המנכ"ל שמזהיר מ"השלכות קטסטרופליות" בעקבות המלחמה
ארמקו

המנכ"ל שמזהיר מ"השלכות קטסטרופליות" בעקבות המלחמה

מנכ"ל ענקית הנפט הסעודית ארמקו שבית זיקוק שלה נפגע מטיל, התייחס בסמוך לפרסום הדוחות הכספיים של החברה למלחמה והשלכותיה על שוק הנפט • לדבריו מדובר בהשלכות קטסטרופליות שיובילו לתגובת שרשרת קשה

שירות גלובס 15:25
בתי זיקוק של ארמקו בערב הסעודית / צילום: ap
בתי זיקוק של ארמקו בערב הסעודית / צילום: ap

מנכ"ל ענקית הנפט הסעודית ארמקו, אמין נאסר, הזהיר כי מלחמת איראן עשויה להיות בעלת "השלכות קטסטרופליות" על שוק הנפט העולמי. נאסר אמר בשיחת פרסום דוחות היום (ג') כי המלחמה גרמה ל"תגובת שרשרת קשה" ול"אפקט דומינו דרסטי" מעבר לספנות, "על התעופה, החקלאות, הרכב ותעשיות אחרות".

"יהיו השלכות קטסטרופליות על שוק הנפט העולמי. ככל שההפרעה תימשך זמן רב יותר, כך ההשלכות על הכלכלה העולמית יהיו דרסטיות יותר", אמר, והוסיף כי זהו "ללא ספק המשבר הגדול ביותר" שעמו מתמודדת תעשיית הנפט והגז באזור.

בית הזיקוק ראס טנורה של ארמקו נפגע מטיל בשבוע שעבר, על רקע תקיפות נרחבות של מזל"טים וטילים איראניים על מדינות המפרץ בתגובה לתקיפות אמריקאיות וישראליות עליו.

מחיר הנפט זינק על רקע חששות מההיצע, אך ירד לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי ארה"ב תפגע באיראן "פי 20 חזק יותר" אם תנסה לעצור את זרימת הנפט דרך מיצרי הורמוז. העליות נחלשו, והוא נסחר סביב 92 דולר לחבית מסוג ברנט.

נאסר המשיך והזהיר: "עם המשבר הגאו-פוליטי הנוכחי, המלאים העולמיים, שכבר נמצאים בשפל של חמש שנים, יירדו בקצב מהיר יותר. קיבולת החילוף העולמית מרוכזת בעיקר באזור זה, ולכן חיוני לחלוטין שהספנות תחודש במיצרי הורמוז".

ענקית הנפט הסעודית סיימה את 2025 עם רווח נקי מתואם שנתי של 104.7 מיליארד דולר. הרווח ברבעון הרביעי הסתכם ב-25.1 מיליארד דולר, מעט מעל לתחזית.