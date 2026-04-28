מכרז חדש מגלה: מתי צפוי להיפתח בית החולים בבאר שבע?

פתיחת בית החולים החדש בבאר שבע תהיה רק ב-2033 - כך עולה ממסמכי מכרז חדש שפורסם לאחרונה על ידי אגף החשב הכללי במשרד האוצר. המכרז הוא "מכרז (דו־שלבי) למתן שירותי אדריכלות לפרויקט הקמת בית החולים ע"ש שמעון פרס", ובו נכתב בין היתר כי "בית החולים צפוי להיפתח לקהל בשלבים, שבע שנים מיום פרסום מכרז זה".

על הקמת בית החולים אחראית חברת שיבא נגב, של המרכז הרפואי שיבא בתל השומר. במכרז מזמינה שיבא נגב מציעים להגיש לה הצעות עבור מתן שירותי אדריכלות, במסגרת הקמת בית החולים ע"ש פרס בנגב, זאת בהמשך למכרז קודם שפורסם לפני כשנתיים, לתכנון תוכנית אב לבית החולים. השירותים הם עבור השלב הראשון של הקמת בית החולים, שיכלול 600 מיטות. ההצעות שיוגשו על ידי המועמדים ייקבעו כאחוז מתוך עלות הבנייה של הפרויקט. עלות הבנייה של הפרויקט כולו מוערכת בכ-3 מיליארד שקל.

ההקמה הוכרזה כבר ב־2014

הקמת בית החולים הוכרזה עוד ב־2014, במסגרת החלטת ממשלה, ומאז הוכרזה בעוד כמה החלטות ממשלה. לאורך השנים צוינו כמה תאריכי יעד לפתיחה ראשונה של בית החולים, מ-2028 ועד 2031 - אך כעת נראה כי המועד יהיה מאוחר יותר.

המכרז כולל פרוגרמה עקרונית להצעה התכנונית, אשר מציעה 194 מיטות כירורגיות, 160 מיטות למחלקה פנימית ו-42 לטיפול נמרץ; 60 עמדות במחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד); 12 חדרי ניתוח, 13 חדרי לידה ושני חדרי ניתוח יולדות; 4,000 מ"ר שטחי מסחר, מלונית יולדות, אודיטוריום לכ-350 מושבים ומשרדי הנהלה ואדמיניסטרציה לכ-570 עובדים.

ממשרד האוצר נמסר: "פרויקט הקמת בית החולים העתיד לקום בבאר שבע הוא פרויקט מורכב הדורש תכנון מדוקדק. בימים אלו המדינה פועלת מול הגורמים השונים לצורך קידום הפרויקט. ההערכה במכרז שפורסם ניתנה על סמך אומדן עדכני ללו"ז הפרויקט".

מהמרכז הרפואי שיבא תל השומר נמסר: "שיבא נגב ממשיך להוביל את הפרויקט הלאומי של הקמת בית החולים הציבורי החדש בנגב, שיהיה בית החולים של העתיד ויביא לנגב סופה תעסוקתית כלכלית ובריאותית".

אתגר גדול נוסף: המחסור בכוח־אדם

אחד האתגרים הגדולים הצפויים לבית החולים החדש בנגב הוא אתגר כוח־האדם. אומנם עד 2033 כבר צפויה מערכת הבריאות לקטוף את הפירות של התוכנית הלאומית להרחבת הפקולטות לרפואה, אולם גם אחריה עדיין יהיה מספר הרופאים לנפש בישראל נמוך ממוצע ה-OECD, והיסטורית גם את הרופאים הקיימים במערכת קשה למשוך אל הדרום. בית החולים יתחרה על רופאים, אך גם על אנשי הצוות הסיעודי והצוות התומך.

אף שכל הגורמים הניהוליים מודעים לאתגר ומנסים לחשוב על פתרונות יצירתיים להתמודד איתו, כמו למשל חלוקת תפקידים של רופאים בין שני בתי חולים ציבוריים או בין בתי החולים לקהילה, אין באמת פתרון אמיתי לסוגיה לעת עתה. התקווה היא כי הבינה המלאכותית והרובוטיקה יעזרו להפחית מעט מן העומס. עם זאת, הדחייה של פתיחת בית החולים ל־2033 תאפשר להגיע לרגע הגורלי הזה תוך הבנה ברורה יותר של צורכי כוח־האדם.