גלולת ההרזיה הישראלית מקבלת אור ירוק באירופה - ומתחילה למכור

חברת אפיטומי מדיקל הודיעה היום כי קיבלה את אישור ה־Notified Body האירופי לתהליך הייצור של התכשיר שפיתחה - גלולה המתנפחת בקיבה ולאחר מכן מתכלה, ובכך תורמת להפחתת משקל. האישור מהווה את החסם האחרון בפני שיווק המוצר באירופה, ובעקבותיו חתמה החברה על הסכם הפצה ראשון עם חברה גרמנית.

על פי ההסכם, המפיצה הגרמנית התחייבה להזמין מוצרים בהיקף של 5.3 מיליון דולר במהלך 12 החודשים הקרובים, מהם כ־110 אלף דולר לאספקה מיידית. החברה צופה כי ההזמנה המיידית תסופק בתקופה הקרובה, בכפוף למצב הביטחוני בישראל. קו הייצור של אפיטומי ממוקם בקיסריה.

שווי החברה, המנוהלת על-ידי ד"ר דן השמשוני (מנכ"ל) וד"ר שמעון אקהויז (יו"ר), עומד כיום על כ־264 מיליון שקל, והיא מציגה עלייה של כ־46% מתחילת השנה. עם זאת, המניה עדיין רחוקה ממחיר ההנפקה בשנת 2021.

הגלולות כבר בישראל

החברה ממצבת את הגלולה כפתרון עבור אנשים המבקשים להפחית משקל במידה נמוכה עד בינונית, ואינם מעוניינים להשתמש בזריקות ההרזיה ממשפחת GLP. בניסוי שערכה, המשתתפים השילו בממוצע כ־6.6% ממשקלם, פער של כ־2% לעומת קבוצת הביקורת, וכ־27% מהם הפחיתו לפחות 10% ממשקל גופם.

אפיטומי קיבלה כבר בסוף 2024 את אישור השיווק שלה בארה"ב, שצפויה להיות השוק העיקרי שלה, אולם בינתיים היא אינה פעילה בו, שכן היא בונה בימים אלה את אסטרטגיית הכניסה שלה לשוק זה.

במקביל, התקשרה עם חברת Revive האמריקאית לאספקת קפסולות דרך בתי מרקחת מקוונים, עם משלוח עד בית הלקוח. בישראל החלה החברה לשווק את מוצריה דרך חברת רפא, וזהו השוק הראשון שבו היא נמצאת בפועל. השיווק החל בדצמבר האחרון, ולכן לא צפויות עדיין הכנסות משמעותיות בדוחות הקרובים. לצד זאת, לאפיטומי הסכמי הפצה במספר מדינות נוספות.

עד סוף 2023, עוד לפני קבלת אישור השיווק, הייתה אפיטומי חתומה על הסכם שיווק גלובלי עם נסטלה. ההסכם בוטל לאחר שנסטלה קבעה כי למרות שהמוצר עמד ביעדי הניסוי הקליני, האפקט אינו משמעותי דיו להצדיק שיווק בהיקף רחב. ביטול ההסכם, לצד המצב הכללי של השוק, הוביל לירידה חדה במחיר המניה - ירידה שטרם תוקנה במלואה, למרות ההתאוששות שנרשמה מאז קבלת האישור בארה"ב.