בלילה של 28 בפברואר, בזמן שאורחים בבגדים חגיגיים השתתפו באירוע צדקה שהתקיים במועדון מאר־א־לאגו שבפלורידה, סצנה אחרת לגמרי התרחשה בחלק אחר של המתחם. בחדר מאובטח שהפך לחמ"ל מאובטח, הרחק ממגרשי הגולף, הנשיא טראמפ וקבוצה קטנה של יועצים עקבו מקרוב אחר השלב הראשון של התקיפות.

עצם העובדה שהחלטה צבאית דרמטית מתקבלת לא בוושינגטון, אלא בלב אתר הנופש הפרטי של הנשיא, היא חריגה וייחודית גם עבור טראמפ. סביב הנשיא ישבו כמה מהדמויות החזקות ביותר בממשלו, אך היו גם מי שנחשבים למקורביו אך נעדרו.

מרקו רוביו

מזכיר המדינה

מרקו רוביו, מזכיר המדינה והיועץ לביטחון לאומי, הקדיש שנים לעיסוק באיום האיראני. עוד כסנאטור מפלורידה, סומן כאחד הניצים הבולטים במדיניות החוץ הרפובליקאית; בתקופת אובמה הפך למבקר חריף של הסכם הגרעין, כשהוא דוחף לאימוץ קו תקיף מול תוכנית הטילים של טהרן.

כמו כן, רוביו נחשב לאחד התומכים הבולטים בברית האסטרטגית עם ישראל; כסנאטור, קידם שוב ושוב חקיקה לחיזוק שיתוף המעולה הביטחוני. אף שמערכת היחסים שלו עם טראמפ ידעה עליות ומורדות - החל מהיריבות בפריימריז 2016, במהלכה כינה אותו טראמפ "מרקו הקטן" (Little Marco) - עם השנים הפך רוביו לבעל ברית מרכזי הנהנה מאמונו המלא של הנשיא.

עשור אחרי: הנאום שהגשים את עצמו בשנת 2015, בעוד הקונגרס נערך להכרעה על הסכם הגרעין של ממשל אובמה, עלה הסנאטור הצעיר מפלורידה, מרקו רוביו, לנאום שבימים אלו חוזר להדהד ברשתות. בעוד תומכי העסקה הבטיחו פיקוח ודחיית הגרעין בעשור, רוביו הציג תחזית קודרת: הוא הזהיר כי הסרת הסנקציות תזרים לטהרן מיליארדים שישמשו לא לבניית הכלכלה, אלא לחיזוק מערך הטילים ולהרחבת רשת המיליציות האזורית. היום, כשהוא מנווט את מדיניות החוץ של ארה"ב מול אותן שלוחות בדיוק, הנאום ההוא נתפס בוושינגטון ככתב האישום שהפך לתוכנית עבודה. רוביו הזהיר אז כי טהרן תפתח אמצעי לחימה שיאיימו ישירות על בסיסים וכלי שיט אמריקאיים, תתקדם בתוכנית הטילים ותכין את הקרקע לפריצה גרעינית מהירה. הוא סיים בקריאה למנהיג עתידי לבטל את ההסכם ולהציב איום צבאי אמין - דרישה שנראית היום כקו המנחה של ממשל טראמפ השני. עשור אחרי, התחזיות הפכו למציאות: מהתעצמות חמאס וחיזבאללה ועד למערכי הטילים הבליסטיים המאיימים על האזור כולו, הנאום ההוא התברר כמפה המדויקת של "הציר האיראני". גם במישור הצבאי הקונבנציונלי, חששותיו של רוביו התבררו כמוצדקים, כאשר איראן המשיכה לשכלל את מערכי הטילים הבליסטיים ויכולות הפגיעה שלהם. אולם הנקודה המרכזית בנאומו הייתה האזהרה כי ההסכם אינו מונע מאיראן יכולת גרעינית, אלא רק דוחה אותה. ב־2015, רבים פטרו את דבריו כחלק ממאבק פוליטי פנימי מול ממשל אובמה; כיום, כשאותו סנאטור לשעבר מנווט את מדיניות החוץ והביטחון הלאומי של ארה"ב, נראה כי התרחיש שתיאר - התעצמות צבאית, התבססות אזורית והחרפת המתיחות מול המערב - התקרב מאוד למציאות בשטח. קראו עוד

פיט הגסת'

שר ההגנה

שר ההגנה פיט הגסת' הגיע לחדר המבצעים עם מטען שונה בתכלית מזה של רוביו. הגסת', קצין לשעבר ששירת בעיראק ובאפגניסטן, בנה את שמו כפרשן שמרני בערוץ המזוהה עם הימין הפוליטי ועם המפלגה הרפובליקנית פוקס ניוז, וכמבקר חריף של מה שהוא מכנה "היסוס יתר" במדיניות החוץ האמריקאית.

במשך שנים סימן את איראן כסכנה המרכזית לאינטרסים של ארה"ב, והזהיר מעל כל במה אפשרית מרשת השלוחות של טהרן. עם תחילת המבצע, הוא מיהר להבהיר כי וושינגטון נחושה לשקם את ההרתעה ומוכנה להחריף את צעדיה.

