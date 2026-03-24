מסמך חדש של הקונגרס האמריקאי על מערכת יירוט הטילים הבליסטיים THAAD שופך אור מדאיג לגבי מלאי המיירטים הזמין לה בזמן הקרוב. המסמך מציין, כי "קיים חשש שקצב השימוש במיירטי ה-THAAD במהלך מבצע 'זעם אגדי' הפחית עוד יותר את מלאי המיירטים המוגבל".

למרות המוניטין הבעייתי שרכשה לעצמה מערכת ה-THAAD במהלך השנים האחרונות, שבהן הייתה פרוסה במזרח התיכון, בקונגרס טוענים כי שיעור היירוט של המערכת האמריקאית מגיע לכ-90% מכלל הטילים הבליסטיים והרחפנים האיראניים, בדגש על איחוד האמירויות, שיעור המשתווה לזה של חץ 3, המערכת המשותפת לישראל ולארה"ב - ונמצאת אך ורק בידי צה"ל.

עוד מגלה המחקר, כי מחצית מכלל היירוטים ששימשו להגנה על שמי ישראל במבצע עם כלביא בחודש יוני נעשו באמצעות מערכת ה-THAAD - תשעים ושניים יירוטים בסך הכול מתוך אספקה מוערכת של 632 מיירטים, אך הוסיף כי יידרשו עוד שנים רבות עד שניתן יהיה להשלים את מלאי הטילים עד תומו. "ייתכן שייקחו שלוש עד שמונה שנים למלא מחדש את מלאי מיירטי ה-THAAD, שמחירו של כל אחד מהם נאמד ב-12.7 מיליון דולר".

מכון המחקר FPRI (Foreign Policy Research Institute), שסיפק חלק מהחומרים למחלקת המחקר של הקונגרס, קבע כי הימים הראשונים של מבצע זעם אגדי האמריקאי נחשבים לאינטנסיביים ביותר בהשוואה לפתיחת מבצעים אוויריים אחרים בהיסטוריה של הצבא האמריקאי, עם 5,197 פריטי אמל"ח ותחמושת מ-35 סוגים בעלות כוללת שנעה בין 10 ל-16 מיליארד דולר בתוך ארבעה ימים בלבד.

"פצצות לא חסר"

"הקואליציה יכולה להמשיך לתקוף כיוון שיש מסה של פצצות, אך המגבלה האסטרטגית נמצאת בחלקים הבלתי נראים שלה: היירוטים ששומרים על הבסיסים, הנשק לטווח ארוך שמשמיד את משגרי האויב והחיישנים שהופכים את ההגנה מפני טילים ליעילה - זו התחמושת שתקבע אם תוכל לנהל מלחמה בקצב מהיר, או אם תוכל להרשות לעצמך להילחם במלחמה הבאה.

"המלחמה באיראן יוצרת אשליה אסטרטגית של קמפיין הפצצה טקטית שנמשך, אבל מוכנותה למצב חירום גדול יותר בזירה חדשה (למשל בסין, א' ג') מתפוגגת עם כל תחמושת שנורית בפועל".

על פי המחקר, בארבע היממות הראשונות של מבצע זעם אגדי ירו סוללות הפטריוט האמריקאיות המגינות על מדינות המפרץ 943 מיירטים - כמות שוות-ערך למספר המיירטים המיוצרים במפעלי לוקהיד מרטין ובואינג במשך שנה וחצי. אלה מייצרים יחד 620 מיירטים בשנה, יחד עם מפעל בפולין שמייצר קני שיגור עבור הפטריוט.

להערכת מכון המחקר Payne, המלחמה כילתה כשליש ממלאי מיירטי ה-THAAD, שקצב הייצור השנתי שלה איננו עולה על כ-100. "המפרציות בעלות הברית של ארה"ב הן אלה ש'מדממות' את עיקר התחמושת, אבל הן האחרונות לקבל אספקה מחדש בגלל העדיפות שיש לצבא ארה"ב".

380 טילים לישראל

על פי נתוני המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) עולה כי עד יום א' הגיעו מאיראן לשמי ישראל כ-380 טילים בליסטיים. על פי ההערכה, נותרו לאיראנים 1,000-1,500 טילים בליסטים המסוגלים להגיע לישראל מתוך 2,000-2,500 טילים שהיו להם לפני מבצע "שאגת הארי". הטילים שנורו לעבר המפרציות אינם גורעים מתוך הארסנל האיראני, כיוון שהם מיועדים לטווחים קצרים יותר. עד כה הושמדו על ידי ארה"ב וישראל כ-200 משגרים, 135 פוקקו, כלומר נותרו כלואים במבנים, ונותרו לאיראנים כ-120 משגרים מתפקדים.

לפי נתונים אלה, נראה שישראל וארה"ב נמצאות רק בחצי הדרך להשמדת הטילים והמשגרים האיראניים, ובקצב הלחימה, שהואט במקצת, נראה שיידרשו עוד שבועות ארוכים להשלמת המשימה.

האם ישראל חווה מחסור במלאי מיירטי החץ 3 כפי שהאמריקאים והאמירתיים חווים במחסור בטילי ה-THAAD? במערכת הביטחון מסרבים להתבטא בנושא, אך בכיר לשעבר במפא"ת מרגיע כי "אין סיכוי לאיראן לנצח במרוץ כלכלת החימושים, כיוון שכושר הייצור שלהם ירד לאפס ואילו של האמריקאים והישראלים גדול".

בעוד שטילי החץ 3 מסוגלים ליירט טיל בליסטי בחלל וליירט טיל בליסטי בחלל, "קלע דוד" מסוגלת לפי המפרט המקורי שלה להגיע עד שכבה נמוכה יותר. עם זאת, שיעורי ההצלחה של קלע דוד לא תמיד מוצלחים, כפי שיעידו נסיונות היירוט של הטילים הבליסטיים בדימונה ובערד בשבת, שנעשו באמצעות המערכת - ולא באמצעות ה-THAAD כפי שנטען בטעות במספר כלי תקשורת.

איך מחליטים מי יורה?

בכיר לשעבר במפא"ת אומר, כי נקבעת מדיניות יירוט רב-שכבתית בהדיפת טילים בליסטיים: "אתה רוצה לפגוע בטיל האיראני קודם כל באמצעות חץ 3, אם זה לא מצליח אתה יורה חץ 2, ולאחר מכן אם גם זה לא עובד - קלע דוד או את ה-THAAD".

כיצד מחליטים האם יהיו אלה האמריקאים שיירו THAAD או הישראלים שיירו חץ 3 על המטרה? ההחלטה מתקבלת במשותף בתא בקרה אמריקאי-ישראלי, שמקבל את המידע על שיגור הטיל האיראני מכלל המכ"מים במזרח התיכון, וזמין לשני הצבאות באופן שווה.

ההחלטה איזו מערכת תירה - חץ או THAAD - תתבצע במשותף לשתי המדינות על פי קרבת הסוללות לנקודת הפגיעה המשוערת. "אם לאמריקאים חסר המלאי, סימן שהם לא התכוננו כהלכה למערכה, כי אולי הם לא ממש תכננו אחת כזו. בשביל צבירת מלאי אתה נדרש לחודשים ארוכים, ונראה שהמערכה נפלה עליהם די בהפתעה", אומר הבכיר.