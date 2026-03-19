ירי ללא הפסקה מאיראן: התרעות הופעלו בכל אזור הצפון

05:51 - אזעקות הופעלו ברחבי הצפון בשל שיגור מאיראן

דובר מד"א: לא התקבלו דיווחים על נפילות או נפגעים

05:24 - אזעקות באזור הצפון בעקבות שיגורים מאיראן

במד"א עדכנו כי אין דיווחים על נפגעים בשלב הזה

05:20 - זוהו שיגורים נוספים מאיראן לצפון

04:59 - הטיל ששוגר מאיראן נפל בשטח פתוח

טיל ששוגר מאיראן נפל בשטח פתוח. פיקוד העורף הודיע כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. דובר מד"א זכי הלר עדכן כי אין דיווחים על נפילות או נפגעים.

04:49 - אזעקות הופעלו בגליל המערבי בעקבות שיגורים מאיראן

04:39 - רקטות שוגרו מלבנון לאזור קריית שמונה והסביבה; אין דיווחים על נפגעים

ב-4:14 הופעלו אזעקות בקריית שמונה והסביבה עקב שיגורים מלבנון. 14 דקות מאוחר יותר, שוב הופעלו אזעקות בעקבות שיגורים. פיקוד העורף הודיע כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן. אין דיווחים על נזק או נפגעים.

04:20 - טראמפ: לא ידענו על התקיפה הישראלית של שדה הגז באיראן - וזה לא יקרה שוב

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ב-Truth Social בתגובה לתקיפה הישראלית את שדה הגז באיראן: "ישראל, מתוך זעם על מה שהתרחש במזרח התיכון, תקפה בעוצמה מתקן מרכזי הידוע כשדה הגז סאות' פארס באיראן. חלק קטן יחסית מכלל האתר נפגע. לארצות הברית לא היה כל ידע מוקדם על התקיפה הספציפית הזו, ולמדינת קטאר לא היה כל קשר אליה, בשום צורה, והיא גם לא ידעה שהיא עומדת להתרחש.

"למרבה הצער, איראן לא ידעה זאת, או את העובדות הרלוונטיות לגבי התקיפה בסאות' פארס, ותקפה שלא בצדק ובאופן בלתי הוגן חלק ממתקן הגז הנוזלי של קטאר. לא יבוצעו עוד תקיפות מצד ישראל הנוגעות לשדה סאות' פארס החשוב והיקר הזה - אלא אם איראן תחליט באופן בלתי נבון לתקוף מדינה חפה מפשע, במקרה הזה קטאר. במקרה כזה, ארצות הברית של אמריקה - עם או בלי עזרתה או הסכמתה של ישראל - תשמיד בעוצמה אדירה את כל שדה הגז סאות' פארס, ברמת כוח שלאיראן מעולם לא ראתה או חוותה.

"אינני רוצה לאשר רמה כזו של אלימות והרס, בשל ההשלכות ארוכות הטווח שיהיו לכך על עתידה של איראן, אך אם מתקני ה-LNG של קטר יותקפו שוב - לא אהסס לעשות זאת".

בניגוד לדבריו של טראמפ - בכירים ישראלים ואמריקנים אמרו כי ארה"ב ידעה מראש על התקיפה הישראלית ואף אישרה אותה בניסיון להפעיל לחץ על איראן.

03:28 - אזעקות הופעלו במרכז, ובשרון בעקבות שיגורים מאיראן

פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. קודם לכן נשמעו אזעקות באזור המרכז, השפלה, השרון ובשומרון בעקבות שיגורים מאיראן. דובר מד"א זכי הלר על הירי האחרון מאיראן: "לא קיבלנו קריאות על נפילות ולא על נפגעים".

02:49 - שר החוץ של סעודיה לא פוסל פעולה צבאית נגד איראן: "שומרים לעצמנו את הזכות"

שר החוץ של סעודיה פייסל בן פרחאן הגיב הלילה (בין רביעי לחמישי) לתקיפות האיראניות במדינה ולא פסל פעולה צבאית של סעודיה בתגובה לכך.

"איראן בבירור לא הבינה את המסר ואינה רוצה להבין את המסר. הלחץ מצידה יחזור אליה כבומרנג ואנחנו בהחלט שומרים לעצמנו את הזכות לנקוט פעולות צבאיות אם זה יהיה נחוץ", אמר והוסיף: "התקיפה שלה לא תביא להישגים כלשהם".

02:14 - מקורות לרויטרס: ממשל טראמפ שוקל פריסת אלפי חיילים אמריקנים נוספים במזרח התיכון

ממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל פריסת אלפי חיילים אמריקנים נוספים במזרח התיכון, בעוד שהצבא נערך לצעדים הבאים במלחמה עם איראן, כך מסרו פקיד אמריקני ושלושה אנשים הבקיאים בנושא.

