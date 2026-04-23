יין בין הדן לחרמון וכנאפה גלילי ליד הנחל: העסקים בצפון נפתחים מחדש

במהלך השנים שבהן אני כותבת את מדור "תופרת יום", זכיתי להכיר מקרוב את מרבית העסקים הצפוניים. אני יודעת איך הנוף נראה מאחורי בקבוקי היין, מכירה את הידיים שלשות את הבצק.

הפסקת האש היא חדשות טובות, אבל מי שחושב שמרגע ההודעה העסקים האלה שבו לפעילות רגילה - לא מבין את אפקט הנזק המצטבר: שלוש שנות הכנסות שנעלמו, עונות תיירות שהוחמצו, צימרים ריקים ולקוחות שלא הגיעו.

זה הזמן שלנו לעזור. לכן תפרנו לכם רשימה של עסקים צפוניים שאפשר להזמין ממרכולתם עד פתח הבית. אם תחפצו בביקור, נכון לכתיבת שורות מרביתם גם פתוחים ומחכים לכם.

משהו לשתות | יקבים ואלכוהול

יקב מילס, כרם בן זמרה

יקב מילס בכרם בן זמרה / צילום: איל מילס

עמליה ואייל מילס הם הרבה מעבר לייננים, הם חקלאים עם נשמה, שהחליטו לפני יותר מ־20 שנה שאהבת הארץ יכולה להיכנס גם לבקבוק. מאז 2001 הם מגדלים, בוצרים ומביאים לכל יין את מה שרק אדמה כזו יודעת לתת. בימים אלה פתח הזוג מחדש את מרכז המבקרים, ומחכה לכם. עד שתגיעו ניתן להזמין עד הבית ממגוון יינות היקב: אדומים, רוזה, ריזלינג ושנין נפלא לשבועות.

Mileswinery.co.il או 052-6481807

יקב סקוריה, מושב כנף

משפחות תורג'מן ופפרני שוורץ הקימו את יקב סקוריה ב-2008 מתוך אהבה ליין ולחברותה - ושני הדברים האלה מורגשים בכל לגימה. אני אוהבת במיוחד את השם של הבלנד האדום: רוג'ום אל הירי, שמספר סיפור עוד לפני שפותחים את הבקבוק. התרגום לעברית הוא "גלגל רפאים", שמו של אתר ארכיאולוגי מסתורי, העשוי מעגלים עתיקים של אבני בזלת. עד שתגיעו תזמינו סירה, דולמן לבן, רוזה ורוג'ום אל הירי. היין בהשגחת רבנות צהר. משלוח חינם בהזמנות מעל 540 שקל, עד גדרה.

scoriawinery.com או 050-4265276

יקב גלילאו, קיבוץ דן

יקב גלילאו הוא יקב בוטיק משפחתי, עם שבעת אלפים בקבוקים בשנה בלבד, שלמולו נשקף הודם של נחל הדן, הר דב והחרמון - נוף שלבדו שווה את הנסיעה. יושבים ביקב בין הפלגים עם פלטת גבינות ואווירה גלילית ממכרת. הם פתוחים, אבל עד שתגיעו אפשר להזמין מגוון מתוך שבעה יינות. משלוח לאזורי חיפה ותל אביב ברכישת שלושה בקבוקים ומעלה.

galileo-winery.co.il או 050-6444260

בירליך, קיבוץ מנרה

בירה על הגבול במנרה / צילום: נעם ארליך



נעם ארליך הוא דור שלישי בקיבוץ מנרה, ובירליך היא הבירה שלו, שנולדה על הגבול עם כל מה המשתמע מכך. סבא וסבתא של נעם טיפסו גבוה כדי לראות רחוק, הנכד ממשיך לספר את הסיפור הזה. עד שתגיעו ללגום את הסיפור אפשר להזמין ארגזים ומארזים מותאמים אישית "לחיים מהצפון", או דוכן בירה לאירועים בכל הארץ.

beerlich.com

יקב בן זמרה, כרם בן זמרה

עסק משפחתי שמגדל את הענבים, מייצר את היין ובשגרה מארח במרכז המבקרים. הבעלים התייצב לשירות מילואים ממושך - והיקב המשיך בשלו. זה סוג העקשנות שאני מעריצה בקרב תושבי הצפון. גם הם פתוחים ומחכים לכם.

