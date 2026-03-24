נשארים בארץ, לא עוצרים את הקניות: בישראל נרשם שבוע שני ברציפות של עליות במחזורי הקניות ברוב ענפי הקמעונאות, למרות המלחמה והאזעקות. הפעם מדובר באופן צפוי בעליות מינוריות יותר מהשבוע הקודם, כאשר לפי מדד הפניקס גמא הענפים שרשמו את העליות הגדולות ביותר הם ענף האופנה וענף מוצרי החשמל.

כמדי שנה, גם הפעם יצאו רשתות החשמל במבצעים מיוחדים לקראת חג הפסח - מחסני חשמל, למשל, מחלקת עד 1,000 שקל בתווי קנייה, ובא.ל.מ מקדמים שואבי אבק של שארק החל מ-1,000 שקל. המכירות הן בהתאם: עלייה של 19% במחזור הקניות הענפי בהשוואה לשבוע קודם, ושל 17% בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד.

בבחינת עומק של הענף עולה כי עיקר הגידול השנה מגיע מהאונליין (כ-25%), בעוד שבחנויות הפיזיות נרשמת עלייה מתונה יותר של כ-10%. בנוסף, הקנייה הממוצעת באונליין גבוהה משמעותית - כ-1,741 שקל לעומת כ-1,312 שקל בחנויות הפיזיות.

ענפים נוספים הנהנים מהיערכות לחג הם ענף כלי הבית והמתנות, שרשם עלייה של כ-21% לעומת השבוע הקודם, וענף הקוסמטיקה עם עלייה של כ-31%.

לעומת זאת, הפגיעה הקשה ביותר היא בענף התיירות. אומנם לעומת השבוע הקודם נרשמה עלייה מזערית של 1%, אך בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד מדובר בצניחה של 65% במחזורי הקניות - עקב מספר הטיסות המצומצם בנתב"ג.

לדברי נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא, "כשבוחנים את הנתונים מאז תחילת 'שאגת הארי', רואים כי סגירת השמיים פוגעת קשות בענף התעופה דווקא בתקופה שבה ישראלים רבים היו אמורים לטוס לחופשת הפסח. במקביל, מכיוון שהם נשארים בארץ, הפעילות בענפי הקמעונאות המקומיים גדלה".