עשרות אלפי עובדי משרדי הממשלה צפויים להיפרד בקרוב מכרטיסי הנוכחות שאותם הם מחתימים בכניסה למשרד מדי בוקר, ולעבור לדיווח נוכחות באמצעות אפליקציה ייעודית, שתותקן בטלפון הסלולרי שלהם. האפליקציה תאמת את הגעת העובד למקום העבודה באמצעות מערכת ה-GPS של הטלפון.

מדובר במהלך שמובילים באגף החשבת הכללית במשרד האוצר, בשיתוף מערך הדיגיטל הלאומי. במסגרתו, מתקיים בימים אלה שיח מול ההסתדרות. ארגון העובדים אינו מביע התנגדות עקרונית לשינוי בשיטת דיווח הנוכחות, אולם לאחרונה התקיימה פגישה בלשכת יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, אופיר אלקלעי, שבה השתתפו גם ראשי ועדים באמצעות זום, וחלקם התרעמו והביעו חששות שהאפליקציה מבוססת ה-GPS תחשוף את העובדים למעקב מצד המדינה.

באוצר ביקשו להפריך את הטענה. הספק יידרש להוכיח שאין באפליקציה כל אפשרות טכנית לגשת למיקום הטלפון מחוץ לרגעי הדיווח עצמם, ולשלב מנגנון מובנה שמונע זאת.

כך תפעל מערכת הדיווח החדשה מי שומר את הנתונים?

■ גופי ממשל בלבד (לא ספקים חיצוניים), ורק את המיקום בעת הדיווח

■ גורם חיצוני יבדוק אחת לשנה שלא ניתן לעקוב אחרי העובדים מתי השינוי ייכנס לתוקף?

■ עד ינואר 2027 המערכת אמורה להיות מוכנה

■ בשלב הראשון יעברו אליה משרדי האוצר, השיכון והבריאות

■ בשלב הבא, השינוי יורחב לכל יתר גופי הממשלה

כמו כן נשקלת אפשרות למנות גורם בודק חיצוני, בתיאום עם ההסתדרות, שיוודא אחת לשנה את עמידת המערכת בדרישות הפרטיות. נתוני המיקום יישמרו ברשת הממשלה, ולא בשרתי הספק החיצוני, וברקע גם המרכז למיפוי ישראל מצורף למהלך, בשל הרגישות הביטחונית בנוגע לזיהוי המשרדים והאתרים שבהם מועסקים העובדים.

פיילוט בחלק מהמשרדים

באוצר בוחנים בימים אלה מספר פתרונות טכנולוגיים מחברות הפועלות בשוק הישראלי. במשרד כבר עורכים פיילוט מצומצם להחתמת כרטיס דיגיטלית בקרב חלק מעובדי משרדי האוצר, השיכון והבריאות. היעד שהציב סגן החשבת הכללית האחראי על חטיבת הטכנולוגיה, אביתר פרץ, שאמון על הפרויקט - הוא שעד ינואר 2027 יתקבל ממשק מוכן שניתן יהיה לחבר לכל משרדי הממשלה.

המעבר לדיווח נוכחות באפליקציה הוא חלק מתוכנית רחבה הרבה יותר, שיצאה לדרך בשלהי 2024 להחלפת "הכרטיס הצמוד" - הכרטיס החכם שעובדי שירות המדינה מחזיקים כבר כשני עשורים. הכרטיס הקיים משמש למגוון שימושים: כניסה לבניינים, התחברות למחשב, הזדהות במערכות מידע רגישות כמו מערכת מרכב"ה, דיווח נוכחות, רכישת ארוחות במזנוני המשרדים והזדהות בכניסה לאזורים מאובטחים.

כל אחד מהשימושים האלה יוחלף בפתרון דיגיטלי מבוסס טלפון סלולרי. את שובר ארוחת הצהריים כבר החליף מעין כרטיס אשראי ייעודי, שעובדי המדינה משלמים באמצעותו על האוכל, וזכאות הסבסוד יורדת ישירות מחשבונם. ההזדהות בכניסה למחשב העבודה כבר עברה מהכרטיס לפלטפורמת ה-IDP הממשלתית - מערכת ההזדהות המרכזית, המבוססת על קבלת סיסמה חד-פעמית לטלפון.

החלפת כרטיסים בהזדהות

צעד משמעותי נוסף מתוכנן לעוד שבועיים, ב-10 במאי הקרוב, שבו תיחסם הגישה למערכת מרכב"ה הממשלתית ולמערכות מערך הדיגיטל הלאומי באמצעות הכרטיס הפיזי, וההזדהות של העובדים תתבצע אך ורק באמצעות ה-IDP.

במקביל מתנהלים פיילוטים להחלפת כרטיסי העובדים בהזדהות לכניסה למשרדי הממשלה. במשרד האוצר, חלק מהעובדים כבר נכנסים למבנים באמצעות הצמדת הטלפון לקורא במקום הצמדת הכרטיס. פיילוט מקדים של הזדהות פיזית באמצעות תעודה דיגיטלית הסתיים כבר בהצלחה במשרדי ממשלה אחרים בירושלים.

ברקע, באוצר מבקשים להיפרד מהכרטיס החכם בעיקר מטעמי עלויות ואבטחת מידע. עם השנים נוספו לכרטיס שימושים וטכנולוגיות, וכיום מותקנים בו מספר שבבים שעלותם הכוללת מגיעה לכ-100 שקלים לכרטיס - הוצאה משמעותית במכפלות של עשרות אלפי עובדי מדינה.

באוצר מציינים כי הכרטיסים מהווים סיכון אבטחה, שכן ניתן להעביר אותם לעובד אחר יחד עם הסיסמה - מה שמאפשר התחברות למערכות רגישות בשם העובד החתום. ההערכה היא שהמעבר לא ידרוש תקציב נוסף משמעותי, אלא יחליף עלויות תפעול קיימות. עובדים שאין ברשותם טלפון חכם יקבלו פתרון חלופי.

מהסתדרות עובדי המדינה נמסר בתגובה: "הסתדרות עובדי המדינה מצויה בשיח מול המדינה, ואף התקיימו מספר פגישות בנושא. להסתדרות אין התנגדות עקרונית לשימוש באמצעים דיגיטליים, כל עוד נשמרת פרטיותם של העובדים באופן מלא. נמשיך לתמוך בכל פתרון שישפר את השירות, ובלבד שמטרת המהלך לא תהיה יצירת כלי מעקב או פגיעה בזכויות העובדים".