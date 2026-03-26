דיווח: תרחיש הקיצון שבוחנים בממשל טראמפ

גורמים בממשל טראמפ בוחנים מה תהיה המשמעות של זינוק פוטנציאלי במחירי הנפט של עד 200 דולר לחבית, כך על פי דיווח הלילה בבלומברג.

בדיקה שכזו עלולה להוות סימן לכך שבמקביל למו"מ על הפסקת אש, ייתכן ובממשל בוחנים גם תרחיש של המשך לחימה, כולל הסלמה ותרחישי קיצון.

נזכיר כי מחירי הנפט עלו מתחילת המלחמה ב-30-40%. כך למשל נפט גולמי מסוג ברנט עלה בכמעט 40% באותה תקופה, ונסחר סביב 100 דולר.

מקורות אנונימיים ששוחחו עם בלומברג הסבירו כי מדובר בתרחיש שהוא חלק מהערכות שוטפות, כדי לוודא שהממשל מוכן לכל המקרים, כולל סכסוך ממושך.

לפי הדיווח, שר האוצר סקוט בסנט הביע עוד לפני המלחמה דאגה מכך שהסכסוך יעלה את מחירי הנפט ויפגע בצמיחה הכלכלית. גורמים בכירים במשרד האוצר הביעו בבית הלבן חששות לגבי תנודות במחירי הנפט והבנזין במשך מספר שבועות, אמרו חלק מהמקורות.

יחד עם זאת, דובר הבית הלבן, קוש דסאי, כינה את הדיווח "שקרי", ואמר: "בעוד שהממשל תמיד מעריך תרחישי תמחור שונים והשפעות כלכליות, גורמים רשמיים אינם בוחנים את האפשרות שמחיר הנפט יגיע ל-200 דולר לחבית, והמזכיר בסנט לא 'דאג' מהשיבושים לטווח קצר ממבצע "זעם אפי".