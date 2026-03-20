אזעקות הופעלו במרכז הארץ בעקבות שיגורים מאיראן

עדכונים שוטפים

08:17 - הירי מאיראן - מצומצם, מסתמן יירוט מוצלח באזור המרכז ונפילה בשטח פתוח



08:13 - אזעקות הופעלו במרכז ובשומרון



08:11 - בעקבות שיגורים מאיראן: אזעקות צפויות במרכז הארץ



07:40 - חברת הנפט הלאומית של כווית מסרה כי בית הזיקוק "מינא אל-אחמדי" נפגע הלילה ממתקפת כטב"ם במהלך הלילה, ושרפה פרצה בכמה יחידות במקום

06:51 - איטליה, גרמניה וצרפת הודיעו כי מוכנות לסייע לפתרון המשבר במצר הורמוז, אך רק לאחר שתושג הפסקת אש

בריטניה, צרפת, גרמניה, איטליה, יפן והולנד הודיעו אמש (חמישי) כי הן מוכנות "לתרום למאמצים המתאימים להבטחת מעבר בטוח דרך מצר הורמוז". עם זאת, איטליה, גרמניה וצרפת הבהירו כי אינן מדברות על סיוע צבאי מיידי, אלא סיוע רק לאחר שתושג הפסקת אש.

ההצהרה הגיעה בעת מצור איראני על המצר ששיתק את הספנות המסחרית, שבימי שלום עוברת דרכה חמישית מהאספקה העולמית של הנפט הגולמי והגז הטבעי.

03:10 - צה"ל: התחלנו בגל תקיפות בטהראן

03:00 - פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים באזור הצפון

02:59 - האזעקות בצפון - בשל ירי מאיראן, בצה"ל בודקים מדוע לא התקבלה התרעה מקדימה בחלק מהאזורים

02:59 - בהמשך לירי לעבר צפון מדינת ישראל: בשלב זה, לא התקבלו קריאות במוקד 101 של מד"א

02:49 - אזעקות הופעלו בגולן, בגליל ובקריות בעקבות שיגורים מאיראן

01:47 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: ממשל ארה"ב אישר עסקת נשק של כ-7 מיליארד דולר בנשק עבור איחוד האמירויות

01:44 - אזעקות הופעלו בגליל המערבי בעקבות ירי רקטי מלבנון

01:30 - ברכבת ישראל עדכנו כי נפל רסיס במתחם תפעולי של הרכבת באזור הצפון. במתחם פרצה שרפה קלה שכובתה, אין פגיעה בנפש

01:29 - פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים באזור ראש הנקרה

01:26 - אזעקות הופעלו בראש הנקרה בעקבות ירי רקטי מלבנון

01:07 - נשיא צרפת מקרון במסע"ת בתום פסגת האיחוד האירופי: "לא נשתתף בשום פתיחה כפויה של מצר הורמוז"

00:36 - חשד לנפילות באזור שפרעם וקריית אתא

00:19 - פיקוד העורף: באזור ירושלים והסביבה ובדרום ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

00:18 - אזעקות באזור הצפון בעקבות שיגורים מאיראן

00:06 - אזעקות בירושלים והסביבה

00:03 - שיגורים נוספים מאיראן: אזעקות צפויות בלכיש, ים המלח והשומרון

23:56 - ההתרעות בגליל העליון: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

23:54 - אזעקות באזור ירושלים, ים המלח והשפלה

23:48 - זוהו שיגורים מאיראן. אזעקות צפויות בשומרון, בבקעה, בלכיש ובאזור ירושלים

23:47 - אזעקות במשגב עם ובמרגליות

23:42 - פיקוד העורף: האירוע הסתיים

23:31 - אזעקות באזור ירושלים, השומרון ולכיש

23:27 - זוהו שיגורים מאיראן לאזור ירושלים, הבקעה והדרום

23:22 - משרד ההגנה של סעודיה הודיע כי יורט כטב"ם במזרח המדינה

23:12 - דובר צה"ל: עשרות מטסי תקיפה הושלמו ביממה האחרונה ברחבי איראן: הותקפו יותר מ-130 תשתיות של משטר הטרור האיראני



23:04 - דיווח בפוליטיקו: שלוש ספינות הצי האמריקני, שעל סיפונן כ-2,200 לוחמי מרינס, צפויות להגיע לאזור המזרח התיכון כבר בשבוע הבא מהאוקיינוס השקט. המהלך הזה עשוי לאפשר הצבת כוחות באחד מכמה איים במפרץ הפרסי, כדי לסייע בהגנה על השיט במצר הורמוז. הנחתים עשויים גם להיות חלק ממבצע להשתלטות על האי ח'ארג



22:57 - פיקוד העורף: האירוע הסתיים. ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים



22:47 - תושבים באזור ירושלים מדווחים על הדי פיצוצים

22:45 - אזעקות הופעלו באזור ירושלים, לכיש והבקעה

22:43 - זוהו שיגורים מאיראן למרכז, לשומרון ולאזור ירושלים

22:19 - פיקוד העורף: האירוע הסתיים בבית הלל, מנרה, מרגליות, קריית שמונה

22:10 - בעיצומה של המלחמה - ארה"ב שוקלת להסיר את הסנקציות מהנפט האיראני

ארצות הברית עשויה להסיר בקרוב סנקציות מחלק מתעשיית הנפט האיראני, דווקא בעיצומה של המלחמה, כך אמר היום (ה') שר האוצר האמריקני סקוט בסנט. לדבריו, הצעד נשקל כדי להוריד את מחירי הנפט שממשיכים להישאר גבוהים מאוד, לצד הסרת סנקציות מרוסיה.

