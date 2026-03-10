נתניהו וסמוטריץ׳: מקפיאים את חוק הגיוס ואת מרבית הרפורמות בתקציב

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיעו שהממשלה צפויה לאשר תוספת של עשרות מליארדי שקלים לנוכח המבצע באיראן ושהממשלה לא תדון בנושאים שבמחלוקת ובהם חוק הגיוס ורפורמות שאין עליהן הסכמה כוללת כמו הרפורמה בחלב ומס הרכוש על קרקעות פנויות.

הממשלה תצביע על תוספת למערכת הביטחון בסך 28 מיליארד שקל ועוד 10 מיליארד שקל שישמרו ב"קופסה" נפרדת למקרים מסוימים. תוספת זו מבלי שיהיו צעדי התכנסות אחרים או תוספת במסים תגדיל את הגרעון הממשלתי באופן משמעותי כשלפי הערכות הוא יחצה את 5%, לעומת תכנון של 3.9% בתקציב שאותו אישרה הממשלה.

חרף ההוצאות הגדולות על הביטחון והגדלת החוב שהממשלה משלמת עליו ריבית, הרפורמה שנועדה לרווח את מדרגות מס הכנסה נשארה בתקציב והיא כוללת הוצאה שנתית של כ-5 מיליארד שקל ותגדיל את השכר בנטו לעשירונים 8-10. זו צפויה להיות רפורמת הדגל של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בשנת בחירות לאחר נפילתן של רפורמות שהיו מזוהות איתו כמו הרפורמה בחלב. כרגע לא ברור מה יהיה המקור התקציבי של הטבת המס.

נתניהו: "זה עולה כסף, הרבה כסף"

ראש הממשלה בנימין נתניהו: "אנחנו במערכה עם אויב אכזר שרוצה להשמיד אותנו. אנחנו כתשנו את היכולות הגרעיניות והבליסטיות שלו במבצע 'עם כלביא'. לאחר מכן, במקום ללמוד את הלקח, הוא ניסה לפתח אותם מחדש ולהטמין אותם מתחת לקרקע - עמוק עמוק בקרקע, באופן כזה שלא נוכל לפגוע בהם יותר. לכן בכלל לא הייתה שאלה - היינו חייבים לצאת למערכה הזאת, ואנחנו פועלים ביתר שאת עם החיילים והטייסים הגיבורים שלנו.

"אבל, יש כאן אבל אחד גדול: זה עולה כסף, הרבה כסף. ולכן אנחנו נדרשים לתת תקציב מיוחד במהלך המלחמה עם עשרות מיליארדי שקלים כדי לעזור לתקציב הביטחון, למאמץ המלחמתי".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "כדי להצליח במשימה הזו אנחנו שמים עכשיו בצד סוגיות שבמחלוקת, שאינן מתאימות לעת מלחמה. אנחנו שמים בצד את חוק הגיוס, שלא יקודם כעת, ולצד זאת גם מספר רפורמות שסביבן טרם הגענו להסכמה רחבה. מלחמה היא זמן לאחדות, לאחריות לאומית, ואני מודה לך, אדוני ראש הממשלה, ולכל חברי הממשלה והקואליציה.

"כשר אוצר בשלוש השנים האחרונות, נדרשתי להוביל את כלכלת ישראל ולקבל החלטות והכרעות קשות, במיוחד כעת. זה לא סוד, שראש הממשלה ואני רצינו להביא בתקציב הזה יותר בשורות לאזרחי ישראל, בדגש על המאבק ביוקר המחיה. אבל האחריות שמונחת על כתפינו מחייבת להתמקד בהעברת התקציב באופן מיידי למען ביטחון המדינה ורווחת תושביה".