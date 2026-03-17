שיגורים מאיראן למרכז, צה"ל בגל תקיפות בטהראן ובביירות

דיווחים שוטפים

06:40 - דיווח בניו יורק טיימס: אנשי צוות בנושאת המטוסים ג'רלד פורד קיבלו הודעה שהם צפויים להמשיך להיות מוצבים במזרח התיכון עד חודש מאי, ובכך להשלים קרוב לשנה של פעילות מבצעית רצופה - הרבה יותר מהתקופה הרגילה של שישה חודשים. בימים האחרונים פרצה במכבסה בנושאת המטוסים שרפה שנמשכה 30 שעות ברציפות, וכתוצאה מכך נשרפו המיטות של 600 חיילים שכעת נאלצים לישון על הרצפה ועל שולחנות ברחבי הספינה

06:27 - פיקוד העורף הודיע כי האירוע בזרעית הסתיים

06:25 - דיווח ברויטרס: מדינות המפרץ לוחצות על טראמפ להמשיך את התקיפות באיראן ואפילו להגביר את הלחץ. למה זה חשוב? מפני שזה סותר את ההערכה כי אם איראן תמשיך לתקוף במדינות המפרץ הן ינסו לכפות על טראמפ לסיים את המלחמה ולחזור לשגרה. החשש המרכזי במפרציות כפי שעולה מהדיווח הוא שהמלחמה תסתיים ואיראן תישאר עם יכולת צבאית להמשיך ולאיים עליהן בעתיד, והדרישה העיקרית כעת מטראמפ היא לפגוע ביכולתה הצבאית של טהראן וביכולתה להתעצם מחדש

06:17 - אזעקות בזרעית

05:53 - דיווחים על פיצוצים עזים בדוחא ובדובאי

05:49 - דיווחים על פיצוצים עזים בדוחא ובדובאי

05:40 - משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע שהוא פועל ליירט מתקפת טילים וכטב"מים מאיראן

05:30 - חשש לחדירת כלי טיס עוין באצבע הגליל

בשורת יישובים באצבע הגליל, בהם קיבוץ דן, ע'ג'ר, דפנה, הגושרים, שאר ישוב ושניר הופעלו התרעות מחשש לחדירת כלי טיס עוין. התושבים ביישובים הרלוונטיים הונחו להיכנס למרחב מוגן, מערכות ההגנה האווירית פועלות ליירט את האיום.

04:49 - דיווח על תקיפות באספהאן, בנדר עבאס, כרג, וכרמאנשאה

04:40 - אזעקות הופעלו בקריית שמונה והסביבה

התרעות הופעלו בכמה יישובים באצבע הגליל, בהם כפר גלעדי, משגב עם, קריית שמונה ותל חי, בעקבות ירי מלבנון. התושבים הונחו להיכנס למרחבים מוגנים, ולא דווח על נפגעים.

04:00 - דיווח: 6 הרוגים בתקיפה אמריקנית בעיראק

הלחץ על המיליציות בעיראק מתגבר: דיווח על שישה הרוגים בתקיפה מהאוויר של צבא ארצות הברית בבית בבגדאד.

03:39 - צה"ל פתח בגלי תקיפות נרחבים - בטהראן ובביירות

03:29 - אזעקות במרכז ובשפלה בעקבות שיגורים מאיראן, אין נפגעים

אזעקות הופעלו בגוש דן, השפלה והשרון בעקבות שיגורים שזוהו מאיראן. תושבים במרכז דיווחו על הדי פיצוצים, מערכות ההגנה האווירית יירטו את האיום. במוקד החירום של מד"א לא התקבלו בשלב זה דיווחים על נפגעים.

03:06 - איחוד האמירויות סגרה זמנית את המרחב האווירי שלה \

במהלך הלילה הודיעה רשות התעופה של איחוד האמירויות על סגירה זמנית של המרחב האווירי במדינה, בצל המתקפות האיראניות באזור. כעבור שעה וחצי עדכנו הרשויות כי התנועה האווירית חזרה לשגרה, לאחר "צעדי זהירות זמניים" שננקטו לפרק זמן קצר - כך לפי סוכנות הידיעות הממלכתית.

02:53 - דיווח: לטראמפ הוצגו "נקודות יציאה" מהמלחמה - לצד אפשרויות להסלמה

ברשת NBC News דווח שהצבא האמריקני נערך לכל התרחישים האפשריים במלחמה מול איראן - כולל אפשרות שהנשיא דונלד טראמפ יחליט לסיים את המערכה. גורמים המעורים בתוכניות הצבאיות אמרו ל-NBC שבתרחישי המלחמה ששורטטו בבית הלבן הוכנסו מראש גם "נקודות יציאה" - מהלכים שיאפשרו לנשיא להכריז על סיום הלחימה אם יבחר בכך. עד כה, לדבריהם, טראמפ לא עשה שימוש באפשרויות הללו.

לדברי אותם גורמים, תוכניות היציאה משולבות במתווה המתפתח של המלחמה, לצד אפשרויות להגברת הלחץ על איראן במקרה שהבית הלבן יבחר להסלים את המערכה. הם לא פירטו כיצד בדיוק נראות האפשרויות הללו, אך ציינו כי הן חלק בלתי נפרד מהדיונים הצבאיים שמתקיימים סביב הנשיא.

לפי שניים מהגורמים, יועצים ובעלי ברית מנסים למשוך את טראמפ לכיוונים שונים: אלו התומכים באסטרטגיית יציאה מודאגים מההשפעה על הכלכלה העולמית, בעוד שאחרים התמקדו בהזדמנות לפגוע בהשפעת המשטר באזור. לוח הזמנים למשך המלחמה "עשוי להשתנות בכל יום", אמר אחד הגורמים.

02:50 - שורה של מתקפות של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק

לאורך הלילה - שורה של מתקפות של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק נגד שגרירות ארצות הברית בבגדאד ויעדים אמריקניים נוספים, כולל בנמל התעופה בעיר.

01:01 - טיל ששוגר מאיראן לצפון יורט מחוץ לשטח הארץ

סמוך לשעה 01:00 הודיע דובר צה"ל כי זוהו שיגורים מאיראן לעבר אזור הכנרת והעמקים. אזעקות הופעלו בין היתר במנחמיה, חמת גדר, מסדה, מעגן, שער הגולן, תל קציר, אשדות יעקב, אפיקים, בית זרע וגשר, וכן ביישובים נוספים סביב הכנרת. מערכות ההגנה האווירית יירטו את האיום.

