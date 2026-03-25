מחירי הנפט צנחו הלילה, החוזים העתידיים על וול סטריט עולים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:00

לאחר שאמש נרשם יום נוסף של עליות במחירי הנפט, בשעות הערב המאוחרות חל מהפך - ומחירו צלל. השינוי הגיע דקות ספורות לאחר פרסום בבלומברג לפיו נשיא ארה״ב דונלד טראמפ רמז כי איראן הציעה "מתנה" כמחווה של רצון טוב במסגרת המגעים לסיום העימות שנמשך כ־25 ימים וטלטל את השווקים הגלובליים, זאת במקביל להמשך תגבור כוחות אמריקאים באזור.

מחירי הנפט שנסחרו עד אותה שעה בכ-104 דולר צללו, ולפי שעה מחיר חבית מסוג ברנט עומד על 95.6 דולר, ירידה של 4.6%, ומחיר חבית נפט אמריקאי עומד על 88.5 דולר - ירידה של כ-4%.

טראמפ לא פירט מהי אותה מתנה, אך ציין כי מדובר "בשווי עצום" הקשור לזרימת אנרגיה דרך מצר הורמוז. לפי דיווחים, ספינה תאילנדית אף עברה במצר ביום שלישי - סימן אפשרי להקלה מסוימת במעבר.

לדבריו, מתקיימים מגעים פעילים בהובלת שליחים בכירים, בהם סטיב וויטקוף, ג'ארד קושנר, מזכיר המדינה מרקו רוביו וסגן הנשיא ג'יי.די. ואנס. טראמפ הדגיש כי איראן כבר מסכימה לעקרונות מסוימים - בראשם הדרישה האמריקאית שלא תוכל להשיג נשק גרעיני - ואף טען כי בטהרן "רוצים עסקה מאוד".

עם זאת, האופטימיות הזו עומדת בניגוד להמשך ההיערכות הצבאית בשטח, מה שמדגיש את הפער בין הדיפלומטיה להמשך המתיחות.

המסחר הבוקר באסיה מתנהל במגמה חיובית, בהובלת מדד הניקיי שמטפס בשעה זו בכ-2.9%. מדד הקוספי בדרום קוריאה מזנק בכ-2%, השנזן עולה ב-1.3%, ואילו מדד שנגחאי בעליה קלה של 0.8%. ההנג סנג נסחר בצמוד לרמות הבסיס.

גם החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים במגמה חיובית של עד 0.8%, זאת לאחר שאמש המסחר ננעל בירידות: מדד S&P 500 צמצם ירידה של כמעט 1% ל-0.4%, נאסד"ק ננעל בירידה של 0.9%, ודאו ג'ונס ירד ב-0.2%. לעומת הירידות, בלטו מניות האנרגיה בעלייה של כ-2%.