים ש-32 המדינות החברות בארגון (ישראל לא חברה בו, אך כן מועמדת), ישחררו כמות חסרת תקדים של 400 מיליון חביות נפט, בשווי עשרות מיליארדי דולרים, במטרה למתן את מחירים הנפט.

השווקים, בינתיים, לא מתרשמים מהחשיפה - והמחיר נשאר גבוה.