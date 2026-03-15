ירי משולב למרכז ולדרום: יורטו שיגורים מאיראן ומלבנון

07:00 - לוחמי כיבוי חילצו חמישה ספרי תורה משרפה בבית כנסת ברמלה, שנשרף כליל

"הגענו לזירה מאתגרת מאוד עם מטען אש גבוה סמוך לשוק", סיכם מפקד האירוע, רשף אסף כהן. "הלוחמים פעלו במקצועיות ובחירוף נפש בתוך העשן הסמיך כדי להוציא את ספרי התורה שלמים, תוך שהם בולמים את האש ומונעים אסון כבד הרבה יותר בלב האזור המסחרי".

06:57 - מחצות: חמש פעמים שוגרו טילים מאיראן - מספר דו ספרתי של טילים בפחות משבע שעות

06:46 - ראש עיריית דימונה בני ביטון מודיע: לא אפתח את הלימודים מחר

06:46 - אזעקות הופעלו באזור באר שבע, ים מלח, מזרח הנגב ויהודה

06:40 - פעם שנייה תוך חצי שעה: אזעקות באזורים נרחבים בדרום בעקבות שיגורים מאיראן

שיגור נוסף מאיראן לעבר דרום הארץ זוהה הבוקר - בפעם השנייה בתוך כחצי שעה. אזעקות נשמעו בבאר שבע, בנגב המזרחי ובאזור ים המלח, ומערכות ההגנה האווירית יירטו את האיום. לא התקבלו קריאות על נזק או נפגעים במוקדי החירום.

מוקדם יותר, סמוך לשעה 06:15, קיבלו תושבים בנגב התרעה מקדימה על שיגורים שזוהו מאיראן. זמן קצר לאחר מכן הופעלו האזעקות והיירוט בוצע בהצלחה. לא דווח על נפגעים ולא התקבלו קריאות חריגות במוקדי החירום

06:32 - אזעקות הופעלו בגוש דן ובשרון בעקבות ירי מלבנון - שיורט

אזעקות הופעלו בגוש דן ובשרון ללא התרעה מקדימה בעקבות ירי מלבנון. השיגור יורט בידי מערכת ההגנה האווירית. בשלב זה לא ידוע על נפגעים

06:22 - אזעקות הופעלו בדרום בעקבות ירי מאיראן

06:14 - זוהו שיגורים מאיראן, אזעקות צפויות להישמע באזורים נרחבים בדרום, ביהודה ובים המלח

06:12 - נשיא אוקראינה זלנסקי בריאיון לרשת CNN האמריקאית: רוסיה מספקת לאיראן רחפני שאהד לשימוש נגד ארה"ב וישראל

05:35 - אזעקות הופעלו במרכז ובשפלה בעקבות שיגורים מאיראן

אזעקות הופעלו באזור המרכז והשפלה בעקבות שיגורים מאיראן. תושבים בגוש דן דיווחו על הדי פיצוצים חזקים - מבלי שהופעלו אזעקות. במושב בשפלה דווח על זירת נפילה של שברי יירוט, צוותי חירום יצאו לסרוק את הזירה. בשלב זה לא התקבלו קריאות במוקד החירום של מד"א, לא על נפילות ולא על נפגעים. צוותים רפואיים מטפלים ב-4 מקרים של אנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן.

05:15 - סעודיה יירטה 7 כטב"מים בריאד ובאזורים נוספים במזרח המדינה

אחד ממקודי הנפילה בגוש דן / צילום: לפי סעיף 27 א'

04:35 - הבית הלבן: היינו מוכנים לסגירת מצר הורמוז

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה בריאיון לפוקס ניוז כי הטענות על כך שהממשל האמריקאי לא היה מוכן לסגירת מצר הורמוז הן "שקריות לחלוטין". לוויט אמרה שארצות הברית תמלא מחדש את עתודות הנפט שלה לאחר שהמלחמה באיראן תסתיים.

