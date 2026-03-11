ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ספרד

צעד הצהרתי מספרד: סיימה רשמית את כהונת השגרירה בישראל

ממשלת ספרד הודיעה רשמית על סיום כהונת השגרירה בישראל, כחצי שנה לאחר שהוחזרה להתייעצויות בעקבות המשבר הדיפלומטי • בישראל מעריכים כי מדובר במהלך הצהרתי שנועד לחזק את המסר הביקורתי של פדרו סנצ’ז כלפי ישראל

אסף אוני 17:09
ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס / צילום: ap, Ng Han Guan
ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס / צילום: ap, Ng Han Guan

ספרד החליטה לסיים רשמית את כהונתה של השגרירה בישראל, אחרי שהיא הוחזרה להתייעצויות במדריד כבר בספטמבר האחרון; כך דיווחו היום מקורות ספרדיים. הצעד נכלל בפרסומים הרשמיים של הממשלה הספרדית, בהם נכתב היום (ד'): "לפי הצעתו של שר החוץ ובעקבות דיון במועצת שרים ב-10 במרץ 2026, אנו מודיעים בזאת על הפסקת כהונתה של הגברת אנה מריה סלומון פרז כשגרירה בישראל". לפי הדיווחים, השגרירות של ספרד בישראל תמשיך להיות מנוהלת על ידי הציר המדיני, כפי שהיה עד כה.

לפי גורמים ישראלים, מדובר בצעד הצהרתי בלבד, שלא מהווה שינוי סטטוס משמעותי במונחים דיפלומטיים. גם ישראל השיבה את השגרירה שלה ממדריד בספטמבר שעבר להתייעציויות, ואף הגדירה במועד זה שתיים מהשרות בממשלה הספרדית, שאחת מהן מכהנת גם כסגנית ראש הממשלה, כפרסונה נון-גרטה. לפי גורמים מדיניים, הצעד הספרדי מונע בעיקר מניסיון של ראש הממשלה פדרו סנצ'ז לשקם את תדמיתו האלקטורלית ולמצב אותו כחלוץ אירופי בביקורת כלפי ישראל, כולל כלפי המלחמה באיראן.

הפעולות שנקטה ספרד נגד ישראל

ספרד נחשבת לאחת המדינות הביקורתיות ביותר כלפי ישראל באיחוד האירופי. כבר אחרי התקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023 והמלחמה שפרצה בעזה גינתה מדריד את הצד הישראלי וקראה להפסקת אש מיידית. היא הובילה מהלך בינלאומי של הכרה במדינה פלסטינית, ופעלה כדי להשעות לחלוטין את יחסי ישראל עם האיחוד - כולל סחר החליפין בשווי מיליארדים - בשל מה שהממשלה שלה הגדירה כ"רצח עם" בעזה. הפגנות המוניות נגד ישראל התקיימו במדינה, וראש הממשלה פדרו סנצ'ז התייצב בראש החזית הפרו-פלסטינית באיחוד האירופי.

לפני כשבועיים, עם פרוץ המלחמה נגד איראן, אמר סנצ'ז כי המלחמה מנוגדת לחוק הבינלאומי וכי "לא ניתן להצדיק אותה". ספרד הודיעה על אמברגו על רכש של נשק מישראל, ודרשה מאתרי מלונאות להסיר נכסים הנמצאים מעבר לקו הירוק. היא גם הורתה לחברות ספרדיות להפסיק לסחור עם עסקים הנמצאים מעבר לקו הירוק, והזהירה עסקים אחרים מ"שותפות בעבירות על החוק הבינלאומי" אם יהיו בקשר עם עסקים ישראלים.

סנצ'ז, העומד בראש המפלגה הסוציאל-דמוקרטית ותלוי במפלגות שמאל פופוליסטיות לשם הישרדותו, אמר בהצהרה רשמית כי ספרד אומרת "לא למלחמה", כשהוא מנסה להדהד את הסיסמא שהביאה לניצחון הסוציאל-דמוקרטים בבחירות ב-2004. הוא נמצא גם בליבן של חקירות שחיתות מפלגתיות, וכאלה המערבות את משפחתו.

כאמור, השגרירה הספרדית הוחזרה להתייעצויות במדריד בספטמבר האחרון, אחרי חילופי מהלומות דיפלומטיות בין ישראל לספרד. גם השגרירה הישראלית בספרד הוחזרה להתייעצויות בישראל, אך מדינת ישראל לא החליטה לסיים את תפקידה באופן רשמי - כפי שעשו כעת הספרדים. לגבי היחסים הדיפלומטיים עם ארה"ב, הרי שכלי התקשורת הספרדים הבהירו כי אין כל שינוי בהם, כמו גם ביחסים הדיפלומטיים עם איראן. השגריר הספרדי לאיראן יצא באופן זמני לאזרבייג'אן השכנה לפני שלושה ימים, מטעמי ביטחון.