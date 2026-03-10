התנועה בהורמוז נעצרה? כך מגיבים באיראן לאיומים מארה"ב

הנשיא טראמפ אמנם איים שאם איראן תפגע בזרימת הנפט דרך מצר הורמוז, היא "תוכה בחוזקה", אך בפועל בשטח אין שינוי. על פי לויד'ס ליסט, העוקבים אחרי תנועת הספינות באזור, מעבר הספינות צנח מ־60־70 בכל יום, לשלוש ספינות לכל היותר. עם זאת, יש לציין כי במהלך המעבר בהורמוז, הספינות מכבות את המשרדים שלהן, מה שמקשה על המעקב אחרי התנועה.

● המנכ"ל שמזהיר מ"השלכות קטסטרופליות" בעקבות המלחמה

● ההיסטוריה מגלה: אלה שני הדברים שיכריעו את מצב השווקים

מי שבעיקר עוברות במצר כעת הן ספינות "צי הצללים" האיראני. חלקן נמצאות תחת סנקציות, והן פועלות תחת ההנחה שטהרן לא תתקיף מכליות הנושאות נפט איראני לסין, למשל. עם זאת, קשיים בפיקוד ובשליטה מצד איראן הובילו לכך ששתי ספינות השייכות לצי הצללים הותקפו, כנראה תוך חוסר ידיעה מצד הגורמים הרלוונטיים בצי משמרות המהפכה.

מפרץ הורמוז. מכליות נפט מתגודדות משני צידי המפרץ אך לא עוברות בו / צילום: MARINETRAFFIC

מספר חד־ספרתי של ספינות סיניות גם הן חצו את הורמוז, ואף אותתו על כך שהן מסין כדי להימנע מפגיעה בהן. עם זאת, ככל הידוע, אף אחת מהן אינה מכלית דלק. החברה המערבית היחידה שחצתה את הורמוז עד כה היא החברה היוונית דינקום, שהעמיסה מטען של נפט גולמי סעודי מנמל ראס תנורה, ויצאה מהמפרץ הפרסי בדרכה לנמל מומבאי במערב הודו.

טראמפ מתרגז

טראמפ, בינתיים, מתרגז שעוד ספינות לא מוכנות לקחת את הסיכון: "הספינות האלו צריכות לשוט דרך מיצרי הורמוז ולגלות קצת אומץ", אמר בראיון לפוקס ניוז. "אין ממה לפחד, אין להם צי, הטבענו את כל הספינות". אלא שבפועל, ספינות הצי האיראני אינן האיום היחיד, שכן צרות המיצר מביאה לכך שניתן לשגר טילים וכטב"מים גם מאזור החוף. לויד'ס ליסט מדווחים שמספר בעלי ספינות פנו אליהם כדי לציין שלמרות דברי טראמפ - הסיכונים ממעבר במצר נותר קריטי למדי.

בשבוע שעבר, ארה"ב העלתה את האפשרות של ליווי צמוד של ספינות מלחמה אמריקאיות ואף ביטוח שתספק ממשלת ארה"ב, כפי שממשלת ישראל מספקת לספינות העוגנות בישראל כבר מתחילת המלחמה, מה שהבטיח המשך חלק של היבוא והיצוא הישראלי. אך נכון להיום, אין עוד פרטים נוספים בעניין. נשיא צרפת עמנואל מקרון גם העלה את האפשרות של ספינות מלחמה אירופאיות שיבצעו משימה דומה, אך רק ברגע שהחלק הראשון והעצים ביותר של המלחמה יסתיים. מתי זה יקרה? טרם ברור, ונכון לכעת - מצר הורמוז נותרים חסומים כמעט לחלוטין.

עם זאת, ב-9 במרץ, פגעו כטב"מים איראניים במסוף הדלקים של פוג'יירה, הפתח של איחוד האמירויות לעולם החיצון אחרי הסגר. ב-10 במרץ המסוף הושבת עד הודעה חדשה, כך שאין לאיחוד האמירויות אפשרות לייצא כעת נפט כלל.