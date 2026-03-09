ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אנדרלמוסיה בשווקים: הנפט מזנק, אסיה קורסת. טראמפ: ״מחיר קטן״
אנדרלמוסיה בשווקים: הנפט מעל 110 דולר, צפי לירידות חדות בוול סטריט, אסיה קורסת. טראמפ: ״מחיר קטן לשלם״

הנפט עם הזינוק היומי הגדול ביותר מזה 40 שנה על רקע מלחמת איראן והחששות מאינפלציה מתפרצת • בוול סטריט צפי לפתיחת שבוע אדומה עם ירידות של עד 3%. באסיה קריסה של ממש • טראמפ לא מתרגש: ״רק טיפשים יחשבו אחרת״

שירות גלובס פורסם: 05:44 עודכן: 05:51
וול סטריט / צילום: Shutterstock
וול סטריט / צילום: Shutterstock

החשש הגדול התממש - מחירי הנפט הגולמי זינקו במעל 100 דולר לחבית הלילה, לאחר שיצרניות גדולות במזרח התיכון קיצצו את התפוקה עקב סגירת מיצרי הורמוז בצל מלחמת איראן.

נפט מסוג ברנט, קופץ כעת ב-24%, ל-115 דולר. נפט גולמי אמריקאי זינק בכ-35% בשבוע שעבר, העלייה הגדולה ביותר שלו בהיסטוריה של מסחר בחוזים עתידיים מאז 1983. הפעם האחרונה שמחירי הנפט עברו את רף 100 הדולר לחבית הייתה לאחר שרוסיה פלשה לאוקראינה בשנת 2022. מחירו עומד לפי שעה על 115 דולר, עלייה של כ-27%.

המניות שיעיבו על המסחר בת"א, והאם מחירי הנפט יהיו ה"ברבור השחור" של 2026?
כשהנפט מטפס, כל העולם מרגיש את גלי ההדף מהמתקפה באיראן
הכוורת של טראמפ במלחמה: מאחורי הקלעים של קבלת ההחלטות במאר־א־לאגו

זמן קצר לאחר שמחיר הנפט זינק מעבר ל-100 דולר פרסם הנשיא דונלד טראמפ ב- Truth Social כי עלייה ב"מחירי הנפט לטווח קצר" היא "מחיר קטן מאוד לשלם" עבור השמדת האיום הגרעיני של איראן.

"רק טיפשים יחשבו אחרת!" הוסיף טראמפ.

על הרקע הזה והחשש מהתפרצות אינפלציונית צפי לירידות שערים של עד 3% במדדים המובילים בוול סטריט, זאת לאחר שבוע מסחר סוער שהסתיים בשישי.

מדד הדאו ג'ונס ירד בכ-3% בשבוע שעבר, הירידה השבועית החדה ביותר שלו מאז הודעת המכסים הראשונית של טראמפ, שערערה את השווקים בתחילת אפריל 2025. מדד S&P 500 הרחב ירד ב-2%, בעוד שמדד נאסד"ק סיים את השבוע בירידה של 1.2%.

באסיה נפילה חופשית. הקוספי צונח קרוב ל-8%, טוקיו מאבדת כמעט 7%.

"השווקים עצבניים בבירור, שכן ההשפעה ומשכה של המלחמה במזרח התיכון אינם ודאיים מאוד, עם טווח פוטנציאלי רחב של תוצאות על כלכלות והשפעות חשובות על השוק", כתב ריק רידר, מנהל מערכות המידע של בלקרוק, ללקוחות ביום שישי.

״אירועים אלה יוצרים תנועות קיצוניות באזורים שונים בשווקים, שכן משתתפי השוק מבקשים בבירור להפחית פוזיציות עודפות או לגדר סיכונים".