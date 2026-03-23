אילון מאסק, האיש העשיר בעולם, המחזיק בהון אישי בשווי של כ-814 מיליארד דולר, רגיל לראות את עסקיו נודדים בין בתי משפט - לעתים במסגרת תביעות שהוא עצמו יוזם נגד יריבים עסקיים. אך בתחילת מרץ נאלץ מאסק, העומד בראש חברת הרכב החשמלי טסלה, תאגיד החלל SpaceX, הרשת החברתית X (לשעבר טוויטר) וחברת הבינה המלאכותית xAI, לחבוש בעצמו את דוכן העדים בבית המשפט הפדרלי בסאן פרנסיסקו.

מאסק התייצב בביהמ"ש כדי להתגונן מפני תביעה ייצוגית שהגישו נגדו משקיעי טוויטר. המשקיעים טענו, כי מאסק צייץ בפלטפורמה אמירות כוזבות, שנועדו להוריד את מחיר המניה של הרשת החברתית לפני שהשלים את רכישתה תמורת 44 מיליארד דולר.

עסקת טוויטר הוכרזה באפריל 2022, אך בהמשך חזר בו איל ההון האקסצנטרי מכוונתו לרכוש את החברה. דירקטוריון טוויטר תבע את מאסק ביולי של אותה שנה על הפרת ההתחייבות, ובעקבות זאת הוא ביצע סיבוב פרסה נוסף ורכש בכל זאת את החברה במחיר המקורי שעליו סוכם - 54.20 דולר למניה. זאת, למרות שמחיר המניה הספיק כבר לצנוח ל-32.52 דולר בלבד במועד שבו טוויטר תבעה את מאסק. לדברי מאסק, הוא נאלץ לבצע את העסקה כי חשב שהשופט בתיק מוטה נגדו.

בעלי המניות של טוויטר טענו בתביעה הייצוגית, כי בתקופת הביניים שבה הייתה העסקה תלויה באוויר פעל מאסק במכוון להוריד את המחיר שנדרש לשלם עבור החברה, בטרם השלים את העסקה באוקטובר 2022. האמירות שהפיץ לגבי טוויטר, טענו, הסבו להם הפסדים.

"אף אחד אינו מעל החוק"

עדותו של מאסק נמשכה כיומיים, ובסוף השבוע קבע חבר המושבעים, כי מאסק אחראי לשני ציוצים שהטעו את המשקיעים. הראשון פורסם ב-13 במאי 2022, ובו הודיע מאסק כי העסקה "מושהית באופן זמני" עד שטוויטר תצליח להוכיח, כי היקף החשבונות המזויפים בפלטפורמה אינו עולה על 5% מקרב המשתמשים. בציוץ נוסף, מה-17 במאי 2022, התעקש מאסק כי העסקה לא תתקדם עד שלא יקבל את המידע.

מאסק הכחיש כי אמירותיו היו כוזבות וטען כי התובעים לא הצליחו לבסס את הקשר שבין הציוצים שלו לבין ההפסדים שספגו. לפי בלומברג, מאסק העיד, כי בשום שלב לא טען שהעסקה מבוטלת. עם זאת, בניו יורק טיימס דווח כי מאסק הכיר בכך ש"אם זה היה משפט בשאלה האם צייצתי ציוצים מטופשים, הייתי אומר שאני אשם" אך לא חשב שהציוצים יגרמו לדבר "מהותי".

אחרי שחלק מטענותיו נדחו, ההערכות הן כי הפיצויים שייפסקו המושבעים נגד מאסק יגיעו לכ-2.5 מיליארד דולר. עבור מי שהונו האישי מתקרב לטריליון דולר מדובר כמובן במכה קלה בכנף, אך עבור המשקיעים זהו סכום דרמטי. "אנחנו מאמינים שזוהי הכרעת המושבעים הגדולה ביותר בדיני ניירות ערך בהיסטוריה של ארה"ב", אמר ל-CNN עו"ד מארק מולמפי שייצג אותם. "המושבעים העבירו מסר חזק שאף אחד אינו מעל החוק".

ההכרעה אף נותנת רוח גבית לתביעה שהגישה הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) נגד מאסק, ובה טענה כי לא דיווח בזמן על כך שערב רכישת טוויטר העלה את אחזקותיו בה - מה שאיפשר לו לאסוף מניות במחירים שהיו נמוכים באופן מלאכותי ולהרוויח 150 מיליון דולר. פרקליטו, אלכס ספירו, טען כי מאסק פעל כשורה וכי התביעה מוכיחה שאין ל-SEC עילת תביעה אמיתית נגדו.

