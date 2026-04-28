מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט הודיעה היום (ג') כי הכלכלן שאול מרידור מצטרף לרשימה שלה. מרידור מסר: "המשימה שלפנינו ברורה - לשקם את המדינה, להפיח תקווה ולבנות הנהגה שטובה כמו העם שלה. יש לנו עם חזק עם כוחות עצומים. מגיעה לו ממשלה שטובת המדינה היא המצפן היחיד שלה. יאללה לעבודה".

מרידור, בן 49 מירושלים, נשוי ואב לארבעה, החל את דרכו ככלכלן באגף התקציבים במשרד האוצר, שם עסק בתחומי התשתיות, האנרגיה, התחבורה, החקלאות והתעסוקה. בהמשך מונה לסגן ראש אגף התקציבים והיה אחראי לתחומי התשתיות והאנרגיה, וכן שימש כחבר בצוות המקצועי של ועדת ששינסקי שעיצבה את מיסוי משק הגז הטבעי בישראל.

בהמשך כיהן מרידור כמנכ"ל משרד האנרגיה, ובשנת 2017 מונה לראש אגף התקציבים. בשנת 2020 התפטר מתפקידו כממונה על התקציבים, לאחר שטען כי הוא מתנגד ללחצים לאשר החלטות תקציביות ללא תהליך מקצועי תקין אשר פוגעות באינטרס הציבורי.

מאז פרישתו מהשירות הציבורי משמש מרידור כסמנכ"ל הכספים של חברת ההייטק Lightricks. בחודשים האחרונים, מרידור לקח חלק מרכזי בגיבוש המדיניות הכלכלית של מפלגת ישר! לקראת הבחירות הקרובות.

"כלכלן בכיר ופטריוט ישראלי"

הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט בירך על הצטרפותו של מרידור: "היעדר שותפות מלאה של חלקים נרחבים מהאוכלוסייה בחיזוק המשק הוא איום על עתידה הביטחוני, הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל. הצטרפותו של שאול מרידור למפלגה היא בשורה גדולה לכל מי שמאמין שישראל זקוקה להנהגה מקצועית, אחראית וממלכתית. שאול הוא כלכלן בכיר ופטריוט ישראלי, עם ניסיון רב בשירות הציבור, שמכיר לעומק את הכשלים שנבנו בכלכלה הישראלית ועמד במשך שנים מול ניסיונות לפגוע בה".

"יחד, נוביל בישר! שינוי עמוק שיחזיר את הכלכלה הישראלית למסלול של צמיחה, הוגנות ותקווה", הוסיף איזנקוט. "בימים אלה אנו מגבשים תוכנית כלכלית שבמרכזה עומדים אזרחי ישראל המשרתים והעובדים, אשר תביא לצמצום פערים ולקירוב הפריפריה החברתית והגאוגרפית ותייצר לצעירים תקווה ודרך לבנות כאן את עתידם. ברוך הבא שאול".

מרידור שיתף: "תמיד ידעתי שאחזור לשרת את הציבור. אחרי השנים האחרונות ובעיקר מאז ה-7 באוקטובר, הבנתי שהזמן לשבת ביציע נגמר. ישראל זקוקה עכשיו לתיקון עמוק, שחשוב לי לקחת בו חלק ולתרום בו. החלטתי להצטרף לאיזנקוט - מנהיג עם עמוד שדרה מוסרי, חכם, אסטרטג קר-רוח שיודע לנתח בעיות לעומק. אנחנו מכירים מהימים שהיה רמטכ"ל ואני ראש אגף התקציבים. גדי הוא מה שישראל צריכה היום. בערכים, באומץ-הלב, ביכולת לקבל החלטות ובעיקר במסירות למען ישראל".

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12