03:50 - ארה"ב הורתה לעובדי ממשל "לא חיוניים" בעומאן לעזוב את המדינה

03:41 - פורסמו שמותיהם של 6 אנשי הצוות האמריקאים שנהרגו בהתרסקות מטוס התדלוק בעיראק

בארצות הברית פורסמו שמותיהם של ששת אנשי הצוות שנהרגו בסוף השבוע האחרון בהתרסקות מטוס תדלוק בעיראק . אלו השמות: רב-סרן אלכס קלינר (33) מבירמינגהאם, אלבמה; קפטן אריאנה סבינו (31) מקובינגטון, וושינגטון; סמל טכני אשלי פרויט (34) מברדסטאון, קנטקי; קפטן סת' קובל (38) ממורסוויל, אינדיאנה; קפטן קרטיס אנגסט (30) מווילמינגטון, אוהיו; וסמל טכני טיילר סימונס (28) מקולומבוס, אוהיו.

02:58 - 3 רקטות נורו מלבנון למטולה ולמשגב עם, חלקן יורט

02:25 - שרפות פרצו בכמה ערים במרכז בעקבות שברי יירוט במטח האחרון ששוגר מאיראן

אזעקות הופעלו במרכז הארץ, בשפלה ובשומרון בעקבות שיגורים מאיראן. זמן קצר לאחר מכן הופעלו אזעקות נוספות במרכז שהתרחבו לשרון ולבקעה. מרבית השיגורים יורטו, אך בכמה ערים במרכז הארץ דווח על נפילת שברי יירוט.

כוחות ההצלה הוזעקו לחולון, ראשון לציון ולבני ברק - שם פרצו שרפות כתוצאה משברי יירוט. דובר מד"א מסר לחדשות 12 ש"אותרו 5 זירות נפילת רסיסים במרכז, אישה בת 80 במצב קל כתוצאה משאיפת עשן"

01:39 - טראמפ: איראן מוכנה לנהל מו"מ, אך התנאים עדיין אינם טובים מספיק

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התראיין לרשת NBC והתייחס בהרחבה למלחמה באיראן. טראמפ אמר שאיראן מוכנה לנהל משא ומתן על הפסקת אש, אך הדגיש כי אינו מוכן להגיע להסכם. הנשיא אמר ש"התנאים עדיין אינם טובים מספיק" כדי להגיע להסכם, אך סירב לומר מהם התנאים הללו.

טראמפ ציין שהוא עובד על תוכנית לאבטחת מצר הורמוז ודחה את החששות שהעלה המראיין באשר לעליות מחירי הנפט העולמיים. הוא הוסיף שארה"ב עשויה לבצע תקיפות נוספות באי ח'ארג "בשביל הכיף" - משם מנהלת איראן את תעשיית הנפט שלה.

טיל ששוגר מאיראן לאזור אילת והערבה יורט בהצלחה

מערכות ההגנה האווירית יירטו טיל ששוגר מאיראן לכיוון אילת והערבה. אזעקות הופעלו בעיר הדרומית, באילות ובאזור התעשייה שחורת. זמן קצר לאחר מכן פיקוד העורף עדכן שהאירוע הסתיים.

00:55 - דיווח: בריטניה שוקלת לשלוח אלפי מיירטי כטב"מים למזרח התיכון

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, שוקל לשלוח אלפי מיירטי כטב"מים למזרח התיכון כדי להתמודד עם איום הכטב"מים האיראניים, כך דווח ב"טלגרף" הבריטי. לפי הדיווח, בממלכה בוחנים אם מערכת יירוט הכטב"מים "אוקטופוס" שמיוצרת בבריטניה עבור אוקראינה, יכולה לשמש גם לחיזוק ההגנה הבריטית מפני כטב"מים מסוג "שאהד" של איראן.

00:15 - הממשלה אישרה תוספת במיליארדים ל"רכש ביטחוני דחוף"

הממשלה אישרה הלילה להקצות תקציב מיוחד בסך 2.6 מיליארד שקלים עבור רכש ביטחוני דחוף. ההחלטה התקבלה נוכח מצב החירום שבו נמצאת המדינה והצורך המיידי במתן מענה מבצעי במלחמה עם איראן.

