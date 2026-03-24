שלט הענק הלבן HOLLYWOOD ניצב על גבעות הוליווד כבר למעלה מ-100 שנה, ונחשב לאחד מהסמלים המזוהים ביותר עם תעשיית הקולנוע בארה"ב. בשבת האחרונה הוצב לא רחוק ממנו שלט חדש, דומה בגובהו וברוחבו (עשרות מטרים) אך מכוסה בבד, כך שהנוסעים בכביש 101 בלוס אנג'לס התקשו להבין במה מדובר.

רבים ניסו לתהות על הנושא, וב-CBS אף שלחו כתב שהצליח לגלות כי מדובר בשתי מלים שהראשונה מביניהן היא BIILY, אך לא מצא לוגו של שום חברה בסביבה, גם לא על המכוניות שחנו בסמוך. בסופו של דבר הוא גילה שמדובר בחברת AI, אך לא את שמה.

החברה היא פייבר הישראלית, והשם המלא על השלט הוא BILLY BOMAN - במאי המתמחה בסרטוני וידאו מבוססי AI, שכבר עבד עם גוגל, יוטיוב ויוניברסל מיוזיק וברזומה שלו יש גם פרסומת סופרבול. המטרה: לקדם את האב הבינה המלאכותית החדש בפלטפורמה של חברת הטכנולוגיה.

"מאחר שהיכולת לייצר פרסומות באיכות גבוהה הייתה שייכת לסוכנויות הגדולות ולהוליווד, החלטנו להקים את השלט על הכביש הראשי של לוס אנג'לס", מסבירה שירי הלמן, סמנכ"לית תקשורת מותג גלובלית בפייבר. "זה קצת דוד מול גוליית - פעם היוצר היה מוגבל ביכולותיו הטכניות, והיום הוא יכול להביא את הכישרון שלו לפרונט. אנחנו קוראים תיגר על המודל הישן, ונותנים במה לאלה שמאמצים את הדרך החדשה".

שירי הלמן סמנכלית תקשורת מותג גלובלית בפייבר / צילום: Fiverr

"עלייה של 60% בשנה"

ב-2019 הונפקה פייבר בבורסה בניו יורק לפי שווי של 650 מיליון דולר, וכיום היא נסחרת לפי שווי של 365 מיליון דולר. האם המהלך הוא התשובה לכך שהבינה המלאכותית מאיימת על השוק שלה? "זה מהלך של תפיסת המותג, ותפקידו קודם כל להכניס את פייבר לשיח הרלוונטי שמתקיים", אומרת הלמן.

"אנחנו מזהים פה את ההזדמנות. לכולם יש גישה לטכנולוגיה, אבל המומחים שיודעים להשתמש בה ולמנף אותה הם שנותנים את היתרון התחרותי לעסקים. הטכנולוגיה מחליפה דברים פשוטים, אבל בעולמות ה-AI וידאו יש עלייה של 60% משנה לשנה בביקוש".

לדבריה, בחברה מעוניינים לעצב את עתיד עולם העבודה, ולכן הוחלט "להיות פלטפורמה ליוצרי ובמאי התוכן האלה. בנינו האב ייחודי שבו חברנו ליוצרים כמו סטודיו blackstars, ג'וליה מקוי וכמובן בילי בומן, וגם ישראלים כמו האחים דור, אלון זייפרט וסטודיו טו שורט פור מודלינג, במטרה להנגיש את יכולות הסטורי טלינג והקריאייטיב שלהם.

"אלה במאים שעבדו עם גוגל, יוטיוב ונטפליקס. מה שהיה שמור למותגים גדולים עם הרבה כסף, מתאפשר עכשיו גם לעסקים קטנים. הקהל העיקרי שלנו הוא בארה"ב, אבל זה רלוונטי לכל העולם".

"הרבה שמיניות באוויר"

העבודה על המהלך, כולל הקמפיין, נמשכה ארבעה-חמישה חודשים. ההשקעה הכספית עמדה על פחות מחצי מיליון דולר - נתח קטן יחסית לתקציב הפרסום הכללי של פייבר, שלפני חמש שנים למשל השקיעה סכום משמעותי בהרבה בפרסומת סופרבול, וב-2024 גייסה את כוהנת הלייף סטייל מרתה סטיוארט לקמפיין אחר שלה.

איך נולד הרעיון של השלט?

"מנהל הקריאייטיב שלנו ניר רפואה והצוות שלו הגו את הרעיון, בהתאם לבריף שנתנו להם. מיכה (קאופמן, המנכ"ל) עף על זה ברגע שהוא ראה את ההצעה, הוא אוהב אתגרים.

"על פניו לא היה ברור איך נעשה את זה, כי מדובר בלוקיישן מטורף מבחינת הקרבה לשלט המקורי, ובכביש 101 אין שילוט בדרך כלל. היינו צריכים למצוא דרך יצירתית, ולעשות הרבה שמיניות באוויר כדי לאפשר לדבר כזה לקרות.

"פנינו למפיק ישראלי שאנחנו מכירים בלוס אנג'לס, חיפשנו מיקום, מצאנו את בעלי הקרקע, הגענו איתו להסכם והשגנו את האישורים הרלוונטיים. השלט יעמוד בערך שבוע, ונצלם אותו לפרסומת גם בסטילס וגם בווידאו בעזרת רחפנים".

וזה מוביל לשאלה: אם השלט נועד לקדם AI, בשביל מה היה צריך את כל זה? הייתם מייצרים שלט ב-AI.

"כל הקטע היה לעשות משהו פיזי במיקום שמסמן את הכי מסורתי שיש, כדי להדגיש שהדיון של AI כן או לא הוא לא העניין. בסוף העניין הוא שהעולמות החדשים שנולדים הם גם וגם, שילוב של דברים. מה שאנחנו עושים הוא חלק מהתשובה לאתגר של תעשיית הבידור".