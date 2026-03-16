מפרוץ המלחמה באיראן עלה קרנה של פולימרקט ברחבי העולם, והפלפורמה - המאפשרת להמר על אירועים שיקרו או לא יקרו בכל תחומי החיים - הפכה פופולרית גם בישראל. עמנואל פביאן, הכתב הצבאי של אתר "Times of Israel", מספר כי קיבל איומים ממהמרים בפולימרקט, המבוססת על חוכמת ההמונים ולעיתים גם על מידע פנים, בעקבות דיווחים שלו במהלך המלחמה מול איראן, ואף קיבל דרישות לשנות את דיווחיו.

לדברי פביאן, "אני כתב צבאי כבר מעל לחמש שנים, ופעם ראשונה שקורה לי דבר כזה".

הכול התחיל בדיווח די שגרתי שלו לגבי טיל שנפל בשטח פתוח ביום שלישי האחרון. מאז אותו דיווח, פביאן קיבל שצף של מיילים והודעות לטלפון האישי שלו.

"באחד השיגורים מאיראן לעבר ישראל, היה אירוע שבו טיל נפל בשטח פתוח. ירו עלינו כבר 350 טילים, אז עוד שיגור כזה זה לא משהו מיוחד, אבל דיווחתי כרגיל באתר האינטרנט שלנו", הוא מספר. "לאחר מכן קיבלתי פניות במייל, ואנשים כתבו לי 'למה רשמת נפילה בשטח פתוח, תשנה לשברי מייטרים, אל תרשום שנפל טיל'. תהיתי למה הם מבקשים ממני לשנות משהו כל-כך שולי, הרי זה לא באמת משנה לאזרחים או למי שגר שם".

לדבריו, הוא השיב לפונים כי הוא לא מתכוון לשנות את הדיווח.

עמנואל פביאן / צילום: פרטי

איומים מפורשים

מסתבר שלא היה מדובר באזרחים תמימים שרצו להעמיד את העיתונאי על טעותו, אלא בגורמים בעלי אינטרס שרצו להרוויח כסף כתוצאה מהדיווח של פביאן. רק לאחר שחקר זאת, הוא גילה מה עמד מאחורי אותן הודעות: "אני רואה בטוויטר שמגיבים לי וכותבים 'למה אתה לא מעדכן את הכתבה שלך', ואני רואה בפרופילים שלהם שהם אנשים שמהמרים בפולימרקט", מספר פביאן.

"אחרי שבדקתי, התברר לי שיש הימור בפולימרקט האם ישראל תקפה את איראן ביום מסוים, ולפי החוקים של אותו הימור, זה נחשב שכן אם טיל נפל בשטח ישראל. אבל אם נופלים רק חלקים מטיל אחרי שהוא יורט - אפילו אם זה גורם נזק, זה לא נחשב, כי אלה החוקים של אותו הימור", הוא מסביר.

כך, מי שהימר שלא תהיה מתקפה איראנית דרש שהדיווח יישאר כמו שהוא, ומי שהימר שתהיה מתקפה דרש מפביאן לשנות את הדיווח שלו. לדבריו, מרבית האנשים שפנו אליו היו ישראלים שכתבו לו בעברית.

פביאן מספר כי המשיכו לפנות אליו עד היום בשתיים לפנות בוקר, ואז לדבריו "זה הסלים, והתחלתי לקבל איומים מפורשים על חיי. מישהו שפנה אליי דרך הוואטסאפ אמר לי שהוא 'יגמור לי את החיים', ושאני אתחרט על הבחירה שלי לא לשנות את הדיווח, ושהוא מכיר אנשים שלא אכפת להם מהחוק, והם יעשו לי כל מיני דברים".

כך, למשל, באחת ההודעות שהגיעה לידי גלובס נכתב: "אם תעשה את הדבר החכם, תוכל לנשום עוד 24 שעות ולדעת שזה מאחורייך. אם תעשה את הדבר הכי מטופש שהיית יכול לעשות בחיים - אתה הורס לעצמך את חייך במו ידיך". באחת אחרת נכתב כי "עשית צעד מסוכן לעיתונאי כמוך והוא נחשף. למרות שקיבלת אין ספור פניות אתה מתעקש להשאיר את זה ככה".

הימור של 14 מיליון דולר

לדבריו, בהתחלה זה הצחיק אותו, אבל "כשקיבלתי את הבקשות היותר אגרסביות ואת איומי הרצח, זה כבר לא היה מצחיק, ופניתי למשטרה. עכשיו אני מרגיש הרבה כובד על כל דיווח שאני מפרסם, ואני לא יודע אם יהמרו על משהו בנוגע לדיווח שלי".

הסיבה לכך שהאיומים הסלימו היא ככל הנראה הסכומים המונחים על הכף. "אותו אחד שאיים אליי, כנראה יפסיד הרבה כסף אם לא אעדכן את הדיווח שלי, בגלל שהוא הימר על הרבה כסף", אומר פביאן. לדבריו, "כרגע על ההימור הזה יש 14 מיליון דולר שיחולקו בין כל מי שהימר".