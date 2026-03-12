בשבועיים שבהם הכותרות בישראל התמקדו כמעט רק בלחימה ובהשלכותיה, העולם המשיך לנוע קדימה - ולעיתים גם לספק דרמות לא קטנות. מחשד לניסיון פיגוע מחוץ לבית ראש עיריית ניו יורק, דרך בחירות מוקדמות בדנמרק ועד שובה של הדרמה בפרשת רכישת טוויטר - הנה כמה מההתפתחויות הבינלאומיות הבולטות שחלפו מתחת לרדאר.

● צעד הצהרתי מספרד: סיימה רשמית את כהונת השגרירה בישראל

● המומחה שמסביר למה המרוויחה הגדולה מהמלחמה היא סין

מטען חבלה נזרק מחוץ לביתו של זוהרן ממדאני

במהלך הפגנות מחוץ לביתו של ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, נזרק מטען חבלה מאולתר שכלל חומר נפץ, באופן שעלול היה לגרום לפציעות חמורות או למוות, כך מסרה משטרת ניו יורק. על פי ההערכות, ממדאני ואשתו לא שהו בבית באותה עת.

המשטרה מסרה כי המטען היה צנצנת עם נתיכים, ברגים ואומים, אך בתחילה לא היה ברור אם מדובר במטען תקין. לפי דיווח של רויטרס, המטען נזרק על ידי מפגין מחוץ לאחוזת גרייסי, מעונו הרשמי של ראש העיר, אך כבה מעצמו לפני שהתפוצץ. שני בני אדם נעצרו.

עוד דווח כי פעיל הימין ג'ייק לאנג הוביל הפגנה נגד מה שכינה "ההשתלטות האסלאמית" בניו יורק ונגד תפילות מוסלמיות פומביות, שבה השתתפו כ־20 בני אדם. ההפגנה נתקלה במחאת נגד שמטרתה, לפי הדיווח, "לגרש את הנאצים מניו יורק". המשטרה סבורה כי מפגין בן 18 היה זה שהצית והשליך את המטען, כך אמרה נציבת משטרת ניו יורק, ג'סיקה טיש.

ממדאני גינה את האירוע ואמר כי "אלימות בהפגנה לעולם לא מקובלת. ניסיון להשתמש במטען חבלה כדי לפגוע באחרים הוא לא רק מעשה פלילי, אלא גם מגונה וההפך הגמור ממי שאנחנו".

זורק מטען החבלה בניו יורק נתפס בעין המצלמה / צילום: Reuters, Eduardo Munoz

"עכשיו זה תלוי בכם": הבחירות בדנמרק הוקדמו

ראש ממשלת דנמרק מדה פרדריקסן הודיעה כי במדינה יתקיימו בחירות לפרלמנט ב־24 במרץ. הבחירות בדנמרק נערכות אחת לארבע שנים, אך ראש ממשלה מכהן רשאי להקדים אותן בכל שלב. הבחירות האחרונות שנערכו במדינה התקיימו בנובמבר 2022.

פרדריקסן, מהמחנה המרכז־שמאלי, מכהנת מאז 2019 ועומדת בראש הממשלה עם המפלגה הליברלית. לפי דיווחים בתקשורת הבינלאומית, המהלך נועד להשיג מנדט ציבורי מחודש לאחר עימות מול ארצות הברית סביב סוגיית גרינלנד.

בבחירות ייקבע הרכב הפרלמנט הדני, הפולקטינג. מתוך 179 המושבים בבית המחוקקים, 175 מוקצים לנציגי אזורי הבחירה בדנמרק, וארבעת המושבים הנותרים מיועדים לנציגים משתי הטריטוריות האוטונומיות של הממלכה - גרינלנד ואיי פארו.

"כעת זה תלוי בכם, הבוחרים, להחליט באיזה כיוון תלך דנמרק בארבע השנים הקרובות. אני מצפה לכך", אמרה פרדריקסן.

נזכיר כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביע רצון בשליטה אמריקאית בגרינלנד מטעמים ביטחוניים, בטענה שרוסיה וסין מהוות איום על האזור. הסוגיה עוררה מתיחות ואף איום בהטלת מכסים על כמה ממדינות האיחוד האירופי. המחלוקת הסתיימה לאחר שהושג הסכם לחיזוק הביטחון באזור, בשולי הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס.

פרסום של פרדריקסן לקראת הבחירות, קופנהגן / צילום: Reuters, Kristian Tuxen Ladegaard Berg

קיצוצים וסכסוך עם הממשל: זירת ה־AI חמה

בשבועיים האחרונים נרשמו כמה התפתחויות משמעותיות בשוק הבינה המלאכותית העולמי. מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, אמר כי ההשקעה האחרונה של החברה - 30 מיליארד דולר ב־OpenAI - "עשויה להיות האחרונה" לפני הנפקה אפשרית של סטארט־אפ הבינה המלאכותית, הצפוי לקראת סוף השנה. דבריו תדלקו את סקטור הטכנולוגיה, הן בשל אזכור ההנפקה המתוכננת מצד OpenAI, והן מאחר שבספטמבר האחרון עוד דובר על עסקה גדולה יותר, בהיקף של 100 מיליארד דולר, שכעת הואנג הצהיר למעשה שאינה על הפרק.

