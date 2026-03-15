למה אתר רשות המסים נסגר בשמונה בערב?

בעלי עסקים או מייצגים שניסו בשבוע האחרון להתחבר לשירותי אתר רשות המסים אחרי השעה שמונה בערב או בסופ"ש, קיבלו הודעה אוטומטית שלפיה המערכת סגורה לשימוש עד שמונה בבוקר. מדובר במהלך חריג של אתר ממשלתי, שמעניק שירותים לציבור, ועוד בתקופת מלחמה. בדקנו מה עומד מאחורי הצעד הזה.

● כפי שנחשף בגלובס: מעכשיו תקבלו פחות התרעות על טילים

● כמה כסף יקבלו עשרות העובדים הבכירים בוויז בעקבות אקזיט הענק?

ברשות המסים מסבירים ש"הסגירה בוצעה ע"י שע"ם (יחידת המחשוב של רשות המסים - אל"ו), בהמלצת אנשי אבטחת מידע ומערך הסייבר, כצעד הגנה מניעתי, כתוצאה מניסיון העבר בתקופת מבצעים צבאיים ומלחמות".

הרשות אמנם שלחה ב־10 במרץ הודעה על הסגירה היזומה ללשכות המקצועיות - לשכת רואי החשבון, לשכת עורכי הדין ולשכת יועצי המס, אך בכל זאת לא מעט הופתעו, והתלונות ברשתות החברתיות לא איחרו להופיע. כך, לדוגמה, בעמוד הפייסבוק של הרשות כתבו גולשים: "חוצפה! אפס התחשבות בהורים מייצגים לילדים קטנים שלא יכולים לעבוד באמצע שבוע בבקרים ובצהריים".

לדברי דנה זטלאוי־כהן, סגנית נשיא לשכת יועצי המס, "הסברנו למייצגים את הרציונל שעומד מאחורי סגירת המערכות, אבל עדיין מדובר בסגירה ממושכת. פניתי לשע"ם בשאלה אם ניתן לצמצם את השעות, והנושא נבדק".

ברשות הבהירו כי "הפעולות המרכזיות של המייצגים יכולות להתבצע באמצעות שירותי API הניתנים ע"י בתי התוכנה. המערכות שממשיכות לפעול הן הגשת תביעה לנזק ישיר ורישום לקוח".