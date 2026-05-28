בבית קפה ותיק במושב קטן אכלנו את הלזניה הכי טובה בארץ

יש מושבים שעושים חקלאות בשביל למכור תוצרת - ויש כאלה שהופכים אותה לחוויה, מתוך אהבה לאוכל ויין. טל שחר הוא מהסוג השני. ביום שישי אחד הסתובבנו בין המשקים, החוות והיקבים שבמושב החקלאי במועצה האזורית מטה יהודה - ומאחורי כל עסק מצאנו זוג עם סיפור אהבה ששזור בגפנים, בגבינות, בבצק ובאדמה.

10:00 | משהו לנשנש: גבינת כבשים כמהין ויין בתוך כרם זיתים

רות צבן, בעלת חוות עיזה פזיזה, פגשה את בן זוגה אלון, הבן הממשיך למשק הוותיק, אי שם בתחילת שנות ה-2000 בפינלנד. היא חזרה איתו למשק ולאדמה אותה אהב, התאהבה גם היא ומאז ועד היום חולשת לצידו על העסק המשפחתי שכולל דיר, מחלבה, מגבנה ומרחב ללימוד מלאכת הגיבון וגולת הכותרת - בית קפה שמגיש את התוצרת הנהדרת.

מהחלון נשקפים כרמי זיתים ושדות מצהיבים. "אני קוראת לנוף הזה Swedish mid summer", מחייכת רות ומגישה יופי של קפה הפוך שתלולית חלב עיזים מוקצפת בקודקדו. הקפה מושלם. הפינים הם שיאני צריכת הקפה העולמיים, ואת ההקפדה על קוצה של טיפת קפאין ייבאה איתה רות מהמדינה הצפונית.

במקום מוגשת גם פלטת גבינות מעולה - עם גבינת כבשים כמהין, גבינה כחולה ועוד חריצים משובחים, לצד ממרחים ולחמי מחמצת של "אישלחם", האופה המהולל ממושב תעוז הסמוך. רות היא מומחית ליין, אז יחד עם כל הטוב הזה לגמנו טריו של יינות מיקבי הסביבה.

פלטת גבינות בעיזה פזיזה / צילום: אבישג גולדפרב

במהלך חודש יוני חוגג אזור היין יהודה את פסטיבל היין השנתי, ובעיזה פזיזה יציעו פלטת גבינות זוגית, ממרחים ולחמים לצד ארבע טעימות מיינות האזור.

עיזה פזיזה, משק צבן (כשר למהדרין)

11:00 | משהו לאכול: פיצת תירס, אבל של גדולים

ממשיכים למשק סגל, שם אנחנו מוצאים את דניאל ויניב סגל, שהתיישבו במשק הוותיק של הסבא של דניאל. דניאל, שחובקת את שקד הקטנה, מספרת לנו על אהבתה לבצקים ולאפייה. היא קונדיטורית בהכשרתה שנדדה בין מסעדות ובתי קפה ולבסוף הגשימה כאן את חלומה, כשלצדה יניב, איש הייטק, שליבו בעשייה המשותפת.

משק סגל / צילום: רז אטיאס

בעינים בורקות הם מוליכים אותנו לגינת הירק, שקיר חמניות שצמחו פרא, מפריד בינה לבין רחבת הפודטראק שפתחו. הערוגות מתכוננות לעונת הקיץ ומניבות עגבניות, חצילים ופלפלים. כולם ישמשו את הפודטראק שמגיש סלט טרי מהערוגה לצלחת ופיצות מעולות שמכינה דניאל.

טעמנו פיצת תירס, אבל של גדולים, עם תירס טרי מוקפץ, קרם חמאה, מוצרלה וגילופי אבן יוגורט. לגמנו מהיין מתוצרתם של בני הזוג ושמחנו בחלקנו ובחלקם. כמה אהבה. בימי שישי מתקיים במקום שוק חקלאי קטן שמוכר את תוצרת הגינה וזרי חמניות.

פודטראק משק סגל (כשר למהדרין)

12:00 | משהו לשתות: יינות על שם כבשים עם מאפים מול הכרם

מאחורי הגדרות והשערים בטל שחר מסתתרות הפתעות. אנחנו נכנסים בשעריו של יקב פאר, שממנו נשקפות שורות סדורות של גפנים ומתמוגגים. את פנינו מקדמים שחר ואופיר, עוד זוג צעיר וחייכן. הם מארחים קבוצות, סיורים וטעימות במרכז מבקרים מרהיב שפונה לגבעות ולכרמים של עמק שורק.

יקב פאר / צילום: אופיר עיני

היקב עצמו הוקם ב־2014, ואליבא ד'שחר, שמוזג לנו כוס ראשונה של "כבשה ג'ינגית", בלנד כתמתם של רוסאן, שנין בלאן ופרנץ' קולמבאר, אזור שורק הוא אזור יין ותיק ומפורסם עוד מימי המקרא. לאט מתמלא השולחן בתקרובת הולמת יין - גבינות, סלט עגבניות, מאפים, פשטידות ועוד מנעמים שמתחברים יפה לסדרת היינות הנושאים שמות של כבשים.

בן זוגי לכל הטוב של היום הזה טוען לעשיית יין "פאנקית", משוחררת מכללים ומכבלים. לא יודעת מה זה אומר, מעבר לכך שכבר במזיגה של טעימה מ"הכבשה השחורה" הסתחררו חושיי.

במהלך ימות הפסטיבל יארח היקב בימי שישי לטעימות יין. בשאר הימים, פתוח כרגיל.

יקב פאר (כשר)

14:00 | עוד משהו לאכול: מאפה עלים שמתאים לאלים

לקפה ספארו הגענו מותשים ממזון ומשקה, אבל את המלאכה יש להשלים, ואנחנו התחייבנו לארבע כוסות, מנות ומפגש עם זוגות. לבית הקפה ימלאו בימים אלה עשור, ורק בעבור השרידות בג'ונגל הקולינרי הישראלי - מגיע לדניאל וענבל, הבעלים, המלצרים והטבחים - שאפו ענק.

במבט ראשון המנות בתפריט נראות שגרתיות וכבר חשבנו שנסתפק בקפה ועוגה. אבל שיחה קצרה עם ענבל, המופקדת על המטבח ושאת ילדותה בילתה בין סיריה של אמה העיראקית, גרמה לנו לחשוב שאולי יש כאן משהו מעבר לתפריט.

התמסרנו וצדקנו. הלזניה, מאפה שכבות עלים שמתאים לאלים, במילוי נהדר של ירקות, שמנת, עגבניות ותלולית צ'יפס בטטה - זכתה מבחינתנו בתואר: הטובה בארץ. הסוד טמון בחומרי גלם טריים ובעבודת יד אוהבת. טעמנו גם לפת מוחמצת וממרח חריף נהדר של פלפלים ועגבניות, והבנו שכדאי ורצוי לחזור לארוחת הבוקר, שבעבורה מגיעים במיוחד לקוחות ותיקים מכל הארץ.

קפה ספארו (כשר)