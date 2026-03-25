העלאות המחירים דחפו את שטראוס לשנת שיא

הווח הנקי של ענקית המזון עלה ב-7.6% והסתכם ב-450 מיליון שקל ● תחלק דיבידנד של 250 מיליון שקל ● שכרו של המנכ"ל באב"ד – כ-9 מיליון שקל

קבוצת המזון שטראוס העלתה אשתקד את מחירי מוצריה בארץ ובחו"ל ושיפרה את הרווחיות, כשבארץ שיעור הרווחיות שלה ממשיך להיות גבוה יותר מאשר בחו"ל .

כך, שטראוס רשמה עלייה של כמעט 9% במכירות הקפה בישראל ל-903 מיליון שקל בשנת 2025 ושיעור הרווח התפעולי שלה עלה ל-12.5%. מכירות הקפה בעולם עלו גם הן ל-6.16 מיליארד שקל, קפיצה של 31%, בעיקר בזכות פעילות החברה בברזיל, כאשר העלאות המחירים הביאו לרווח תפעולי בשיעור של 8% בחו"ל .

הפעילות הגדולה הנוספת של שטראוס בישראל, מגזר בריאות ואיכות חיים (מוצרי חלב, סלטים) צמח רק בשיעור של 2.7% לסכום של 3.2 מיליארד שקל ושמר על שיעור רווח תפעולי של 12.8% .

ואולם מכירות של תחום אחד נפגעו משמעותית. אמנם החברה רשמה עלייה של 10.3% במכירות החטיפים והממתקים ל-1.4 מיליארד שקל, אלא שעלות המכר במקרה הזה זינקה הרבה יותר, בגלל עלייה במחירי הקקאו לדברי החברה, מה שהוביל לנפילה ברווחיות התפעולית ל-12 מיליון שקל, או 0.9% בלבד, זאת לעומת 3.5% אשתקד ושיעור רווחיות של 3.5%.

שטראוס רושמת שנת שיא מבחינתה עם הכנסות של 12.5 מיליארד שקל, עלייה של 11.6%, ורווח תפעולי של קצת יותר ממיליארד שקל, קפיצה של כמעט 36%. הרווח הנקי עלה ב-7.6% והסתכם ב-450 מיליון שקל והחברה תחלק דיבידנד של 250 מיליון שקל לבעלי המניות .

בכך, מניית החברה רושמת זינוק של 80% בשנה האחרונה לשווי של 16.3 מיליארד שקל. עלות שכרו של שי באב"ד, מנכ"ל החברה, עמדה בשנה האחרונה על 8.7 מיליון שקל, כולל מענק מיוחד בעקבות מכירת החברות הבנות של החברה סברה ואובלה, ושל עופרה שטראוס, בעלת השליטה והיו"רית, על 4.9 מיליון שקל.

בתוך כך, דירקטוריון קבוצת שטראוס אישר אמש את המינויים של סמדר ברבר-צדיק ואבירם להב כדירקטורים בקבוצה. ברבר-צדיק כיהנה במשך 15 שנים כמנכ"לית הבנק הבינלאומי ולהב הוא סמנכ"ל הכספים של איי.סי.אל.

עסקה משמעותית בברזיל

בשבוע שעבר דיווחה שטראוס על הרחבת פעילותה בברזיל כאשרה מיזם המשותף שלה במדינה, 3corações, חתם על הסכם לרכישת ענק של חברת המזון Yoki מידי תאגיד המזון האמריקאי General Mills בעסקה בהיקף של כ-800 מיליון ריאל ברזילאי (475 מיליון שקל).

Yoki נחשבת לאחת מחברות המזון הבולטות בברזיל, עם מחזור מכירות שנתי של כ-2 מיליארד ריאל (כ-1.2 מיליארד שקל), ומחזיקה במותגים מקומיים ותיקים כמו Yoki ו-Kitano. יעילותה מתמקדת במזון יבש, חטיפים, פתרונות בישול ותיבול, כאשר כ-65% מהמכירות מגיעות מקטגוריות מובילות בהן היא פועלת. מוצרי החברה מגיעים כיום לכ-100 אלף נקודות מכירה ברחבי ברזיל.

באב"ד הוסיף והתייחס לרכישה של החברה בברזיל ששטראוס דיווחה עליה לאחרונה וציין כי "מדובר בעסקה משמעותית עבורנו, שתאפשר לנו להמשיך ולחזק את הנוכחות בברזיל גם מעבר לעולמות הקפה".

נתנאל אריאל