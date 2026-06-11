הוד השרון היא לכאורה עוד פרבר שינה מנומנם עם רחוב ראשי אפרורי נטול שיק. היפה הוא שהיא גם לא מתיימרת, ומי שגר בה אוהב אותה שקטה. אבל כשנכנסים לעומק, ומגלגלים שיחה עם מקומי או שניים, מגלים שכבה לא צפויה של קולינריה מקומית ויוצרים מסקרנים.

● במרחק 20 דקות מתל אביב יש יער שטומן הפתעות קולינריות ומרחיבות לב

● בבית קפה ותיק במושב קטן אכלנו את הלזניה הכי טובה בארץ

10:00 | משהו לאכול: חומוס בבית סבתא שלא רצה שתדעו עליו

בלב שכונת נווה נאמן בהוד השרון נערך בכל יום שישי טקס כמעט דתי. אל ירכתי בית סבתא צנוע משתרך תור סבלני של מי שבאים לקחת חומוס הביתה, ואחרים שמגיעים לקבלת שבת חמודה במקום רגע לפני השנ"ץ. על חומוס נאמן התעקשו זמן מה לשמור בסוד מפניי ולא בכדי - גם כך התור ארוך, השולחנות ברחבי החצר מלאים במאושרים יודעי ח"ן, ואין צורך להכביד עוד על המקום.

חומוס מצד אחד זוכה לקונצנזוס כמנה אהובה, אבל מהצד השני מדובר בסיבה לאינספור מחלוקות סביב מרקמו, חמיצותו ושאר קריטריונים קפדניים שחומוסולוגים אוהבים לדון בהם בכובד ראש. חומוס נאמן, לא יכול להיכנס לתוך כל אותן התפלפלויות בעיניי, גם משום שאינו נצמד לכללי הטקס הנוקשים של המנה, וגם כי מדובר בחומוס שמכינה אישה.

סביח בצלחת / צילום: מאיה חליבה

אותה אישה, שרית חליבה, עבדה בעברה במסעדות שף נחשבות, עומדת זקופה ואיתנה בעמדת מטבח פתוחה בחצר הבית, ומלהטטת בחומוס כאילו הייתה תקליטנית. בבסיס התפריט חומוס מהסוג הכבד, במובן הטוב של המילה, וסביבו עולם שלם: גרגרים רכים וביצה, חריף ופטרוזיליה, ולמי שרוצה יש גם חציל מטוגן, סלט עדשים מונבטות, סלט יווני, שלא נופל מאלה של הטברנות ביוון, ואפילו שקשוקה ארגמנית נהדרת.

גם הקינוחים הם עולם קולינרי בפני עצמו: מוס שוקולד מריר נפלא עם תלולית קצפת וקרמל מלוח ומלבי שחובה לקחת הביתה. כל כך הרבה ניסים ונפלאות, אבל החומוס פתוח רק בשישי בשעות 10:00 עד 15:00, וכל שנותר הוא חוויה של FOMO.

חומוס נאמן

11:00 | משהו לעשות: שיחות של נשים לצד דליים שופעי פרחים

את אביטל בר אני מכירה עוד מימי מסעותיי לנאפולי. היא עובדת סוציאלית לשעבר, שלמדה שזירת פרחים מקצועית, ותמיד חלמה לארח אנשים לסדנאות אינטמיות של פרחים ומילים בביתה היפה שבהוד השרון. עם פרישתה, הגשימה את החלום והחלה לארח סדנאות שזירה לאימהות שכולות בהתנדבות, בשיתוף עמותת אור למשפחות.

סדנה לשזירת פרחים ומילים / צילום: נורית פלד

כיום בר מארחת גם סדנאות קטנות למשתתפות שחוגגות ימי הולדת, או חברות טובות שאוהבות צבעים, פרחים ומילים ורוצות זמן יחד. למשתתפות מחכים דליים שופעי פרחים, כיבוד נהדר, מעשה ידיה, ושולחן ובו כרטיסיות עם משפטים שמזמינים שיח נשי אודות חברות נשית, אהבות, אכזבות ועוד. הקסם מתרחש בהנחייתה העדינה של בר שמסבירה את עקרונות השזירה ובין לבין, מנווטת בין הפרחים, הנשים והמילים.

שוזרות ומדברות אצל אביטל

13:00 | משהו לקנות: פיות, גמדים ומכשפות בגלריה עם סיפור

הבית של האמנית הילה מעוז הוא בית מכושף - מהמכשפה על המטאטא שבפתח הבית, דרך בובות מכל העולם של מכשפות, פיות וגמדים ועד משקפיים צבעוניות, עגילים, טבעות, נרות וכלים - כולם עם חותמת של מכשפה, טובה כמובן.

בית האמנית הילה מעוז / צילום: הילה מעוז

הסיפור של מעוז משולב בחוויית הביקור במקום. היא גדלה בבאר שבע, אופקים ותל אביב ובאחד מטיוליה בעולם קלטה בזווית עיניה, מתלה לבגד עשוי מתכת שנראה כדמות נשית. הדמות הציתה בה השראה שהפכה לימים לקולקציית "נשים מוארות" - 12 דמויות נשיות עשויות מתכת, כל אחת צבועה בצבע משלה, עם אישיות ייחודית וססגונית. "הן הפכו לחברות שלי", היא מספרת.

מעוז, שעובדת כיום כמאיירת ומפיקת ספרים, חלקם מפורסמים, מובילה אותנו בין הגלריה לסלון, כשהיא מצביעה על שלל עבודותיה הצבועות בצבעים עזים ועליזים.

Magic Art Studio

14:00 | משהו לנשמה: להתכרבל בערסלים ולרחף לממד אחר

בימים אלה של צמא לאיזון, מכל סדנאות ה-wellbeing, הלונג'ביטי ואמבטיות הקרח - אמבטיית גונג היא ללא ספק אחת המיוחדות שבהן התנסיתי. מדובר במדיטציה באמצעות צלילים, שמעבירה את המשתתף למימד זמן אחר, נטול מהות ומלא בהוויה, ועשה לגוף אתחול מחדש.

כדי לזכות בהרגשה הנכספת מתכרבלים בערסלים המשתלשלים מתקרות ביתו של חיים שניר, המלווה והמדריך, מתכסים בשמיכה רכה, עוטים כיסוי עיניים וחווים תחושה שהיא משהו בין ריחוף, רטט ונוכחות יוצאת דופן. בתחילה המוח מתנגד, אבל כמה דקות אל תוככי הצלילים מתרחש הקסם. יש מי שנוסעים בשביל התחושה הזאת לקצה העולם, אבל אנחנו סך הכול נסענו להוד השרון - ועפנו.

אמבטיית גונג