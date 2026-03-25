שוק ההון והשקעות מה עומד מאחורי השיפור ברווחיות שטראוס ובית הזיקוק שעבר לרווח
מה עומד מאחורי השיפור ברווחיות של שטראוס ובית הזיקוק שעבר לרווח

גלובס מביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם • העלאות המחירים שביצעה שטראוס עזרו לשפר את הרווחיות • בזא הצליחה לעבור לרווח למרות שנה מאתגרת • ואפולו פאוור מציגה גידול בהכנסות לצד הפסד

כתבי גלובס 13:23
העדכונים החשובים
13:31
העלאות המחירים דחפו את שטראוס לשנת שיא
הווח הנקי של ענקית המזון עלה ב-7.6% והסתכם ב-450 מיליון שקל ●  תחלק דיבידנד של 250 מיליון שקל ● שכרו של המנכ"ל באב"ד – כ-9 מיליון שקל
13:32
אחרי שנה קשה: בזא חוזרת לרווח
בית הזיקוק באשדוד דיווח על רווח של 3 מיליון דולר ב-2025, לעומת הפסד בשנה המקבילה
13:32
הכנסות אפולו פאוור צמחו ב-2025, אך השנה הסתיימה בהפסד
חברת האנרגיה המתחדשת עדיין לא מציגה רווח ומשקיעה רבות במחקר ופיתוח ● ההכנסות צמחו בכ-5 מיליון שקל ואפולו פאוור חתמה על מגוון שיתופי פעולה בשנה האחרונה