"בימים הקרובים ייתכן שנסיר את הסנקציות מהנפט האיראני שנמצא בים. מדובר בכ־140 מיליון חביות", אמר בסנט בריאיון לרשת Fox. בסנט ציין כי הזרמת הנפט האיראני, שהיה תחת סנקציות, לשוק העולמי תסייע לשמור על מחירי הנפט נמוכים במהלך 10 עד 14 הימים הקרובים. מחירי הנפט היו מעל 100 דולר לחבית במשך רוב השבועיים האחרונים, לאחר שאיראן סגרה את מצר הורמוז לתנועת ספנות ותקפה מכליות. לקריאת הכתבה

22:02 - אזעקה על חדירת כטב"ם במנרה, מרגליות, קריית שמונה, בית הלל

21:40 - אזעקות על חדירת כטב"ם בגליל העליון

21:26 - גורם שמעורה בפרטים: שר החוץ של צרפת ז'אן-נואל בארו יגיע מחר לישראל וייפגש עם שר החוץ גדעון סער. בארו מגיע לישראל מלבנון, על רקע המאמצים של צרפת לתווך בין המדינות ולמנוע הסלמה. שני שרי החוץ שוחחו טלפונית אתמול

21:24 - מועצת הביטחון של האו"ם תקיים הלילה דיון בדלתיים סגורות על המצב במזה"ת

21:21 - הכטב"ם בצפון יורט

21:08 - פיקוד העורף: האירוע באזור חיפה הסתיים



21:04 - אזעקות גם במרחב כרמיאל בעקבות ירי מלבנון



21:02 - אזעקות במטולה, כפר גלעדי, תל חי וכפר יובל

20:56 - אזעקות בגליל, בחיפה ובעמקים

20:51 - זוהו שיגורים מאיראן לגליל, לחיפה ולקריות

20:44 - רה"מ נתניהו: לאיראן אין אפשרות להעשיר אורניום ולייצר טילים בליסטיים



רה"מ בנימין נתניהו נושא הערב (ה') הצהרה לתקשורת הישראלית והבין-לאומית, כשישה ימים לאחר מסיבת העיתונאים האחרונה שקיים בצל המלחמה עם איראן. כפי שהודיעה לשכת רה"מ, בתום ההצהרה ענה נתניהו לשאלות עיתונאים זרים בלבד.

בפתח ההצהרה פנה רה"מ נתניהו לציבור בישראל: "אני גאה בכם על העמידה האיתנה שלכם. אני מבין את הקושי עם הלימודים והעסקים ואני יודע כמה קשה למילואימניקים. אנחנו משקיעים הון עתק לדאוג לפיצויים הולמים. אזרחי ישראל שואלים כמה זמן זה ייקח? זה ייקח ככל שנידרש".

נתניהו אמר כי לאיראן אין כיום אפשרות להעשיר אורניום ולייצר תוכנית בליסטית. היו שלוש מטרות - ריסוק תוכנית הגרעין של איראן, ריסוק התוכנית הבליסטית של איראן ויצירת תנאים שיאפשרו לעם האיראני לקחת את הגורל בידיו. כבר עכשיו, לאחר 20 יום, אני יכול לבשר לכם שלאיראן אין אפשרות להעשיר אורניום ואין לה אפשרות לייצר טילים בליסטיים".

"מוקדם להגיד אם העם האיראני ינצל את התנאים שאנחנו יוצרים כדי לצאת לרחובות", המשיך רה"מ. "אני מקווה - אבל זה יהיה תלוי רק בהם". בנוסף אמר: "מדינת ישראל חזקה מאי-פעם ואיראן חלשה מאי-פעם. בידינו האחת אנחנו אוחזים בחרב דוד וידנו השנייה מושטת לשלום. מה שהאיראנים עושים לנו לא מתחיל להתקרב למה שהם תכננו".

בהמשך התקשורת הבין-לאומית שאלה את נתניהו שאלות. במענה לשאלה "מה התנאים עבור ישראל שיגרמו לישראל להסתפק, מבחינת שינוי ההנהגה באיראן", השיב רה"מ נתניהו: "אנחנו יכולים ליצור את התנאים אבל הם (העם האיראני) יהיו חייבים לנצל את התנאים האלו. אי אפשר לעשות מהפכה מהאוויר". בנוסף אמר רה"מ: "נשיא ארצות הברית מחליט תמיד לפי מה שטוב לאמריקה. היחסים הקרובים בין ארה"ב לישראל משיגים מטרות במהירות האור".

"דיברתי עם עשרות מנהיגים שמודים: ארה"ב וישראל נלחמות את המלחמה שלנו. הם אמרו לי את זה בשיחות פרטיות, אני אומר זאת בפומבי..." המשיך רה"מ. "הנשיא טראמפ ביקש להימנע ממתקפות נוספות על מאגרי אנרגיה באיראן וכך נעשה". לקריאת הכתבה

20:43 - פיקוד העורף: האירוע בחניתה ובשלומי הסתיים

20:33 - אזעקות בחניתה ובשלומי

20:26 - דיווח על תקיפות נרחבות במזרח טהראן