שניים נרצחו הלילה במטח מאיראן; נזק רב למבנים ולרכוש

07:00 - דיווחים על תקיפות בטהרן ובכרג' לפנות בוקר

06:03 - מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר בזירת הפגיעה ברמת גן: "מדובר בזירה קשה מאוד. שני אזרחים נהרגו באירוע ואני מבקש להביע תנחומים כנים למשפחותיהם. אני מבקש לחזק את עיריית רמת גן ואת כלל ארגוני החירום על המענה המהיר והמקצועי. כוחות פיקוד העורף פועלים בכל זירה, מבצעים סריקות ומעניקים סיוע לאזרחים".

מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר בזירת הפגיעה ברמת גן / צילום: דובר צה''ל

05:48 - דיווח: איראן הוציאה להורג אדם ש"ריגל למען ישראל"



בתקשורת באיראן דיווחו כי אדם שריגל למען ישראל הוצא להורג, כך דווח ברויטרס. על פי הדיוח, האיש שהוצא להורג "נמצא אשם" לאחר ש"העביר למוסד תמונות ומידע על מיקומים רגישים באיראן"

05:45 - רכבת ישראל מעדכנת כי ​פעילות הרכבות תחודש החל מהשעה 6:00, כולל בתחנת ת"א סבידור-מרכז, שנפגע במטח שהיה הלילה למרכז. באופן זמני, רכבות בקו ירושלים יצחק נבון-הרצליה יופעלו בין תחנות ירושלים ונתב"ג בלבד. ​יתר קווי הרכבת ברחבי הארץ יפעלו כסדרם

צוותי הרכבת עמלו לאורך הלילה לתיקון הנזקים והכשרת התחנה / צילום: רכבת ישראל

05:03 - אחרי האזהרות: צה"ל פתח בגל תקיפות בלבנון

דובר צה"ל הודיע כי צה"ל החל בגל תקיפות לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. "לאחר פינוי תושבי העיר צור שבדרום לבנון ובתגובה על הירי לעבר שטח ישראל, צה"ל החל בגל תקיפות לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.

04:55 - שרפה פרצה בחולון בעקבות השיגורים מאיראן, תושבים דיווחו על הדי פיצוצים

פיקוד העורף פרסם התרעה מוקדמת לכמה אזורים לאחר שזוהו שיגורים מאיראן. אזעקות הופעלו בגוש דן, בשפלה ובשומרון. תושבים במרכז ובשפלה דיווחו על הדי פיצוצים. לאחר השיגורים, צוותי הצלה יצאו לסריקות בכמה מוקדים, ושרפה פרצה בחולון. במד"א עדכנו כי לא התקבלו קריאות במוקד החירום 101 של מד"א.

מהמשטרה נמסר כי שוטרי מחוז ת"א, לוחמי מג"ב וחבלנים טיפלו בכמה זירות נפילה של פריטי אמל"ח בתחום המחוז. "במשטרה התקבלו דיווחים על נפילת פריטי אמל"ח בתחום מחוז ת"א. שוטרים וחבלני משטרה פועלים לבודד את זירות הנפילה - ללא נפגעים בשלב זה".

נזקים בעקבות הירי מאיראן לעבר אזור השפלה / צילום: תיעוד מבצעי מד''א

04:09 - דובר צה"ל באזהרת פינוי נוספת - לבניין בביירות

לקראת תקיפה: דובר צה"ל בערבית פרסם התרעת פינוי לתושבי שכונה בביירות, אחרי התרעה קודמת שפרסם לאזורים אחרים בלבנון. בהודעה שפרסם דובר צה"ל נכתב: "אזהרה דחופה לתושבי ביירות, ובפרט לשכונת בשורה. לכל הנוכחים באזורים המסומנים - אתם נמצאים ליד מתקן ששייך לארגון הטרור חיזבאללה. למען בטיחותכם ובטיחות משפחותיכם, עליכם להתפנות מיד ולהתרחק משם למרחק של לפחות 300 מטרים".

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان بيروت وتحديدًا حي الباشورة ⭕️الى كل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشأة تابعة لحزب الله الإرهابي والتي سيعمل ضدها جيش الدفاع. ⭕️حرصًا على سلامتكم وسلامة أفراد عائلاتكم عليكم اخلاء… pic.twitter.com/zv2OkqVbJV - افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 18, 2026

03:49 - יורטו השיגורים מאיראן שהפעילו התרעות בדרום, אין נפגעים

פיקוד העורף הודיע כי זוהו שיגורים מאיראן, התרעות הופעלו בבאר שבע, עוטף עזה, ואזורים נוספים בנגב. בהמשך דווח כי יורטו השיגורים, וכי אין נפגעים מהירי.