לצד זאת ג'ק דורסי, ממייסדי טוויטר ומנכ"ל חברת התשלומים האמריקאית בלוק, הודיע במייל לבעלי המניות כי החברה תקצץ בקרוב כמעט מחצית מכוח האדם שלה - כ־4,000 עובדים. דורסי הסביר כי כלי בינה מלאכותית "שינו את המשמעות של בנייה וניהול של חברה". לדבריו, "כבר כיום אנחנו רואים שצוות קטן בהרבה המשתמש בכלי AI שמפתחת החברה מסוגל לבצע יותר משימות ובאיכות גבוהה יותר, וקצב השיפור גדל מדי שבוע".

ולענקית AI אחרת: ממשל טראמפ הודיע כי יאסור על גופי הממשל בארצות הברית לעבוד עם אנתרופיק, ומשרד ההגנה האמריקאי אף הגדיר את החברה כ"סיכון בשרשרת האספקה" - צעד שננקט בדרך כלל כלפי חברות ממדינות יריבות. ברקע ניצבת דרישה של אנתרופיק לעגן בחוזה מול הפנטגון שני קווים אדומים: שהטכנולוגיה שלה לא תשמש למעקב המוני אחרי אזרחים אמריקאים, ושלא תשמש לנשק אוטונומי קטלני ללא פיקוח אנושי. החברה הגיבה בתביעה נגד הממשל, בטענה שההחלטה להחרים אותה אינה חוקית ועלולה לגרום לה לנזק של עד 5 מיליארד דולר בהכנסות אבודות.

פרשת טוויטר: אילון מאסק שוב בבית המשפט

אילון מאסק התייצב לפני כשבוע בבית המשפט בקליפורניה במסגרת תביעה שהגישו בעלי מניות בטוויטר. לטענתם, מאסק הטעה אותם ופעל באופן אקטיבי להוריד את מחיר מניית החברה כדי שיוכל לרכוש אותה בשנת 2022 במחיר נמוך יותר.

המשקיעים טוענים כי האמינו לדבריו של מאסק ומכרו את מניותיהם במחיר נמוך משום שסברו כי הוא לא מתכוון להשלים את הרכישה. לפי דיווח בניו יורק טיימס, מאסק אמר כי לא הבין שהציוצים שלו בתקופה שלפני העסקה ישפיעו באופן כה דרמטי על מחיר המניה.

מאסק רכש לבסוף את החברה תמורת 44 מיליארד דולר. לפני השלמת העסקה טען כי הרשת החברתית מוצפת בוטים והכריז כי בכוונתו לבטל את הרכישה. לפי הדיווח, הוא אף צייץ כי העסקה "מוקפאת זמנית", אף שבפועל הבדיקות והמגעים נמשכו. מאסק ניסה לבטל את העסקה בשלב זה, אך טוויטר תבעה אותו ואילצה אותו להשלים את הרכישה. מאסק הגיב כי הדבר דומה לטענה שאיחור לפגישה פירושו ביטול שלה.

אהרון ארנזן, עורך דינם של בעלי המניות, אמר בבית המשפט: "מאסק רצה עסקה אחרת שבה ישלם למשקיעים פחות כסף עבור החברה שלהם. לכן הוא ערך מחזה ציבורי כדי להכפיש את החברה, להוריד את מחיר המניה, לנהל משא ומתן מחדש או להימלט מהעסקה". עורכי דינו של מאסק דחו את הטענות. אם חבר המושבעים יפסוק נגדו, הוא עלול לשלם פיצויים של עד מיליארד דולר.

Wix: רכישה עצמית של מניות בהיקף ענק

חברת Wix הישראלית הודיעה לפני מספר ימים על מהלך של רכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 1.75 מיליארד דולר. הרכישה תתבצע בטווח מחירים של 92-80 דולר למניה, כאשר הקצה העליון היה גבוה ביותר מ־10% ממחיר המניה ערב הדיווח. כיממה לפני הדיווח הודיעה החברה שהשלימה גיוס הון של 250 מיליון דולר בהובלת קרן Durable Capital Partners. בסך הכל זינקה מניית וויקס בשבוע האחרון ביותר מ־20%, וכעת מחירה הוא כ־90 דולר.

המכרז צפוי להסתיים ב־1 באפריל, ומטרתו לאפשר לחברה להשלים את תוכנית הרכישה העצמית שלה בצורה מהירה ויעילה יותר מאשר רכישות בשוק הפתוח. "אנחנו חושבים שמחיר המניה מאוד נמוך ואטרקטיבי, וזו הזדמנות יוצאת דופן", אמר נשיא החברה, ניר זוהר.