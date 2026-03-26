ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם דיווח: תרחיש הקיצון שבוחנים בממשל טראמפ
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
נפט

דיווח: תרחיש הקיצון שבוחנים בממשל טראמפ

על פי דיווח בבלומברג, צוותו של הנשיא בוחן את המשמעות של זינוק דרמטי במחיר הנפט לרמה של עד 200 דולר לחבית • הבית הלבן מכחיש

שירות גלובס 05:30
נפט / צילום: Shutterstock
נפט / צילום: Shutterstock

גורמים בממשל טראמפ בוחנים מה תהיה המשמעות של זינוק פוטנציאלי במחירי הנפט של עד 200 דולר לחבית, כך על פי דיווח הלילה בבלומברג.

בדיקה שכזו עלולה להוות סימן לכך שבמקביל למו"מ על הפסקת אש, ייתכן ובממשל בוחנים גם תרחיש של המשך לחימה, כולל הסלמה ותרחישי קיצון.

נזכיר כי מחירי הנפט עלו מתחילת המלחמה ב-30-40%. כך למשל נפט גולמי מסוג ברנט עלה בכמעט 40% באותה תקופה, ונסחר סביב 100 דולר.

מקורות אנונימיים ששוחחו עם בלומברג הסבירו כי מדובר בתרחיש שהוא חלק מהערכות שוטפות, כדי לוודא שהממשל מוכן לכל המקרים, כולל סכסוך ממושך.

לפי הדיווח, שר האוצר סקוט בסנט הביע עוד לפני המלחמה דאגה מכך שהסכסוך יעלה את מחירי הנפט ויפגע בצמיחה הכלכלית. גורמים בכירים במשרד האוצר הביעו בבית הלבן חששות לגבי תנודות במחירי הנפט והבנזין במשך מספר שבועות, אמרו חלק מהמקורות.

יחד עם זאת, דובר הבית הלבן, קוש דסאי, כינה את הדיווח "שקרי", ואמר: "בעוד שהממשל תמיד מעריך תרחישי תמחור שונים והשפעות כלכליות, גורמים רשמיים אינם בוחנים את האפשרות שמחיר הנפט יגיע ל-200 דולר לחבית, והמזכיר בסנט לא 'דאג' מהשיבושים לטווח קצר ממבצע "זעם אפי".