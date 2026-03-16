יותר מבנט: זה הסכום שגדי איזנקוט גייס למפלגתו

לפני פרוץ מבצע "שאגת הארי" מול איראן, הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט הספיק לגייס ערבויות, תרומות והלוואות למפלגתו - כך עולה מדיווחי המפלגה הנמסרים למבקר המדינה. את הכספים החל לגייס בסוף ינואר והגיוס נמשך עד כמה ימים לפני מבצע "שאגת הארי". בסך-הכול יש בידי המפלגה 11.6 מיליון שקל מתרומות, הלוואות וערבויות.

לשם השוואה, מפלגתו החדשה של בנט, "בנט 2026", הספיקה לגייס בסך-הכול פחות מאיזנקוט והיא עומדת על 8.1 מיליון שקל. מפלגת "המילואימניקים", שספק אם תעבור את אחוז החסימה, גייסה 220 אלף שקל בלבד. רק בשביל לסבר את האוזן, בשנת הבחירות של 2019, מפלגת "גשר" גייסה 3.2 מיליון שקל, ומפלגת חוסן לישראל, שנטמעה בכחול לבן, גייסה מעל 17.5 מיליון עד לספטמבר 2019.

למה מפלגות חדשות צריכות תרומות?

מפלגות קיימות זכאיות למימון מפלגות שוטף במשך 4 שנות כהונת הכנסת - לפי מפתח מספר הח"כים - ולמימון בחירות ספציפי למערכת הבחירות, גם הוא לפי מספר חברי הכנסת בכנסת היוצאת. מפלגות חדשות, לעומת זאת, מקבלות את סכומי מימון המפלגות רק בסיום מערכת הבחירות, כאשר הסכום מחושב לפי מספר המנדטים שהצליחו להכניס לכנסת, ולכן יש חשיבות רבה לגיוס כספים מבחינתן טרם היבחרותן.

ערבות אישית למועמדים או למפלגה מוגשת לבנק ומאפשרת למתמודד ולמפלגה ליטול מן הבנק הלוואה, אותה יש להחזיר לאחר הבחירות. הערבות אינה מוגבלת בסכום והוענקו כבר ערבויות בסכום של 3 מליון שקל ויותר מכך. אם המפלגה הפסידה בבחירות ולא עברה את אחוז החסימה, עשוי הבנק לחלט את הערבות ואז, תומר הערבות למעמד הגדרתי של "תרומה".

כמה גבוהים הסכומים שגייס איזנקוט?

איזנקוט גייס 12 ערבויות למפלגתו בסכום כולל של 5.987 מיליון שקל. בנוסף, הוא גייס 44 תרומות בסך כ-477 אלף שקל, יותר מפי 2 מהתרומות שגייס בנט למפלגתו "בנט 2026" - כ-148 אלף שקל. "בנט 2026" החלה בגיוס מוקדם יותר כבר ביולי וגייסה 6 ערבויות בסך כולל של 7 מיליון, מיליון אחד יותר ממה שגייס איזנקוט.

מבחינת הלוואות - בנט גייס מיליון שקל, בעוד איזנקוט גייס 5.1 מיליון שקל. בין המשתתפים בגיוס ההון למפלגתו של בנט אפשר למצוא שמות בולטים כמו ניר נובק, מבעלי אלקטרה המשמש גם כראש המטה של בנט, שהעמיד ערבות של מיליון שקל, ועומר שווילי, מנכ"ל האתר הפיננסי investing.com. בנט עצמו נתן ערבות של מיליון שקל למפלגתו.

בין מגייסי ההון לטובת מפלגתו של איזנקוט ניתן למצוא את יזם ההייטק איל וולדמן ואת צבי סטפק, מייסד ובעלים משותף של מיטב ד"ש, שתרמו כל אחד 14 אלף שקל (יש תקרה לגיוס תרומות מאדם פרטי). אחד המייסדים של Solaredge, מאיר אדסט, נתן ערבות של מיליון שקל, ורונן מנליס, דובר צה"ל לשעבר ויועצו הבכיר של איזנקוט, נתן ערבות בסך 400 אלף שקל. יהל זילכה, שותף מנהל בקרן הסיכון 10 D וקרן Magma Venture Partners, נתן ערבות של 447 אלף שקל.

ערבים נוספים הם עו"ד רון גזית, שערב לחצי מיליון שקל, ושירה דוידי, רעייתו של ישי דוידי מקרן פימי שערבה לחצי מיליון שקל. בנק דיסקונט נתנו הלוואה מעל 800 אלף שקל (למפלגתו של בנט הם העמידו הלוואה על סך מיליון שקל).