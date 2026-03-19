קבוצת עזריאלי, בניהולה של דנה עזריאלי מסכמת את השנה שחלפה עם עלייה של 10% בדמי השכירות נטו (NOI) שהיא גובה מלקוחותיה, לסך של 2.5 מיליארד שקל, כאשר תחום חוות השרתים (דאטה סנטרס) הולך ותופס נתח משמעותי מפעילותה. ה-NOI שגבתה עזריאלי מלקוחותיה בחוות השרתים שלה, שבעיקרן ממוקמות בחו"ל, הסתכם ב-449 מיליון שקל אשתקד, עלייה של 95% בתוך שנה, ובכך הפך לכחמישית מההכנסות המדוברות. בהתאם, חוות השרתים מהוות כבר 18% משווי הנכסים במאזן עזריאלי - ושוויין 11.3 מיליארד שקל.

יש לציין כי בסיכום שנתי ה-NOI בנכסים זהים בשתי התקופות (NOI SP) הסתכם ב-2.2 מיליארד שקל, ורשם שחיקה קלה ביחס לשנה הקודמת. הקיטון נבע בין היתר מהחלטה חריגה של החברה ברבעון האחרון של שנת 2025, לבצע מחיקת יתרות חוב בגין דמי ניהול בהיקף של 70 מיליון שקל, אשר מיוחס לשנים הקודמות. מדובר בהקלות שניתנו בעבר על רקע האתגרים הביטחוניים, הכלכליים והחברתיים שהמדינה והמשק התמודדו איתם, נמסר מהחברה. הרווח הנקי בסיכום השנה שעברה הסתכם ב-1.9 מיליארד שקל, עלייה של 27% בתוך שנה. העלייה הושפעה מהגידול בהכנסות מדמי שכירות, לצד עלייה בשערוך הנכסים ביחס לשנה הקודמת של 23% ל-1.1 מיליארד שקל.

הרחבת הסכמים ועסקאות משמעותיות נוספות

המנכ"לית דנה עזריאלי התייחסה עם פרסום התוצאות לאחד הנושאים שמטרידים את שוק הנדל"ן המניב, והוא הביקוש לשטחי משרדים. "בתחום המשרדים, אנו חווים ביקושים ערים באזור תל-אביב; השכרתם מחדש של כלל השטחים שהתפנו במגדל שרונה - במחירים גבוהים יותר ובתנאים משופרים - היא עדות מוחשית לאיכות הנכסים שלנו", מסרה.

בתחום חוות השרתים הודיעה קבוצת עזריאלי בפברואר על הרחבת הסכם לאספת שירותים בגרמניה, באזור פרנקפורט. כמו כן בדצמבר הודיעה על עסקה משמעותית בנורווגיה למתן שירותי דאטה סנטרס בהיקף של 80 מגה-וואט, שייצרו לה דמי שכירות שנתיים נטו (NOI) של 117 מיליון אירו. החברה השלימה השכרת שטח גדול במגדל שרונה בסך של 31 אלף מ"ר, לאחר שחתמה על חמישה חוזי שכירות בהיקף מצטבר של 12 אלף מ"ר לאחרונה, שהצטרפו לשמונה חוזים נוספים אשתקד.

מניית עזריאלי עלתה בשנה האחרונה ב-77% ומחירה מגלם לקבוצה שווי שוק טרם פתיחת המסחר הבוקר של 58 מיליארד שקל. כלומר היא גדולה בכמעט 50% משתי המתחרות ההיסטוריות שלה בשטחי הקניונים בארץ - מליסרון וביג, גם יחד.