הנחיות פיקוד העורף משתנות: מי חוזרים ללימודים?

בסיכום שבועיים מאז תחילת המערכה מול איראן, במהלכם הושתו מגבלות מחמירות על הציבור, צפוי פיקוד העורף לעדכן ביום שני הקרוב את מדיניות ההתגוננות, בעיקר באזור הדרום. החל מיום שני הקרוב, ה-16 במרץ בשעה 06:00 בבוקר, יעברו מספר אזורים ממדרג של פעילות מצומצמת למדרג של פעילות חלקית - שינוי שמאפשר חזרה זהירה לשגרה בתחומי החינוך, העבודה והפעילות הציבורית.

המשמעות המעשית היא שמערכת החינוך תוכל לפעול בתנאים מסוימים, מקומות עבודה יוכלו להיפתח מחדש והתקהלויות מוגבלות יתאפשרו. עם זאת, כמעט בכל התחומים נשאר תנאי מרכזי אחד: נגישות למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. גלובס עושה סדר לקראת ההנחיות החדשות.

ההנחיות החדשות של פיקוד העורף

מה בעצם משתנה בהנחיות החל מיום שני?

השינוי יבוא לידי ביטוי במעבר למדרג פעילות חלקית, אשר יאפשר פתיחה רחבה יותר של מוסדות חינוך, מקומות עבודה והתקהלויות - אך בכפוף להגבלות וליכולת להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתרעה. האזורים שבהם יתקיים השינוי הם: מדובר בבקעת בית שאן, הבקעה, השומרון, יהודה, אזור ים המלח, מערב לכיש, עוטף עזה, מערב הנגב, דרום הנגב והערבה.

האם מערכת החינוך חוזרת לפעול כרגיל?

לא לגמרי. ניתן לקיים פעילות חינוכית רק באזורים שההנחיות בהם הוקלו, ובתנאי שקיימת אפשרות להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. המשמעות היא שבתי ספר וגני ילדים שיש בהם ממ"ד, מקלט תקני או מרחב מוגן זמין יכולים לחזור לפעילות - אך מוסדות ללא פתרון מיגון מתאים עשויים להישאר סגורים או לפעול במתכונת חלופית (למידה מרחוק בזום).

מה זה אומר בפועל עבור הורים?

הורים צריכים לבדוק מול בית הספר או הגן האם יש פתרון מיגון תקני שמאפשר חזרה ללימודים. גם אם הלימודים מתחדשים, ייתכן שהפעילות תהיה חלקית - למשל יום לימודים קצר יותר, חלוקה לקבוצות או הגבלות על פעילויות מחוץ למבנה.

האם ניתן לקיים אירועים והתקהלויות?

כן, אך תחת מגבלות. לפי ההנחיות החדשות ניתן לקיים התקהלות של עד 50 אנשים בשטח פתוח ועד 100 אנשים במבנה - וגם זאת רק במקום שמאפשר הגעה למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

מה המשמעות עבור אירועים, מסעדות ואולמות?

עסקים בענפי האירוח והמסעדנות יכולים לפעול, אך צריכים לוודא שהם עומדים במגבלות ההתקהלות ושיש פתרון מיגון זמין. במקומות שבהם אין גישה מהירה למרחב מוגן, ייתכן שהפעילות עדיין תהיה מוגבלת או לא תתאפשר כלל.

האם מקומות עבודה יכולים להיפתח?

כן. לפי ההנחיות, ניתן לקיים פעילות במקומות עבודה כל עוד ניתן להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. המשמעות היא שמשרדים, מפעלים וחנויות יכולים לחזור לפעילות - בתנאי שיש מיגון זמין לעובדים.

מה לגבי עובדים שאין להם מרחב מוגן במקום העבודה?

במקרים כאלה ייתכן שהמעסיק יידרש להמשיך להפעיל עבודה מרחוק, לשנות את מתכונת העבודה או להימנע מפתיחת המקום עד למציאת פתרון מיגון מתאים.

האם ההנחיות צפויות להשתנות שוב בקרוב?

בפיקוד העורף מדגישים כי המדיניות עשויה להשתנות בהתאם להתפתחויות הביטחוניות. עד לכניסת המדיניות החדשה לתוקף ביום שני בבוקר, ההנחיות הקיימות נשארות ללא שינוי. לכן מומלץ לעקוב אחרי העדכונים הרשמיים בימים הקרובים.