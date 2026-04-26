פינגווינים

הפינגווינים שהפכו לעוזרי מחקר, ואספו מידע על פלסטיק בלתי מתכלה

חוקרים מהאוניברסיטאות באפלו וקליפורניה נעזרו בפינגווינים כדי למפות את פיזור הכימיקלים וחומרי הפלסטיק הבלתי מתכלים על פני כדור הארץ • עד לאן הגיעו הכימיקלים, ומה הם גילו על מוצרי הפלסטיק החדשים וה"ידידותיים לסביבה"?

גלי וינרב 09:04
פינגווינים בארגנטינה / צילום: Shutterstock, Vahagn Grigoryan

מסתבר שמכשירי ניטור על בעלי חיים יכולים לעזור לחקור לא רק את בעלי החיים עצמם.

חוקרים מהאוניברסיטאות באפלו וקליפורניה, ציידו פינגווינים בדרום ארגנטינה בצמידים על רגליהם, באמצעותם אספו בלי מאמץ מיוחד מצידם, מידע על חומרי פלסטיק בלתי מתכלים בסביבה.

הפינגווינים עזרו לחוקרים לגלות כי גם חומרי פלסטיק חדשים שתוכננו להיות ידידותיים יותר לסביבה, מתפזרים במהירות על פני כל כדור הארץ ומהווים סיכון לבעלי החיים. התקווה היא כי המידע הזה יעזור גם להגנה על הפינגווינים - שכר רטרואקטיבי על עבודתם.

המאמר פורסם בכתב העת Earth: Environmental Sustainability. המחקר עצמו נערך בין השנים 2022-2024, והדגים כי צמידי הסיליקון הללו, אשר לדברי החוקרים אינם מפריעים לפינגווינים כלל, יכולים לספוג שאריות כימיקלים מן המים, האוויר והמשטחים עליהם הולכים הפינגווינים. הם מאפשרים איסוף מידע בקלות גם מאזורים בים שקשה מאוד לבני אדם להגיע לדגום אותם. בעבר, הצליחו חוקרים לזהות את החשיפה לכימיקלים בפינגווינים באמצעות בדיקות דם או דגימה של נוצה, אך כעת יש לכך חלופה לא פולשנית.

בעבר סיפרנו כאן על מחקרים בבני אדם המבוססים על צמידים כאלה, שנועדו להבין את החשיפה הסביבתית שלנו ולמפות את "האקספוזום האנושי", אך זו הפעם הראשונה שבעלי חיים משתתפים במחקר כזה.

לפינגווינים כבר היו, כאמור, תגליות מעניינות. 90% מהצמידים ספגו כימיקלים מסוג PFAS, שזכו לשם "כימיקלים לנצח" (Forever Chemicals), משום שאינם מתפרקים. ההפתעה הייתה הגילוי כי החומרים הללו הגיעו לאזורים הכי מרוחקים על פני כדור הארץ.

כאמור, החוקרים זיהו כי גם חומרים הנחשבים בטוחים יותר, ומחליפים בהדרגה את ה-PFAS הקיימים, הצליחו להגיע לאזורים המרוחקים הללו ולזהם את הסביבה. הציפיה הייתה כי כימיקלים אלה ישארו בסמוך למפעלים המזהמים המייצרים אותם, אבל מסתבר שהם מגיעים רחוק מאוד.

באמצעות הצמידים ניתן יהיה לאתר גם את הנזקים של נזילות נפט מספינות, ואף לאתר ספינות שנטרפו. החוקרים מציינים כי בכוונתם לבחון אילו מיני בעלי חיים נוספים יכולים לשמש כדי למפות את פיזור הכימיקלים על פני כדור הארץ - למשל קורמורנים, שיכולים לצלול לעומקים אליהם בני אדם בדרך כלל אינם מגיעים.