רשות המסים | בדיקת גלובס

למה אתר רשות המסים נסגר בשמונה בערב?

האתר לא זמין בתקופה האחרונה משמונה בערב עד שמונה בבוקר • ברשות המסים מסבירים כי הדבר נעשה בהמלצת מערך הסייבר במטרה להימנע מהתקפות סייבר

אלה לוי-וינריב 17:51
אתר רשות המסים
אתר רשות המסים

בעלי עסקים או מייצגים שניסו בשבוע האחרון להתחבר לשירותי אתר רשות המסים אחרי השעה שמונה בערב או בסופ"ש, קיבלו הודעה אוטומטית שלפיה המערכת סגורה לשימוש עד שמונה בבוקר. מדובר במהלך חריג של אתר ממשלתי, שמעניק שירותים לציבור, ועוד בתקופת מלחמה. בדקנו מה עומד מאחורי הצעד הזה.

ברשות המסים מסבירים ש"הסגירה בוצעה ע"י שע"ם (יחידת המחשוב של רשות המסים - אל"ו), בהמלצת אנשי אבטחת מידע ומערך הסייבר, כצעד הגנה מניעתי, כתוצאה מניסיון העבר בתקופת מבצעים צבאיים ומלחמות".

הרשות אמנם שלחה ב־10 במרץ הודעה על הסגירה היזומה ללשכות המקצועיות - לשכת רואי החשבון, לשכת עורכי הדין ולשכת יועצי המס, אך בכל זאת לא מעט הופתעו, והתלונות ברשתות החברתיות לא איחרו להופיע. כך, לדוגמה, בעמוד הפייסבוק של הרשות כתבו גולשים: "חוצפה! אפס התחשבות בהורים מייצגים לילדים קטנים שלא יכולים לעבוד באמצע שבוע בבקרים ובצהריים".

לדברי דנה זטלאוי־כהן, סגנית נשיא לשכת יועצי המס, "הסברנו למייצגים את הרציונל שעומד מאחורי סגירת המערכות, אבל עדיין מדובר בסגירה ממושכת. פניתי לשע"ם בשאלה אם ניתן לצמצם את השעות, והנושא נבדק".

ברשות הבהירו כי "הפעולות המרכזיות של המייצגים יכולות להתבצע באמצעות שירותי API הניתנים ע"י בתי התוכנה. המערכות שממשיכות לפעול הן הגשת תביעה לנזק ישיר ורישום לקוח".