עוד דווח כי חלק מהמשימות של הכוח עשוי להיות אבטחת מצר הורמוז על קו החוף של איראן, כך מסרו ארבעה מקורות, בהם שני פקידים אמריקנים.

הפריסות עשויות לסייע באספקת אפשרויות נוספות לטראמפ בעודו שוקל את הרחבת המבצעים האמריקניים, כאשר המלחמה באיראן נמצאת כבר עמוק בתוך שבוע הלחימה השלישי שלה.

ממשל טראמפ דן גם באפשרויות לשליחת כוחות קרקעיים לאי ח'ארג שבאיראן, המהווה מוקד עבור 90% מיצוא הנפט האיראני, כך מסרו שלושת האנשים הבקיאים בנושא ושלושה פקידים אמריקנים. אחד הפקידים ציין כי מבצע כזה יהיה מסוכן מאוד, שכן לאיראן יש את היכולת לפגוע באי באמצעות טילים וכטב"מים, כך על פי הדיווח.

01:59 - דיווח בוושינגטון פוסט: הפנטגון מבקש תקציב של מעל ל-200 מיליארד דולר עבור המלחמה באיראן

הפנטגון ביקש מהבית הלבן לאשר בקשת תקציב לקונגרס האמריקני על סך של למעלה מ-200 מיליארד דולר למימון המלחמה באיראן, כך דיווח ה"וושינגטון פוסט" שציטט בכיר בממשל.

על פי הדיווח, בקשה זו נועדה להגדיל את ייצור החימוש הקריטי שבו כוחות ארה"ב וישראל בעת שתקפו אלפי מטרות במהלך שלושת השבועות האחרונים, כך על פי שלושה אנשים נוספים הבקיאים בנושא, שאישרו כי מחלקת ההגנה מבקשת חבילות סיוע בהיקף כזה.

01:30 - נשיא צרפת: להפסיק תקיפות נגד תשתיות אזרחיות

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, הודיע כי שוחח אמש עם אמיר קטאר ועם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בעקבות תקיפות על מתקני גז באיראן ובקטאר. על פי ההודעה, מקרון קרא לכל הצדדים "להפסיק תקיפות המכוונות נגד תשתיות אזרחיות", ובמיוחד נגד מתקני מים ואנרגיה.

00:21 - פצוע קל מפגיעה בבניין בתל אביב, סריקות ממשיכות באזור

23:31 - שיגורים מאיראן למרכז; אזרח זר נהרג במושב בשרון

אזרח זר בן 25 נהרג במושב בשרון מפגיעת פצצה מטיל מתפזר ששוגר מאיראן למרכז הארץ. אזעקות הופעלו בגוש דן, בשרון ובשומרון בעקבות המטח. טיל אחד נפל בשטח פתוח ונזק נגרם לבית בג'לג'וליה. במד"א מסרו כי לא התקבלו דיווחים נוספים על נפגעים.

פרמדיק מד"א, עידן שינה, סיפר: "כשהגענו למקום הובילו אותנו לשטח חקלאי, שם זיהינו פגיעה של חלקי יירוט בסככה. בזירה היו מפוזרים רסיסי מתכת ובסמוך שכב גבר כבן 25, כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפציעות קשות מרסיסים. ביצענו בדיקות רפואיות, אך הפציעות היו קשות מאוד ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".

אזרח נהרג במושב בשרון

איתן עוזר, בעל המשק שהעסיק את האזרח שנהרג במושב עדנים: "הבחור הזה עבד אצלי חצי שנה אהבתי אותו אהבת נפש. בחור צעיר שאהב לעבוד והיינו כמו סוג של משפחה. כל היום היינו יחד".

אושרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון: "הערב אירע אירוע טרגי במועצה שלנו. פגיעה של רסיס הביאה למותו של עובד זר באחד מיישובי המועצה. אדם שבא לכאן לעבוד, לפרנס את משפחתו בכבוד, איבד את חייו. זהו אובדן כבד, כואב ומצער למשפחתו וחבריו ולקהילת דרום השרון כולה".

22:51 - דיווחים פלסטיניים על הרוגות מהטיל האיראני בכפר ליד חברון

הפלסטינים מדווחים כי לפחות ארבע נשים נהרגו בבית עווא שבאזור חברון כתוצאה מפגיעת חלקים מטיל מתפזר איראני ששוגר לעבר הדרום. לכתבה המלאה

22:03 - שיגורים מאיראן לצפון הנגב ולעוטף עזה

אזעקות הופעלו בצפון הנגב ובעוטף עזה בעקבות שיגור טיל מתפזר מאיראן. מד"א מסר כי לא דווח על נפגעים ופיקוד העורף הודיע על סיום האירוע. בזירת נפילה ביישוב בלכיש נגרם נזק כבד למבנה, ללא נפגעים.

