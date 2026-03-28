9 לוחמים נפצעו בלבנון, בהם 2 קשה; 4 כטב"מים הופלו בצפון

8:57 - אתמול (ו') נפצעו קצין לוחם נפצע באורח קשה וקצין לוחם נוסף נפצע באורח בינוני כתוצאה מירי טיל נ"ט במהלך היתקלות בדרום לבנון. באירוע נוסף הלילה (שבת), קצין לוחם נפצע באורח קשה ושישה לוחמים נפצעו באורח בינוני כתוצאה מירי רקטי לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו

8:30 - 4 כטב"מים יורטו בצפון, האירוע הסתיים ללא נפגעים



7:15 - לראשונה במערכה: טיל שוגר מתימן לנגב - ויורט; לפנות בוקר: ירי משולב מאיראן ומלבנון לצפון

טיל מתימן שוגר הבוקר (שבת) לאזור הנגב. מדובר בירי הראשון שבוצע מתימן מאז החל מבצע "שאגת הארי". אזעקות הופעלו באזור דרום הנגב, והתרעה מקדימה הופעלה גם באילת - כאמצעי זהירות. השיגור יורט ולא דווח על נפגעים או על נזק.

שעות לפני התקיפה, הדובר הצבאי של החות'ים יחיא סריע הזהיר מהצטרפות של החות'ים למערכה. עם זאת, הוא הציב תנאים להצטרפות הארגון למערכה.

6:14 - שיגור מאיראן למרכז יורט; במקביל: ירי מלבנון לגליל

אזעקות הופעלו הבוקר באזורים נרחבים במרכז ובשרון בעקבות שיגורים מאיראן. תושבים דיווחו על הדי פיצוצים, ככל הנראה מדובר ביירוט הטיל ששוגר מאיראן. לא התקבלו קריאות חריגות במוקד החירום של מד"א.

5:14 - ירי משולב מאיראן ומלבנון: אזעקות הופעלו בצפון

פיקוד העורף עדכן כי זוהו שיגורים מאיראן לצפון הארץ. כמה דקות מאוחר יותר אזעקות הופעלו ביישובים באצבע הגליל ובגולן - בעקבות ירי משולב מאיראן ומלבנון. זוהו כמה נפילות בשטח פתוח, במד"א הבהירו כי לא דווח על נפגעים או על נזק.

1:40 - דיווח: 10 חיילים אמריקנים נפצעו במתקפה איראנית בסעודיה

10 חיילים אמריקנים נפצעו במתקפה איראנית על בסיס האוויר פרינס סולטאן בסעודיה, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. 2 מהפצועים מוגדרים במצב קשה, והחיילים שנפצעו שהו בתוך מבנה בבסיס שנפגע במהלך התקיפה, שגם גרמה נזק לכמה מטוסי תדלוק אמריקניים. לפי הדיווח לפחות טיל אחד פגע בבסיס, לצד כמה כטב"מים.

1:38 - איראן עדכנה את סבא"א על תקיפה בסביבת תחנת הכוח הגרעינית בבושהר. עוד נמסר מסבא"א כי איראן דיווחה שמצב המתקן נותר תקין

1:27 - גורם מודיעין אירופי לסוכנות הידיעות AP: משלוח כטב"מים יצא לדרך מרוסיה לאיראן, אבל לפי שעה לא ברור כיצד המשלוח מתבצע

1:08 - טראמפ: טורקיה פנטסטית, הם נשארו מחוץ לדברים שביקשנו מהם להתרחק מהם. הוא (ארדואן) מנהיג נהדר

