רכישות הישראלים מאתרים בינלאומיים בצניחה, למעט אתר אחד

המחצית הראשונה של חודש מרץ, שבה נפתח מבצע "שאגת הארי" מול איראן, התאפיינה כצפוי בשינוי חד באופי הרכישות של הישראלים באונליין, בהשוואה למחצית הראשונה של חודש פברואר.

מבדיקה שערכה חברת שופ אנליטיקס על בסיס פאנל צרכנים, המנטר הזמנות אונליין, עולה כי בתקופה זו נרשמה עלייה ממוצעת של כ-23% במספר ההזמנות מאתרים ישראליים נבחרים, לעומת ירידה של כ-52% בהזמנות מאתרי המסחר הבינלאומיים הבולטים.

העלייה הבולטת ביותר מבין האתרים הישראלים נרשמת באתר המוצרים לבית ACE, עם זינוק של 75% בהזמנות, בעיקר במוצרים כמו כיסא מחשב, מזרן מתנפח, בסיס מיטה וכדורגל שולחן. מדובר באתר שבדרך-כלל אינו נמצא בעשירייה הראשונה בטבלה, אך ככל הנראה בשל המצב הפך אטרקטיבי יותר.

מקרב אתרי האופנה בלט האתר של דלתא, שללא מהלכים שיווקיים יוצאי דופן רשם עלייה של 54% בהזמנות, הודות לביקוש "מהשטח" (בעיקר פיג'מות והלבשה תחתונה), ואחריו טרמינל X (עלייה של 49%) ופוקס (עלייה של 30%).

אתר KSP, שבחודשים האחרונים ניצב בצמרת הטבלה הישראלית (מקומות ראשון ושני לסירוגין), רושם עלייה של 30%. המוצרים שנמכרו בו מתחום ההטענה, הסוללות והפנסים, אך גם המשחק אליאס - שתפס תאוצה לראשונה ביום כיפור האחרון. בתחום המזון והמשלוחים המהירים, בוולט נרשמה עלייה של 22%, ובשופרסל - עלייה של 14%.

קיצור שרשרת האספקה

לעומת העליות באתרים הישראלים, ברוב האתרים הבינלאומיים נרשמה ירידה במספר ההזמנות - מה שבלט במיוחד בשיין שירד ב-79%, אמזון עם 75% וטמו עם 68%. עלי אקספרס, שבדרך-כלל כובש את המקום הראשון בטבלה הבינלאומית מדי חודש, ירד ב-38%. הרכישות מענקית מוצרי הבריאות iHerb ירדו ב-23%.

הירידה בהזמנות נוסעת בעיקרה מהעובדה שזמני השילוח מתארכים, עקב ביטולי הטיסות לנתב"ג ושיבושים בשרשראות האספקה. כזכור, בתחילת המלחמה עלו זמני השילוח מהאתרים הסיניים לכ-60 יום אספקה, בעוד ב-iHerb הפסיקו את המשלוחים לארץ (אך מאז חזרו), ובאמזון נרשמה בעייתיות זמנית עם מוצרים רבים.

חריג בולט במגמה הוא אתר האופנה הבריטי נקסט, שבו דווקא נרשמה עלייה של כ-11% במספר ההזמנות, בעיקר בפריטי אופנה כמו מעילים, נעליים, חולצות ופיג'מות. ייתכן כי הדבר נובע מכך שלנקסט יש קהל נאמן יותר עם דפוסי קנייה מתוכננים, ופחות אימפולסיביים. בנוסף באתר צוין במפורש כי הם "ממשיכים לקבל הזמנות מקוונות, ושואפים לספק תוך 21 יום".

לדברי נתי יעקובי, מנכ"ל שופ אנליטיקס, "הנתונים מראים שבתקופות של אי-ודאות הצרכן הישראלי מקצר את שרשרת האספקה. כאשר זמני השילוח מחו"ל מתארכים בגלל ירידה בטיסות או חוסר ודאות לוגיסטי, יותר צרכנים מעדיפים לבצע רכישות מאתרים ישראליים, שיכולים לספק את המוצר בתוך ימים ולעיתים אף באותו היום.

"אנחנו רואים יש גם שינוי פסיכולוגי בהתנהגות הצרכנים - הישראלים מעדיפים קנייה מקומית ובטוחה, גם אם המחיר מעט גבוה יותר, מתוך רצון לקבל ודאות וזמינות מיידית של המוצרים".

כך נאספו הנתונים

חברת שופ אנליטיקס, בראשות נתי יעקובי, היא חברת מחקר טכנולוגי המפעילה ומתחזקת פאנל המונה 4,000 צרכנים בני 15 ומעלה הרוכשים בדיגיטל. הצרכנים נחלקים ביחס שווה בין נשים וגברים, ומייצגים שכבות גיל, קבוצות אוכלוסייה ופריסה גאוגרפית על-פי אזורי מגורים משתנים.

החברים במאגר מאפשרים לחברת שופ אנליטיקס גישה לתיבת המייל שלהם לטובת ניתוח הזמנות האונליין שהם מבצעים, כך שכאשר מתקבל אישור להזמנה או חשבונית קנייה, החברה מקבלת את המידע במקביל - לרבות תוכן ההזמנה וסכום הרכישה. צרכני המאגר מתוגמלים על כך. באופן הזה החברה מנטרת את הזמנות הישראלים באונליין, הן מאתרים מקומיים והן מאתרים בינלאומיים.