01:41 - דיווחים בלבנון על תקיפה עוצמתית בביירות; במקביל: אזעקות ביישובים בגבול עם לבנון

אחרי מטח השיגורים של חיזבאללה ליישובי הצפון אמש, בלבנון דיווחו על שורת תקיפות שביצע צה"ל במרכז ביירות, בדרום ביירות ובאזור הבקעא. על פי דיווחים ערביים ביצע צה"ל סיכול ממוקד בדאחיה, ובנוסף דווח על לפחות 4 הרוגים באזור אחר שהותקף. במקביל התקבלה התרעה של פיקוד העורף במשגב עם על אזעקה בעקבות ירי רקטי.

בנוסף, דובר צה"ל בערבית פרסם אזהרת פינוי לתושבים בלבנון ובפרט לתושבי הכפר אל-עקבה. " למען ביטחונכם, עליכם להתפנות ולעבור מיד מצפון לנהר זהראני. כל מי שנמצא בקרבת גורמי חיזבאללה, מתקנים של ארגון הטרור וציוד לחימה, מסכן את חייו".

00:56 - שני נרצחים ברמת גן במטח מאיראן; דיווחים על נזק רב למבנים במרכז ובשפלה

שני בני אדם כ בני 70 נרצחו ברמת גן הלילה (בין שלישי לרביעי), אחת מזירות הנפילות במטח מאיראן הלילה. עוד לפני כן הופעלו אזעקות במרכז, בירושלים, בשומרון בלכיש ובשפלה בעקבות שיגורים מאיראן.

חן עמיר, שכנם של בני הזוג, שחזר: "נכנסתי לממ"ד ושמעתי את הבום אצלי בסלון. חיכיתי כמה דקות כי פחדתי. פתחתי את הדלת והכול היה עשן. ראיתי הרס, כל הקירות סדוקים, הארונות עפו. פתחתי את הדלת לראות מה קורה עם השכנים וראיתי שהדלת שלהם הרוסה".

תיעוד מהירי מאיראן לעבר ישראל / צילום: לפי סעיף 27 א'

"היה חושך מהדירה שלהם", המשיך עמיר. "ראיתי שבמרכז התקרה שלהם נפער חור. יצאתי לחלון וראיתי את המרפסת שלהם שהרוסה והבנתי שאצלי זו רק זירה משנית".

חיים סרגרוף, מפקד מחוז תל אביב במשטרה, תיאר בזירה ברמת גן: "אנחנו באירוע רחב עם כמה זירות. אנחנו נמצאים בזירה הקשה ביותר שיש בה שני הרוגים. השניים נמצאו במבנה בקומה השלישית, ככל הנראה הם לא הצליחו להגיע לממ"ד - הם היו מטרים ספורים ממנו".

על פי דיווחי תושבים, הדי פיצוצים נשמעו בכמה אזורים. חלק מהטילים ששוגרו היו טילים מתפזרים, וכמה מהם נפלו או יורטו, ושבריהם פגעו בכמה מבנים וגרמו לנזק רב. אחת הפגיעות הייתה של שבר יירוט באזור תחנת הרכבת ת"א סבידור מרכז.

בעקבות מטח נוסף ששוגר מאיראן, התרעות נוספות של פיקוד העורף התקבלו באזור ירושלים, השפלה, ים המלח והבקעה. לאחר כעשרים דקות אישר פיקוד העורף לצאת מהמרחבים המוגנים. לכתבה המלאה

תיעוד מההרס במרכז הארץ בעקבות הירי מאיראן / צילום: לפי סעיף 27 א'

22:55 - נתניהו לעם האירני לרגל חג הנורוז: "צאו לחגוג"

ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה הערב לעם האיראני לרגל חג הנורוז וקרא: "המטוסים שלנו פוגעים בפעילי הטרור בשטח, בדרכים, בכיכרות. צאו לחגוג - אנחנו צופים מלמעלה".

את הדברים אמר בבור חיל האוויר בקריה, לצד שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש המוסד, מפקד חיל האוויר ומפקדים נוספים. הוא המשיך ואמר כי פעילות חיל האוויר נועדה לאפשר "לעם האיראני האמיץ לחגוג את חג האש".

22:53 - באיראן מאשרים: עלי לאריג'אני חוסל

21:40 - שיגורים מאיראן לדרום הארץ

ירי נוסף מאיראן לעבר ישראל: התרעות מקדימות הופעלו בכל אזור הנגב, בים המלח, ביהודה ובאזור הערבה בשעה 21:38. כ-6 דקות לאחר מכן נשמעו אזעקות בכמה מוקדים בדרום, בוצעו יירוטים מוצלחים. לא דווח על נפגעים בעקבות הירי.

