גל תקיפות של צה"ל באיראן; דיווחים על הפצצות גם בלבנון

עדכונים שוטפים

09:50 - גורם צבאי בכיר: לאיראנים יש למעלה מ-10,000 הרוגים ופצועים מקרב כוחות הביטחון

לאיראנים יש למעלה מ-10,000 הרוגים ופצועים מקרב כוחות הביטחון, כך מסר גורם צבאי בכיר ל-N12. הגורם הוסיף כי הושמדו בין 190-160 משגרים. "משגרי הטילים מפחדים לצאת, יש עריקות וסירובי פקודה. כל יום צדים מספר משגרים", פירט הגורם.

לגבי היום שאחרי המלחמה, הוסיף הגורם כי מה שסביר שיהיה זה משטר מוחלש, מצור כלכלי, בידוד דיפלומטי, ובסוף תהיה מהפכה. "המצב תואם את מה שחשבנו שיהיה", חתם הגורם

09:38 -בשלושה מוקדים במקביל: צה"ל השלים גלי תקיפות לעבר תשתיות של המשטר באיראן

חיל האוויר, בהכוונת אמ"ן השלים במהלך היממה האחרונה מספר גלי תקיפות לעבר תשתיות של המשטר האיראני בטהראן, שיראז ואהוואז במקביל. בגל התקיפות בשיראז שבדרום איראן, חיל האוויר תקף אתר תת-קרקעי ששימש את המשטר לייצור ואחסון טילים בליסטיים שנועדו לשיגור לעבר מדינת ישראל.

בטהראן, צה"ל תקף אתרים ובסיס מרכזי של מערך ההגנה האווירית במשטר. לצד זאת, הותקפו אתרים רבים ששימשו לייצור מגוון אמצעי לחימה, מערכות הגנה אוויריות וייצור רכיבים של טילים בליסטיים.

במקביל באהוואז שבמערב איראן, הותקפו מפקדות של גופי המשטר השונים ובהם מפקדות של חיל היבשה במשמרות המהפכה, יחד עם מפקדה מרכזית של כוחות ביטחון הפנים האחראית על התיאום בין כוחות היחידה למשמרות המהפכה.

במפקדות שהותקפו זוהתה פעילות של חיילי המשטר, ומתוכן פעלו עשרות חיילים לקידום והוצאה לפעול של פעולות טרור נגד מדינת ישראל ומדינות האיזור

09:37 - דיווחים בלבנון על תקיפות של צה"ל בצפון-מזרח המדינה

09:11 - דיווח: ארה"ב העבירה למזרח התיכון סוללת THAAD מקוריאה הדרומית

צבא ארה"ב העביר למזרח התיכון סוללת THAAD מקוריאה הדרומית, אחת משתי סוללות קריטיות שמוצבות במרחב ההינדו-פסיפי, כך דווח בוושינגטון פוסט. העברה של סוללת הגנה אווירית קריטית לאזור מגיעה על רקע דיווחים שאיראן פגעה ברכיבי מכ"ם מרכזיים של מערך ההגנה האווירית של ארה"ב במדינות האזור.

09:07 - צה"ל: פתחנו כעת בגל תקיפות נרחב בטהרן

08:55 - עומאן: שני בני אדם נהרגו במתקפת כטב"מים מאיראן

עומאן הודיעה ששני בני אדם נהרגו במתקפת כטב"מים מאירא

08:48 - דיווחים על פיצוצים כעת בטהרן; תיעוד: מתקפה איראנית הבוקר בדובאי

08:40 - צה"ל הפציץ גשר בנהר הליטאני: "שימש מעבר מרכזי למחבלי חיזבאללה לביצוע שיגורים"



צה"ל תקף את גשר א-זרריה בנהר הליטאני בלבנון ששימש כמעבר מרכזי עבור מחבלי חיזבאללה. הארגון השתמש בגשר זה על מנת להגיע מצפון לדרום המדינה, להיערך ללחימה נגד כוחות צה"ל - ולפעול נגד אזרחי מדינת ישראל. זאת, תוך סיכון אזרחי לבנון וגרימת הרס רב במרחבים מאוכלסים. בעת האחרונה, חיזבאללה מיקם משגרים סמוך לגשר וביצע משם שיגורים לעבר ישראל.

