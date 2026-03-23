סירבו להכניס למקלט וישלמו קנס של 7,000 שקל

בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב פסק 7,000 שקל פיצוי לזוג שנמנע ממנו כניסה למקלט עם שני כלבים. השופטת שלחה מסר ברור למי שמונע כניסה למרחב המוגן: לא מדובר רק בעבירה פלילית, אלא גם בסיכון לתשלום קנס לא מבוטל.

● לא להכניס את הכלב? מה מותר ומה אסור לעשות בזמן אזעקה

● הפך את המקלט לסאונה, והשכנים נאלצו לחפש מחסה חלופי באזעקות

התביעה עסקה במערכה הקודמת מול איראן, במבצע "עם כלביא" ביוני 2025. התובעת תיארה כיצד הייתה יורדת למקלט עם שני כלביה, מגזע פומריניאן, ובאחת הפעמים העיר לה התובע, שנתבע יחד עם בתו, כי הוא מבקש ממנה שלא להביא את כלביה למקלט. לדבריה, למחרת, לאחר הישמע התרעה מקדימה לפני אזעקה, הם ירדו למקלט יחד עם הכלבים, אולם הנתבע משך ברצועותיהם והוציא אותם מחוץ למקלט. לאחר מכן, התפתחה מהומה ונטען כי ביתו של הנתבע, דחפה את התובעת והפילה מידיה את הטלפון הנייד שלה. כתוצאה מכך, התובעים נדחפו אל מחוץ למקלט.

הנתבעים מצידם טענו כי בבניין מתגורר אביו של הנתבע, אדם בן 90, אשר חשש להיכנס למקלט בגלל נביחות הכלבים, "ודיבור מזלזל ומאיים" של הנתבעת. עוד נטען כי מדובר בסכסוך שכנים, לאור כך שהנתבע משכיר לתובע את דירתו באותו בניין. משיכת רצועות הכלבים והוצאתם מהמקלט הוכחשה כל ידי הנתבעים.

בית המשפט קבע כי לאור הסרטונים והתמונות שהוצגו, גרסת התובעים נמצאה אמינה. בית המשפט קבע בברור, כי "איני סבורה שהנוכחות של הכלבים, אף אם הרתיעה את הסבא המבוגר או מי מבני המשפחה של הנתבעים, מצדיקה אי הכנסתם של התובעים למקלט".

לגישת בית המשפט, אי מתן כניסה למקלט בעת מתקפת טילים היא הפרה של חובה חקוקה ומזכה את התובעים בפיצוי לפי פקודת הנזיקין. בית המשפט פסק 7,000 שקל לשני התובעים יחד ועוד 700 שקלים להוצאות. זאת, לאחר ששקל את "הצורך להוקיע" התנהגות זו, את המצב החריג של מלחמת עם כלביא, ואת הסיכון הממשי בו היו נתונים התובעים.