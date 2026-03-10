המלחמה עם איראן היא הסולם של סמוטריץ' לרדת מהעץ עליו טיפס

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע הערב (ג') שבשל המלחמה נוצר צורך בהסכמות רחבות בהעברת תקציב המדינה ועל כן יוצאו ממנו רפורמות שנויות במחלוקת כמו רפורמת החלב ומס הרכוש על קרקעות פנויות.

אולם, מי שראה את הדיונים בכנסת על הרפורמות הללו יכול לראות בקלות שהן גם ככה לא היו עוברות כפי שהובאו לכנסת, והמלחמה עם איראן מהווה סולם שבאמצעותו יוכל שר האוצר לרדת מהעץ. מנגד - הטבת המס הפופולרית נשארה בפנים והיא צפויה לשרת אותו בשנת הבחירות גם במחיר הגדלת הגרעון.

הערב הוציאה הממשלה מדיוני התקציב את המוקשים שעמדו בפניה בדרך לאישורו - חוק הגיוס שספק אם היה לו רוב בכנסת - הוקפא ולא יקודם כרגע. כך גם הרפורמות של סמוטריץ' שהצהיר בעבר "בלי החלב - אין תקציב".

כבר בשעות הצהריים, עוד לפני שהתכנסה ישיבת הממשלה הסתבר שהרפורמה של השר שנועדה להוזיל את מחירי מוצרי החלב נושרת מחוק ההסדרים ועוברת לחקיקה רגילה. הרפורמה זכתה לקיטונות של ביקורת בכנסת כשהובילו את ההתנגדות אליה חברי כנסת מהליכוד.

למעשה, כבר בדיונים המקדימים לפיצולי רפורמות מחוק ההסדרים נראה היה שהרפורמה הזו לא תזכה לרוב מחברי ועדת הכנסת שהצביעו על חוק ההסדרים. בסופו של דבר, ההצבעה התקיימה לאחר שבליכוד החליפו את ששון גואטה ממובילי ההתנגדות לחוק באושר שקלים ולאחר שנכפתה משמעת קואליציונית על יתר חברי הוועדה מטעם הליכוד החוק נשאר במסגרת חוק ההסדרים והותקף תדיר בוועדה שמונתה לדון בו. בין המתנגדים נמנו גם שר החקלאות אבי דיכטר וחבר הכנסת משה גפני שכיהן משך שנים כיו"ר ועדת הכספים.

בנוסף, ביקשו באוצר להעביר רפורמה לריווח מדרגות המס כך שמקבלי שכר של מעל ל-16 אלף שקל לחודש יוכלו להרוויח עוד מאות שקלים בשכר הנטו שלהם, אלא שהרפורמה הזו עולה לא פחות מ-5 מיליארד שקל לקופת המדינה מדי שנה.

כדי לממן אותה, תלו באוצר את העברתה בהעברת מס רכוש חדש על קרקעות ריקות בגובה של 1.5% מערך הקרקע. אלא שגם הרפורמה הזו הייתה תלויה על בלימה. ח"כ חנוך מילביצקי יו"ר ועדת הכספים שדנה בחוק, כבר הצהיר שעל משרד האוצר להביא חוק חדש עם תיקונים רבים כדי שהוועדה תסכים לקדם אותו וזאת לצד התנגדות יזמים, וחברי כנסת רבים. במשרד האוצר הגיבו לאיומים והסבירו שימשכו את הטבות המס אם מס הרכוש לא יעבור.

סמוטריץ נגד חברי כנסת של הליכוד

המתחים בין שר האוצר לחברי הכנסת של הליכוד סביב החוקים הללו באו לידי התלקחות בכנסת עת הצביעו חברי הכנסת בניגוד למשמעת הקואליציונית שבוטלה בסופו של דבר על ביטול הצו של שר האוצר לפיו יוענק פטור ממע"מ לחבילות עד 150 דולר, עוד באותו היום השר חתם על צו חדש לפטור חבילות עד 130 דולר. לאחר המפלה הזו בכנסת והחיכוכים שהתרבו ("אנחנו לא עובדים אצל סמוטריץ' כדי שיעבור את אחוז החסימה", כפי שהטיח ח"כ דוד ביטן למשל), ברור שלסמוטריץ' קשה להתמודד עם חזיתות נוספות עם פתיחת התקציב בשל המלחמה.

מערכת הביטחון צפויה לקבל תוספת של 38 מיליארד שקלים כש-10 מיליארד מתוכם הם במסגרת רזרבה שניתן יהיה להשתמש בה רק במצבים מסוימים, באופן שיקפיץ את הגרעון הממשלתי. למעשה, במשרד האוצר קיוו להשיג גרעון של 3-3.2% בעת כתיבת תקציב המדינה אלא שהדיונים בממשלה ניפחו אותו ל-3.9% באופן שלהערכת האוצר לא יביא להורדת יחס החוב תוצר של ישראל שהאמיר בעקבות המלחמה אך גם לא יביא להתנפחותו.

ואולם, ברור היה שכל התפתחות ביטחונית תטה את המשקל. אף שבממשלה מתכננים קיצוץ רוחבי כדי לממן את ההוצאות הנוספות הגרעון יגדל ותשלומי הריבית של המדינה על החוב ימשיכו לגדול אף הם. המגמה הזו של תקציב ביטחון שלוקח נתח גדול יותר מהתוצר לצד תשלומים הולכים וגדלים על הריבית וקיצוץ בשירותים האזרחיים - היא בדיוק ההפך מהמגמה שאפיינה את המדיניות הפיסקאלית של ישראל בשנים האחרונות. למרות זאת, הטבת המס שתעלה מיליארדי שקלים מדי שנה תשאר בתקציב ותמומן ככל הנראה על ידי העמקת הגרעון. אף אחד מהשחקנים הפוליטים לא היה רוצה להשאיר את ההטבה המרכזית מחוץ לתקציב למרות המחיר היקר שלה.

העברת התקציב תקל לא רק על הפוליטיקאים. משרד האוצר מתנהל כעת עם חוסר של כ-55 מיליארד שקל בשל התקציב ההמשכי שמגביל את ההוצאה החודשית ל-1\12 מהתקציב של השנה הקודמת.

בתקציב 2025 התוספות שניתנו למערכת הביטחון לא הוכנסו לבסיס ולכן הם לא כלולים במכנה שממנו נגזר התקציב. מחסור של מוזמן לאורך זמן יכול היה להביא לעצירה בהשקעה בתשתיות ועצירת פעולות ממשלתיות שונות. בשביל להעביר תקציב שיגרום לממשלה לתפקד נדרשה הסכמה פוליטית ששר האוצר סמוטריץ' לא הצטיין בה במהלך הקדנציה שלו שאופיינה בעימותים רבים גם מול חבריו לקואליציה. הרפורמות המרכזיות שלו בוטלו וההסכמה שאותה הצליח לחלץ תגדיל את הנטו לישראלים רגע לפני הבחירות, והיא עשויה לעלות ביוקר.