"קמפיין הטרדה"

החדשות הטובות עבור מאסק הן שהמושבעים בקליפורניה דחו את התביעה סביב שתי הצהרות נוספות שהשמיע וקבעו כי לא הוכח שמאסק פעל במסגרת מזימה מתוכננת להונות את המשקיעים. כך או כך, מאסק צפוי לערער על ההחלטה. "אנחנו רואים בהחלטה היום מהמורה בדרך", אמרו פרקליטיו, והזכירו את הרקורד שלו כמי שמנצח בערעורים. הנצחונות הללו תרמו לדימוי שלו כמי שמכונה "טפלון אילון", זה אשר שום כישלון אינו דבק בו.

כאמור, התביעה בקליפורניה היא האחרונה בשורה של הליכים משפטיים שבהם מעורב מאסק. בפברואר ביטל ביהמ"ש בסאן פרנסיסקו תביעה שהגישה xAI נגד OpenAI על גניבת סודות מסחריים. מאסק טען, כי ענקית ה-AI של סם אלטמן פעלה לגייס עובדים לשעבר ב-xAI, שהחזיקו בידע לגבי קוד המקור של גרוק, הצ'טבוט של החברה. ביהמ"ש קבע כי לא הוכח ש-OpenAI פעלה שלא כראוי, אך איפשר למאסק להגיש מחדש את התביעה.

היריבות בין מאסק לאלטמן עומדת גם בבסיס תביעה בגובה 134 מיליארד דולר שהגיש מאסק ב-2024 נגד OpenAI ומיקרוסופט, המחזיקה בכשליש ממנה, ואשר צפויה להגיע לביהמ"ש באפריל. מאסק, שנמנה על המשקיעים הראשונים ב-OpenAI, ועזב אותה ב-2018 בעקבות מאבק שליטה מול אלטמן, דורש לקבל נתח מהרווחים שהצטברו לטענתו בחברה בעקבות השינוי המבני שערכה מגוף שלא למטרות רווח לחברה לתועלת הציבור.

OpenAI כינתה את הטענות "מוזרות" ו"חלק מקמפיין הטרדה", והבהירה כי זכויותיו של מאסק מסתכמות לכל היותר בסכום ההשקעה המקורי שלו, 38 מיליון דולר.

בדצמבר 2025 זכה מאסק בנצחון מתוק במיוחד. בית המשפט העליון של דלאוור הפך החלטה קודמת שקיבל בית המשפט לענייני חברות במדינה ואישר את חבילת השכר שהעניקה טסלה למאסק ב-2018. שווי החבילה מגיע כבר ל-139 מיליארד דולר. החבילה נפסלה תחילה, ונקבע כי אינה הוגנת לבעלי המניות וכי הדירקטוריון שאישר אותה לא פעל בעצמאות ממאסק. אך שופטי העליון בדלאוור סברו כי פסק הדין היה לא הוגן והותיר את מאסק ללא תגמול ראוי.

ואם אין די בכך, הרי שעוד קודם לכן אישרו בעלי המניות של טסלה חבילת שכר נוספת למאסק, אשר לפיה הוא עשוי להשתכר קרוב לטריליון דולר בעשור הקרוב, בכפוף ליעדים. נראה אפוא, כי גם ההפסדים הנדירים של מאסק בבתי המשפט רחוקים מלאיים על העושר חסר התקדים שלו.

הקרבות המשפטיים של אילון מאסק

● הרשת החברתית טוויטר (כיום X): תביעה ייצוגית נגד מאסק על הטעיית משקיעים התקבלה חלקית, צפוי לשלם 2.5 מיליארד דולר

● חברת הבינה המלאכותית xAI: נדחתה תביעת החברה נגד OpenAI על גניבת סודות מסחריים

● ענקית הבינה המלאכותית OpenAI וענקית התוכנה מיקרוסופט: מאסק תובע 134 מיליארד דולר משתי החברות על רווחים שצברו ב-OpenAI בה השקיע ב-2015

● חברת הרכב החשמלי טסלה: ביהמ"ש העליון בדלאוור אישר את חבילת השכר של מאסק בגובה 139 מיליארד דולר