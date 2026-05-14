שדות חיטה צהובים, ים גבה גבעולים של שדות תירס ושקים מתפקעים משקדים ירוקים שנמכרים בצדי הדרכים. אנחנו בעמק חרוד, החלק המזרחי של עמק יזרעאל, נפרדים מהאביב שאוטוטו יתחלף בחום הגדול שייפול על העמק.

10:00 | משהו לאכול: בגט מחמצת בחמאת כמהין

קיבוץ עין חרוד איחוד הוא תחנתנו הראשונה. אני מחבבת את התכונה של קיבוצים בשישי בבוקר, רגע לפני שהשלווה יורדת. בכניסה לקפה ביקלס, בפתחו של המשכן לאמנות, זרי פרחים חגיגיים. בפנים מדפים עמוסים ביין, מעדנים וחלות ודלפקים שכורעים תחת מגשי מאפים, מגדנות וכריכים מתפקעים מכל טוב.

במטבח הקטן כוורת מזמזמת של נשים עמלות - האחת על הכנת הקפה המשובח, השנייה על סלט הכרובית הנפלא והשלישית משרתת את הקרואים הרבים בחיוך רחב. ביקלס הוא עסק נשי שנרקם בין שלוש חברות - נעה, עפרי וענבל. לפני כשלושה שבועות הן הביאו עמן לבית הקפה של המשכן משב רוח מרענן ותפריט חדש.

אנחנו יושבים בגן הפסלים, נוגסים בבגט מחמצת מרוח בשכבת חמאת כמהין, גאודה כחולה וריבועים נהדרים של ריבת חבושים בטעם של פעם. דרך ארוכה עשו כאן מפרוסות הלחם האחיד, הגבינה הצהובה וריבת הפובידל. עוד עלו על שולחננו: סלט נהדר של כרובית משובץ בפיסות כתמתמות של משמש אוזבקי, מאפה מלוח של מנגולד ולקינוח מאפה מיוחד במינו עם קרם יוזו חמצמץ.

11:00 | משהו לראות: ארבע תערוכות חדשות

דלת אחת מפרידה בין בית הקפה ביקלס לחלל המוזיאון שתכנן האדריכל שמואל ביקלס. אינסוף פעמים ביקרתי במשכן, ולעולם אתפעל מהתאורה הטבעית הנשפכת לאולמות התצוגה, מהחצרות הפנימיות והחיצוניות שתוכננו בקפידה ומהאווירה המיוחדת שיש במקום, היכל קודש לאמנות.

יום המוזיאונים הבינלאומי שחל ב-18 במאי מציע כניסה חינם ל-70 מוזיאונים ברחבי הארץ, בהם גם המשכן, שלא חדל מלהפתיע בתערוכות מיוחדות ופורצות דרך שאוצר אבי לובין. בימים אלה עולות שם ארבע תערוכות חדשות.

אדוה דרורי היא אמנית טקסטיל שיצרה בתערוכה "רחם קולקטיבית" עבודות בטכניקות של ליבוד רטוב ויבש. חלל התצוגה מאפשר לקהל לגעת בחומרים ולהסתופף ברגלים יחפות באוהלים שבחלל. נושאים כגון ריפוי, טראומה וקהילה באים לידי ביטוי בעבודות באופן צבעוני ועז.

עבודות של יהושע גרוסברד במשכן לאמנות / צילום: אלעד שריג

התערוכה של בתיה ויהושע גרוסברד בוחנת, יחד ולחוד, את עבודותיהם של בני הזוג. הם נולדו בפולין בראשית המאה ה-20, השתקעו בחיפה ובהמשך נדדו ברחבי הארץ, יוצרים זה לצד זה עד למותם בשנות התשעים. בתיה ציירה נופים בעיפרון על נייר ותמונות מופשטות בסגנון שמזכיר את האמן האמריקאי ג'קסון פולוק, ואילו ציוריו של יהושע רכים ופסטליים יותר, נופי העמק לצד ציורי העיירה היהודית בפולין.

במרכז "בעיה קטנה", מיצב הפיסול והווידאו של האמנית נבאא פוואז, ניצבות שאלות על הסתרה, בושה והדחקה.

חתמנו את הביקור בתערוכה קבוצתית של 26 אמנים ישראלים וקוראת את עבודותיהן דרך מושג הפרוכת. אחת מהן היא של סיגלית לנדאו - מעיל לספר תורה שהוטבל משני צדדיו בים המלח.

13:00 | משהו לקנות: גבינות משובחות לשבועות

עשר דקות נסיעה מהמשכן אנחנו מנצלים את חלון ההזדמנויות הקצר לקניית גבינות משובחות לקראת שבועות במשק ברקנית. מחלבת הבוטיק שבכפר יחזקאל, מהוותיקות שבישראל, פתוחה בסופי שבוע בלבד. מיכל ואבינועם הם הדור המייסד וארבעת ילדיהם ממשיכים את דרכם. במקום מייצרים יותר מ-15 סוגי גבינות מחלב עיזים וכבשים. מהן טעמנו ורכשנו אחת בעלת עורקים כחולים נסתרים ואחת עם חילבה שאבינועם למד להכין דווקא בגרמניה.

14:00 | משהו לשתות: אירוח נדיב של גבינות, לחם ויין

ביישוב הקהילתי גן נר שלשיפולי הגלבוע מצאנו גינה פורחת, מוזיקה רכה וגביעי יין שהושקו מול הנוף. יקב נחמני נוסד ב-2003 בידי דוד נחמני, שקיבל במתנה 300 ק"ג ענבים. את מלאכת עשיית היין הוא נאלץ ללמוד מספר שאייר וכתב בקפדנות ייקית חמו היינץ קורט. לפני כמה שנים העביר דוד את השרביט לבתו שקד, שלמדה את המקצוע ואת מלאכת הכורמות. היא הקפיצה את היקב לשלב הנוכחי.

במקור מקומו של היקב במרחביה, אך הוא כעת בשיפוצים. בינתיים שקד ובעלה שלומי מארחים לפופ-אפ מקסים בביתם של ההורים בגן נר. בכל שישי מתרחש קסם המורכב מאירוח נדיב של טעימות יין, גבינות ולחמים שאופה האב דוד. היין נפלא, פריך ורענן, קשת נהדרת של לבנים, ורודים ואדומים, בבקבוקים העוטים תוויות הלקוחות מהאיורים של ספרו של הסבא.