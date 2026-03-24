הפסקת אש? לא כולם ממהרים לפתוח את השמפניות

אנליסטים מדגישים כי למרות הצהרותיו החוזרות של דונלד טראמפ על התקדמות בשיחות עם איראן, בשלב זה הן אינן מגובות באישורים רשמיים, בלוחות זמנים או בצעדים מעשיים מצד איראן

מאיה לוין 18:51
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Evan Vucci
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Evan Vucci

למרות הצהרותיו החוזרות של דונלד טראמפ על התקדמות בשיחות עם איראן והתגובה החיובית המיידית בשווקים, מספר אנליסטים מדגישים כי בשלב זה מדובר בעיקר בהצהרות שאינן מגובות באישורים רשמיים, בלוחות זמנים או בצעדים מעשיים מצד איראן.


ברויטרס למשל ציינו כי ניקוס צבוראס, אנליסט ב־Tradu.com שבבעלות ג'פריס, טוען כי גם לאחר הצהרותיו של טראמפ, בפועל "המציאות בשטח לא השתנתה". עוד הוא הוסיף כי "מצר הורמוז נותר סגור והשיבושים באספקה נמשכים, מה שמהדק את השוק". עוד דווח כי גם בכירים ישראלים טענו כי אכן נראה שטראמפ נראה נחוש להגיע להסכם, אך הם סבורים כי לא סביר שאיראן תסכים לכל דרישות ארה"ב בסבב משא ומתן חדש.

גם בחברת המחקר BCA Research טוענים כי עדיין נותרו סיכונים לא פתורים סביב המשבר בהורמוז, כך שלמרות הצהרותיו של טראמפ על סיום המלחמה המתקרב, מחירי הנפט עדיין גבוהים. "בהתחשב בסיכוני התקיפה המתמשכים ובתנודתיות בכותרות בנוגע להמשך המלחמה, מוקדם מדי לקבוע כי מחירי הנפט יתקבעו ברמה נמוכה יותר", צוין.

רודריגו קטריל, אסטרטג מטבע בכיר ב־National Australia Bank, אמר לרויטרס כי "השווקים כבר למדו שלא לתמחר כותרות בלבד, במיוחד כאשר אין אישור ברור מהצד האיראני לקיום שיחות או להתקדמות ממשית".

גם מייקל בראון, אסטרטג מחקר בכיר בפפרסטון, ציין בראיון ל־MarketWatch כי "כנראה מוקדם מדי לקבוע נקודת מפנה סופית עבור השווקים הפיננסיים כרגע".