benzimrawinery.com/shop

משהו לגוף ולנשמה | קוסמטיקה, ארומתרפיה וביגוד

שדה ארומטיק פארם, קיבוץ עין זיוון

על אדמת הבזלת הפורייה של רמת הגולן גדל שדה לבנדר שמתבלבל וחושב שהוא בפרובאנס. שנתיים של חווה במתכונת מלחמה, קציר שנעשה תחת מתקפה, ובכל זאת בקיבוץ המשיכו לגדל, לקצור וליצור. במקום מגדלים חמישה זני לבנדר, שמנים וארומות שמגיעות ישר מהאדמה הפרועה הזו. עד שתגיעו אפשר להזמין באתר את מוצר הדגל שהוא תרסיס לשנת לילה טובה וגם מגוון מוצרי לבנדר, קוסמטיקה ולייף סטייל.

sadearomatics.com

יערת הדבש ארומתרפיה גלילית, הגושרים

יערה הר שגיא הקימה בקיבוץ הגושרים עסק שקשה להגדיר במילה אחת - מעבדה, חנות או בית - ואולי קצת מכל דבר. המוצרים שלה נרקחים מהטבע, מלווים בשמנים אתריים טהורים עד שתגיעו אפשר להזמין ערכת חוסן גלילית, ערכות מתנה לאחרי לידה, ערכות פרו-אייג'ינג לטיפוח טבעי וערכות לבית.

054-6693216 או yaarat-hadvash.com

אלפא - מפיצי ריח ובשמים, בית ג'אן

מותג בוטיק ישראלי, משפחתי, שנולד בבית ג'אן בגליל ומייצר בעבודת יד מוצרי ריח שקשה להסביר עד שמריחים. בעל העסק כרגע בשירות מילואים והפעילות ממשיכה. הם מגיעים עד אליכם ואפשר להזמין מפיצי ריח לבית ולעסק, בשמים לשימוש אישי ומארזי מתנה. המשלוחים לכל הארץ.

054-7572360, alphasenses.co.il או באינסטגרם @alpha.sens

ד"ר דבור - קוסמטיקה טבעית, בית ג'אן

הרוקח הראשי של צה"ל לשעבר החליט שהגליל הוא מקום טוב לפתוח מעבדה. מאז 2010 ד"ר דבור מייצר בכפר בית ג'ן מוצרי בריאות וטיפוח לעור ולשיער - ובין פיתוח המוצרים הספיק גם לכתוב כמה ספרים כמו "הרוקח הגלילי" ו"גן החיים הקסום". עד שתגיעו מוצרי טיפוח ובריאות, נמצאים באתר בהנחה של 30%.

להזמנה: drdabour.co.il, 04-9803711 או info@drdabour.com

ג'מה הום דקור, מושב יודפת

ג'מה ממוקמת באחד המתחמים האהובים עלי, "בואכה יודפת", והחנות מבחינתי היא עולם נפלא של כל מה שטוב ויפה. הקולקציות נבחרות בקפידה, מגיעות מייבוא בלעדי, ומושפעות מחיבורים בין תרבויות עם דגש על עבודות יד מסורתיות. טקסטיל גלילי שמתאים לכל בית. בימים אלה הם פתוחים ומחכים לכם. בינתיים, אפשר להזמין עד פתח הבית - וילונות, מפות כותנה מודפסות, שטיחים, שמיכות קווילט בסגנון "בית קטן בערבה", תיקים, מוצרי נייר וכלי אמייל.

Jemmahomedecor.com

קדרות כפרית ליאת בן אדיבה, להבות הבשן

קרמיקה שימושית בסטודיו ליל / צילום: ליאת גלעד



ליאת בן אדיבה נולדה בקריית שמונה ובנתה את ביתה מאדמה. זה למעלה משלושים שנה שהיא יוצרת בקיבוץ להבות הבשן כלי קרמיקה לשימוש יומיומי, בהשראת הטבע. כשנכנסו כוחות צה"ל ללבנון בסבב הראשון, הסטודיו שלה הפך לחמ"ל מזון לחיילים ובמהלך שנה וחצי הנפיק כחמישים אלף ארוחות. עכשיו היא חזרה ליצור. אפשר להגיע ולקנות, או להזמין ספלים, קערות, קנקנים, קדרות לבישול על גז ותנור, אגרטלים וכלים לשימוש וליופי.

potterylba.com

שמואל גרג'י - כלי אמייל, קריית שמונה

כלי אמייל מעוצבים בקריית שמונה / צילום: שמואל גרג׳י



כל המטבח שלי מלא בכלי אמייל צבעוניים שרכשתי באחד הנסיעות לרומניה. ועכשיו אפשר להשיג אותם בארץ מחנות ביתית בקריית שמונה שמייבאת כלי אמייל צבעונים ומעוצבים מאוקראינה. ואם יש מקום בצפון שמגיע לו את מלוא הפרגון והאהבה אלה הם תושבי קריית שמונה. אפשר לבקר או להזמין כלי אמייל מעוצבים במשלוחים לכל הארץ. ליישובי הגליל העליון המשלוח חינם בכפוף למינימום קנייה.