08:38 - הושמדו הלילה משגרים במערב איראן, בצה"ל מזהים: חוסר מוטיבציה של האיראנים לצאת ולשגר בעקבות התקיפות הרבות

08:07 - אזעקות נשמעות כעת באילת בעקבות שיגורים מאיראן

השיגור יורט, אין נפגעים

08:00 - תאונה אווירית בין שני מטוסים אמריקאים מעל שטח מערב עיראק

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום) הודיע אמש (חמישי) על תאונה אווירית בין שני מטוסים אמריקאים מעל שטח מערב עיראק - בזמן מבצע התקיפות באיראן. מדובר בשני מטוסי תדלוק גדולים מדגם KC135, שלפי דיווחים מארה"ב התנגשו זה בזה במהלך טיסה מסיבה שכרגע אינה ידועה. בפיקוד המרכז האמריקני, הסנטקום, הודיעו שאחד מהם התרסק והשני "נחת בשלום".

שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר אמר כי המטוס שיצא בשלום מההתנגשות האווירית נחת בישראל. "מפקד חיל האוויר הישראלי תומר בר קיבל תדרוך מלא על הפרטים הראשוניים של האירוע ממפקד חיל האוויר של צבא ארה"ב", אמר לייטנר. לכתבה המלאה

08:00 - הרס רב בזרזיר מנפילה סמוך לבתים: כ-60 נפגעים בהם 3 ילדים

למעלה מ-60 נפגעים במטח המשולב ששוגר מאיראן ולבנון הלילה (בין חמישי לשישי) במועצה המקומית זרזיר שבצפון. מבדיקה ראשונית עולה כי טיל נפל במרחק של מטרים ספורים מבתי התושבים, מה שהביא להדף חזק מאוד ולמספר הנפגעים הגדול. מהבית הסמוך למקום הנפילה חולצו 7 פצועים בהם 3 במצב בינוני, עוד 3 חולצו ממבנה סמוך, שאר הנפגעים שהו באזור - רובם נפגעי חרדה. לכתבה המלאה

זירת הפגיעה בזרזיר / צילום: כבאות והצלה לישראל

07:20 - טראמפ באיום על איראן: "חכו ותראו מה יקרה לחלאות האלה היום"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בציוץ ב-Truth: "הצי של איראן גמור, אין להם עוד חיל אוויר, הטילים, הכטב"מים וכל דבר אחר מחוסל והמנהיגים שלהם נמחים מעל פני האדמה. חכו ותראו מה יקרה לחלאות המטורפות האלה היום. הם רוצחים אנשים חפים מפשע במשך 47 שנה, ואני - הנשיא ה-47 - הורג אותם, איזה כבוד גדול לעשות את זה"

07:00 - שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר: "הסדקים במשטר האיראני מתרחבים - גורמים רשמיים המוצבים מחוץ לאיראן נוטשים את תפקידיהם ומבקשים מקלט במדינות שונות"

הוא הוסיף גם כי אחד משני המטוסים האמריקאים שהיו מעורבים בתאונה אמש מעל עיראק "נחת בשלום בישראל". לדבריו, מפקד חיל האוויר של ישראל קיבל תדרוך על הפרטים הראשוניים של האירוע ממפקד חיל האוויר של ארה"ב

05:38 שני מטוסים אמריקאים התנגשו בשמי עיראק, אחד התרסק - השני הצליח לנחות בישראל

05:04 טראמפ בריאיון ל-Fox news: "האיראנים עמדו להשתלט על המזרח התיכון"

03:40 ראש מועצת זרזיר על הפגיעה במקום: "הבתים בסביבה נהרסו כליל"

עאטף גריפאת, ראש מועצת זרזיר, בריאיון לחדשות 12, על הפגיעה במקום מהמטחים: "הפגיעה הייתה הרסנית, הבתים בסביבה נהרסו כליל, בתים רבים בקרבת מקום ניזוקו. אנחנו ממליצים לא לפתוח את מוסדות החינוך ולהמשיך בשגרת החירום, לא למהר על מנת לשמור על חיי אדם".

תנ"צ רן אופיר, מפקד מרחב העמקים במשטרה: "מדברים על נפילה של טיל בחצר של בית, יש פגיעה במספר בתים מסביב, רכבים שנשרפו. אנחנו מבקשים מהאנשים לא להגיע לזירות האלה, לא להגיע למקומות האלה, לאפשר לנו לעבוד".

מאהר, תושב זרזיר ועד לנפילה, תיאר את רגע הנפילה: "ראיתי אורות מאוד חזקים והיה בום מאוד חזק, כל השכונה רעדה. אמרו שיש נפילה, היו שבעה לכודים בבית, ילדים קטנים, משהו מפחיד מאוד. עכשיו הכול נרגע וכוחות ההצלה הגיעו".

02:58 הרס בשלושה מבנים בזרזיר: למעלה מ-50 נפגעים, 3 פצועים במצב בינוני