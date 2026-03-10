ההיסטוריה מגלה: אלה שני הדברים שיכריעו את מצב השווקים

50 שנות זעזועים בתחום הנפט יכולות ללמד הרבה על תגובת השווקים ומשכה. סקירה היסטורית מיוחדת שפורסמה במרקטווץ' על-ידי מאניש קברה, ראש אסטרטגיית המניות האמריקאית בסוסייטה ז'נרל, עשויה לספק למשקיעים כמה רמזים לגבי מה שחשוב באמת לתיקי ההשקעות שלהם כרגע.

"באופן בסיסי, שני משתנים חשובים: 1) משך הזעזוע; 2) פונקציית התגובה של הפדרל ריזרב", אמר קברה.

קברה התמקד בניתוח שלו בחמישה אירועים קודמים שגרמו למחירי הנפט לנסוק כלפי מעלה: פלישת רוסיה לאוקראינה ב-2022, תחילת מלחמת עיראק ב-2003, מלחמת המפרץ ב-1990, המהפכה האיראנית ב-1979 והאמברגו של אופ"ק בתגובה למלחמת יום כיפור ב-1973.

לדבריו, המיתונים של שנות ה-70, שהונעו על-ידי זעזועי נפט, "הוגברו על-ידי הידוק הפד. שלושה מתוך חמשת הזעזועים גרמו למיתון בארה"ב, שני האחרונים על רקע צמיחה עמידה יותר".

ובכל מקרה, ההיסטוריה מראה שמניות אמריקאיות נוטות להניב ביצועים טובים יותר מחברותיהן הבינלאומיות במהלך משברים כאלה, וכך גם הדולר האמריקאי.

קברה המשיך והסביר כי בעבר, זעזועים במחירי הנפט נטו להתפוגג לאחר שלושה חודשים. אך לא תנועת המחירים לבדה היא שחשובה לשווקים: גם תגובת הפדרל ריזרב יכולה להיות בעלת השפעה גדולה.

לאחרונה, סוחרי חוזים עתידיים על ריביות הימרו כי הזינוק במחירי הנפט יהפוך את הפחתת הריבית הנוספת של הפד השנה לפחות סבירה, חלקם אף מהמרים כי הפד עשוי להעלות את הריבית אם מחירי הנפט הגבוהים יותר יעזרו להחיות את האינפלציה.

אלא שעד כה, מדדים מבוססי שוק של ציפיות האינפלציה של המשקיעים בטווח הארוך לא השתנו הרבה. משמעות הדבר היא שהשוק עדיין צופה שכל השפעה על האינפלציה תהיה קצרת-מועד יחסית.