ג’ון רטקליף

ראש ה־CIA

כראש ה־CIA, רטקליף הופקד על המרכיב הקריטי ביותר בתכנון התקיפה: תמונת המודיעין. רטקליף, חבר קונגרס לשעבר מטקסס ובעל ברית ותיק של הנשיא, הפך לדמות מפתח בהערכת האיום האיראני - בדגש על מערך הטילים ורשת השלוחות האזורית של טהרן - כאשר המודיעין שסיפקה סוכנות הביון בראשותו היה זה שאיפשר את זיהוי המטרות ומיפוי נקודות התורפה. רטקליף, ששימש כראש המודיעין הלאומי כבר בכהונתו הראשונה של טראמפ, נחשב לאחד האנשים המקורבים ביותר לנשיא בחדרים הסגורים.

דן קיין

יו"ר המטות המשולבים

יו"ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, היה האיש שהופקד על הצד הביצועי של המבצע ועל התיאום המורכב בין הפיקוד בוושינגטון, הכוחות בשטח ומרכז הפיקוד המאולתר בפלורידה. קיין, שמכיר את טראמפ עוד מתקופת פיקודו על המערכה נגד דאע"ש בקדנציה הראשונה, עמל בשבועות שקדמו לתקיפה על הכנת תרחישים מול פיקוד המרכז. לצד התכנון, הוא הציג לנשיא תמונה מפוכחת של הסיכונים והשלכות ההסלמה.

סוזי ויילס

ראש סגל הבית הלבן

ויילס היא אסטרטגית פוליטית ותיקה, שמילאה תפקיד מרכזי בניהול קמפיין הבחירות של טראמפ ב־2024 והפכה לאחת האדריכליות של ממשלו השני. בוושינגטון היא מוכרת כמי שפועלת לרוב מאחורי הקלעים ומנהלת ביד חזקה סביבת עבודה גברית ואגרסיבית. ויילס נחשבת לאחת היועצות הקרובות והאמינות ביותר של הנשיא.

ג'יי די ואנס

סגן הנשיא

דמות בולטת אחת שנעדרה מהתמונות במאר־א־לאגו היא סגן הנשיא, ג'יי די ואנס. בשנים האחרונות הפך ואנס לאחד הקולות הבולטים במפלגה הרפובליקנית המזהירים מפני "מלחמות נצח" חדשות במזרח התיכון; את זהותו הפוליטית בנה, בין היתר, על ספקנות עמוקה כלפי התערבויות צבאיות מעבר לים, תוך שהוא מתריע כי ארה"ב השקיעה עשורים במערכות יקרות ללא תוצאות אסטרטגיות ברורות. עם זאת, מאז כניסתו לתפקיד, שב ואנס והבהיר כי שאיפות הגרעין של טהרן מהוות איום משמעותי.

טולסי גברד

ראש המודיעין הלאומי

קול נוסף במחנה הספקני הוא זה של טולסי גברד, ראש המודיעין הלאומי. גברד, שנעדרה מפלורידה בעת קבלת ההחלטה על התקיפה, היא חברת קונגרס לשעבר מהוואי ולוחמת בצבא ארה"ב, שביססה את הקריירה שלה על ביקורת חריפה נגד "מלחמות לשינוי משטר". לשיטתה, ההתערבויות האמריקאיות בעיראק, לוב וסוריה ערערו את היציבות האזורית וגבו מחיר אנושי וכלכלי. בשנים האחרונות התקרבה גברד למחנה טראמפ והפכה למרואיינת מבוקשת בתקשורת השמרנית.

טאקר קרלסון

פרשן פוליטי

הוויכוח הפנימי סביב איראן מושפע גם מדמויות מחוץ לממשלה, ובראשן הפרשן טאקר קרלסון. קרלסון מוביל בשנים האחרונות קו אנטישמי מובהק, מפיץ כזבים על ישראל ומתנגד לברית בינה לבין ארה"ב. זיקתו של קרלסון לסגן הנשיא ואנס ולראש המודיעין גברד היא פוליטית ואישית כאחד: הוא היה מהתומכים המוקדמים של ואנס לסנאט ובנו מכהן כבכיר במערך הדוברות של סגן הנשיא. גם גברד היא אורחת קבועה בפלטפורמות של קרלסון, שם הם מקדמים יחד את הביקורת על ההתערבות הצבאית האמריקאית. באמצעות אימפריית הפודקאסטים והסטרימינג שלו, קרלסון מעצב מחדש את דעת הקהל של "בייס" המפלגה, כשהוא עוקף את כלי התקשורת הממסדיים ומדבר ישירות למיליוני מאזינים.

כך נוצר פער חסר תקדים בתוך הקואליציה של טראמפ: בעוד שבתוך חדר המבצעים בפלורידה התכנסו היועצים שדחפו לקו תקיף מול טהרן, מחוץ לחדר - ובתוך צמרת הממשל - נשמעים קולות משפיעים המזהירים מפני מלחמה נוספת במזרח התיכון.