052-4503915, פייסבוק: shmuel gargi, אינסטגרם: @goolgol.enamel

סטודיו ליל, געתון

בפעם הקודמת שביקרתי את ליאת מסטודיו ליל בקיבוץ געתון, הרגשתי כאילו נקלעתי ליער פיות. משהו בסטודיו של ליאת ובחומרים מהם היא יוצרת מרגיש כמו כישוף. צורפות וקרמיקה באווירה קדומה, מיסטית, עם השראות ארכיאולוגיות מרחבי העולם. התכשיטים והכלים שיוצאים מכאן נושאים משהו שלא מוצאים בשום מקום. עד שתגיעו: תכשיטים וקרמיקה שימושית ופיסולית במשלוחים לכל הארץ.

054-2562213, Studiolil.com או @studiolil

יודפת שופ, מושב יודפת

יודפת היא אחד היישובים בגליל שאני חוזרת אליהם שוב ושוב בין השאר בגלל אופיו המיוחד ויופיו המשגע. יודפת שופ הוא החלון הדיגיטלי לחלק מתוצרת המתחם "בואכה יודפת": מוכרים שם גרביים של פעם, שמן זית, סבון טבעי, דבש - ולצד זה קולקציית המותג עם חולצות וכובעים לאביב. הם פתוחים ומחכים לכם.

yodfat.shop

משהו לאכול | קולינריה, מתוקים ואירועים

מלביהו, קיבוץ דפנה

מלבי גלילי מתוצרת קיבוץ דפנה, שמייצר מסתבר עוד כמה דברים טובים מלבד נעלים. מייצרים של מלבי, כנאפה וסחלב, בקיץ שייקים קרירים והכי ישמחו אם תרימו להם על ידי הזמנה של דוכן מפנק במקום העבודה.

052-5418835 או Malabiyahu@gmail.com

חוות רום, הר כמון

בפעם האחרונה שביקרתי בחוות רום שבמרומי הר כמון, נפעמתי מהעשייה החברתית ומהגבינות והחליטות. חוות רום בהר כמון מפעילה מפעל מוגן ייחודי שבו מתמודדי נפש לוקחים חלק אמיתי פעיל בייצור, בעבודה בגינת תבלינים ובסדנת עץ. כשרוכשים כאן קונים עבודה של ידיים שהמקום חשוב להן. הם פתוחים ומחכים לכם, כמו גם הביסטרו הנהדר שנפתח מחדש. עד שתגיעו אפשר להזמין מגוון מוצרי השיקום של החווה ומתנות לכל תקציב ואירוע.

store@havatrom.co.il או 054-8044988

לגעת בשדה, אבירים, הגליל המערבי

לגעת בשדה, אבירים / צילום: באדיבות לגעת בשדה



דור ועמית התחילו לגדל ירקות נהדרים כבר בתקופת הקורונה. ביקרתי בשדה הפורה שלהם רגע לפני שהתותחים רעמו שוב והבנתי ששום דבר לא יעצור בעדם. הם קוטפים לפי הזמנה מהמשק שלהם ומלקטים תוצרת אורגנית ממשקים קטנים נוספים. את התוצרת האורגנית והטרייה עד חיפה. הם פתוחים ומחכים לכם. עד שתגיעו - אפשר להזמין ירקות ותוצרת חקלאית טרייה.

mypips.app/sade

משהו ללב | מיזם חברתי

עמותת זמן גליל מערבי, עכו

יוזמה חברתית מרגשת תומכת ביותר מ-70 עסקים קטנים בגליל המערבי. במסגרת המיזם יצרו עמותת זמן גליל מערבי בשיתוף Jewish National Fund-ארה"ב, גם את "אמץ עסק" - פעילות המחברת בין ארגונים גדולים ועסקים קטנים דרך רכישת מארזים, אירוח של בעל העסק להרצאות וסיורים לעסקים ביום שאחרי. אבל עד שתגיעו אפשר להזמין סדנת זום עם הבשלנית משתולה שולה גלעדי, פופ־אפ מלבי במשרדי החברה, הרצאת ייננים ועוד.

050-5489100 או talevy@gonorthnow.org.il

* סייע בהכנת הכתבה: בן פרשיץ, המדריך לצפון, בעל מיזם סושייל שתומך בהתנדבות בעסקי הצפון