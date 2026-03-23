לקראת אישור התקציב: מהו חוק ההסדרים, ובשביל מה צריך אותו?

המושג

חוק ההסדרים: חוק שמובא לצד חוק התקציב, המאגד תיקוני חקיקה שהממשלה רואה בהם צורך כדי ליישם את יעדי התקציב

ההקשר האקטואלי

השעון מתקתק לקראת העברת תקציב המדינה בסוף השבוע, ובהתאם אנו שומעים חדשות לבקרים על עוד ועוד שינויים שנערכים בתוך "חוק ההסדרים" המפורסם. השנה חוק ההסדרים, שמלכתחילה לא הציע רפורמות מרחיקות לכת בתקציב 2026, נותר רזה למדי - ורק לאחרונה הוצאו מהחוק רפורמות הדגל השנויות במחלוקת של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' - רפורמת החלב והטלת מס רכוש חדש על קרקעות פנויות. אז מה עומד מאחורי החוק שגורר כל כך הרבה מאבקים?

מהו חוק ההסדרים?

חוק ההסדרים - שבשנים האחרונות נקרא "חוק המדיניות הכלכלית", "חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל" או "חוק ההתייעלות הכלכלית" - נולד בשנת 1985, בתור צעד חירום שנועד להבטיח את יציבות המשק לנוכח המשבר הכלכלי של שנות השמונים. תכליתו של החוק היא "לתקן חוקים שונים, לבטל חוקים, ולקבוע הוראות נוספות במטרה להשיג את יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית".

מאז הוא הפך לנוהג, והוא מוגש בכל שנה לצד חוק התקציב. חוק ההסדרים כולל מאות סעיפים, רובם תיקוני חקיקה שקשורים ליעדי המדיניות הכלכלית, וחלקם עוסקים בתחומים שאינם קשורים לתקציב. בעוד שחוק התקציב מפרט את הסכומים שיעברו לכל משרד ושרשאית הממשלה להוציא, חוק ההסדרים כולל את תוכן הרפורמות שמעוניינת הממשלה להעביר.

חוק ההסדרים נבדל מרוב החוקים הנחקקים בכנסת בכך שהוא מקבץ חוקים ותיקוני חקיקה בנושאים שונים. לאחר שהוא מאושר בקריאה הראשונה ומועבר לדיון בוועדות הכנסת השונות, הוא מונח כיחידה אחת על שולחן הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, והליך חקיקתו מוגבל לזמן של חודשיים-שלושה. פרקטיקה זו מעוררת לא אחת ביקורת הטוענת שהחוק, אשר עוסק ברפורמות מרחיקות לכת במשק, מתקבל בהליך שאינו מאפשר לחברי הכנסת לנהל דיון מעמיק וממצה ולגבש עמדה מבוססת על כל אחד מהנושאים.

האם יש לו מקבילה בעולם?

חוקים דומים, כלומר חוקים רחבי-היקף שחולשים על פני נושאים רבים ומועברים כמקשה אחת, קיימים גם במדינות נוספות. חוק הדומה במהותו לחוק ההסדרים קיים למשל בבלגיה. באיטליה קיים החוק הפיננסי, שכולל הצעות חקיקה חדשות ותיקוני חקיקה הקשורים לתקציב. תהליך אישורו מוגבל בזמן, בדומה לישראל, אך הוא נדון בוועדות המתאימות בבתים השונים ומועבר לבסוף לוועדת התכנון הכלכלי והתקציב בכל אחד מהבתים.

בארצות הברית קיימים חוקי אומניבוס, המאגדים מספר רב של חוקים ותיקוני חקיקה. אך בניגוד לישראל, בארצות הברית היוזמה להצעת חוק אומניבוס היא מטעם הקונגרס, ומשמשת ככלי בידו לאלץ את הנשיא לאשר חקיקה שהוא מתנגד לה. מהצד השני, בבריטניה אי אפשר להגיש סעיף תקציבי חדש אלא אם כן נעשו תיקוני החקיקה מראש, בהליך חקיקה רגיל, שאפשר לחרוג ממנו רק במקרי חירום. בספרד היה חוק דומה בעבר, אך הוא בוטל בשנת 2004 על ידי מנהיג המפלגה הסוציאליסטית.

