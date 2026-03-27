בית המשפט המחוזי בתל אביב התיר לפרסם את זהותו של אחד הנאשמים בפרשת פולימקרט, שבמסגרתה נחשד כי הימר על התכנות התקיפה של ישראל באיראן ביוני 25 על בסיס מידע סודי.

הנאשם הוא מילואימניק ששירת באותה תקופה כרב סרן בחיל האוויר. "במסגרת שירות המילואים ומתוקף תפקידו, נחשף הנאשם באופן שוטף לידיעות רגישות וסודיות מטבען, שביטחון המדינה מחייב לשמרן בסוד, בדבר פעילות התקפית של חיל האוויר בגבולות איראן ותימן ופעילות מבצעית בזירות נוספות", כך מתאר כתב האישום אשר הוגש נגדו ונגד הנאשם השני, שזהותו לא פורסמה עדיין. ביניהם, כך נטען, הייתה היכרות מוקדמת על רקע העסקתם כעובדים בחברת משחקים טכנולוגית בישראל.

בעקבות אותו מידע סודי ומקדים, הנאשם השני הימר על מועד התקיפה באיראן וזכה כתוצאה מכך, בכ-162.6 אלף דולר, סכום אשר חולק בין השניים, כמפורט בכתב האישום. מסירת והעברת הידיעה הסודית מתוך בצע כסף, הייתה עלולה "לסכן את הפעילות המבצעית, את ביטחונם של צוותי האוויר, ולגרום נזק חמור לביטחון המדינה", כך סיכם כתב האישום.

במסגרת ההליך יזומנו כ-45 עדי תביעה.

מידע תמורת שיתוף ברווחים

נזכיר, פולימרקט הינה פלטפורת חיזוי המאפשרת למשתמשים להמר על התרחשות של אירועים עתידיים לרבות בתחומי פוליטיקה, כלכלה, ספורט ובידור. ההימור בפלטפורמה מתייחס להתרחשות עתידית של אירוע ומותנה בהפקדת מטבע קריפטוגרפי.

לפי האישום, בתחילת חודש יוני האחרון ניתן היה להמר בפולימרקט על השאלה האם תתרחש פעולה צבאית נגד איראן לפני חודש יולי. הנאשם השני, לו היה חשבון פעיל בפולימרקט שיתף את הנאשם הראשון בנושא ההימור, והשניים סיכמו כי בתמורה לידיעות הסודיות, יחלוק הנאשם השני את כספי הזכייה שהשקיע עם הנאשם הראשון - וכך היה.

בהודעת וואצאפ, נאשם 1 עדכן את נאשם 2 בדבר התקיפה בזמן אמת, וזה בחר לשתף את המידע עם עוד חמישה אנשים נוספים, כך לפי כתב האישום. בעקבות הצלחת ההימור הראשון, בוצעו הימורים נוספים על בסיס הידיעות הסודיות שהעביר הנאשם, עליהם, הרוויחו השניים כ-23.8 אלף דולר נוספים.

גם במלחמה הנוכחית השניים חברו יחד לביצוע הימור על מועד התקיפה של ישראל, אלא שבאותה תקופה נחשף נאשם 2 לפרסומים אודות החשד ל"מידע פנים", וביטל את ההימור.