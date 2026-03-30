למה זמן הכניסה למרחב המוגן לא משתנה כשהטיל מגיע מאיראן?

בימים האחרונים, יישובי קו העימות בצפון התמודדו עם מציאות קשה. מידי יום אזורים מיושבים מטווחים, ונמצאים תחת איום מתמיד של טילים ורקטות, ועליהם להתמגן בתוך זמן מיידי. האיום מגיע מארגון הטרור חיזבאללה, ומהטילים הבליסטיים של איראן. לפי מערכות פיקוד העורף, זמן הכניסה למרחב המוגן מרגע השמעת האזעקה באותם היישובים הוא מיידי, או עד חצי דקה, משמע - לא משנה מהיכן מגיע הטיל, המדיניות היא כניסה מיידית.

● המומחית שטוענת - אפשר לוותר על ההתרעה המוקדמת ומסבירה מה זה פוליגון

● איך קבוצות הטלגרם יודעות לפני כולם שמגיע טיל?

בימים האחרונים אף עדכנו בפיקוד העורף את זמני ההתמגנות בחלק מהיישובים האלו, והעבירו אותם מזמן מיידי ל-15 שניות, מ-15 שניות לחצי דקה ועוד. במרכז, לצורך העניין, זמן הכניסה למרחב המוגן הוא דקה וחצי, לא משנה אם הטיל מגיע מאיראן, מחיזבאללה או מעזה.

נשאלת השאלה, מדוע לא נותנים זמן ארוך יותר, בדומה למרכז, שהרי הטיל הבליסטי מגיע מאיראן? בפיקוד העורף מבינים שיש מספר איומים על תושבים שונים, וזמן הכניסה למרחב המוגן הוא לפי האיום הכי קרוב אל אותו התושב.

בפיקוד לא מעוניינים שהאזרחים יתחילו לחשב מאיפה מגיע האיום ולפי זה להבין כמה זמן הכניסה למרחב המוגן - ולכן המדיניות היא אחידה. מובן שלהבדיל מאיום מהחיזבאללה, שם הטווחים קצרים, באיום מאיראן יש ההנחיה המקדימה, כך שניתן זמן מספק להתקרב למרחב המוגן לפני האיום.

חשש ממצב של מתקפה משולבת

אחד החששות המרכזיים בפיקוד העורף נוגע לתרחישים רבים שראינו בשבועות האחרונים - ואלו מתקפות משולבות מאיראן ומחיזבאללה. על פניו, אם יבדילו בין זמני כניסה למרחב המוגן בין איומים שונים, זה עלול ליצור בלבול ולחץ.

המשמעות היא שבזמן שהטיל מגיע מאיראן, ככל שהוא מתקדם ומתקרב לישראל, ישנו החשש שחיזבאללה ינצל את המצב ויירה אל עבר יישובי הצפון. בתרחיש כזה, זמן הכניסה למרחב המוגן קצר יותר (ולא זמן רב יותר שאפשר לתת במצב של איראן). מה שקובע אפוא את זמני ההתמגנות באותו אזור הוא האיום החמור והסביר בו.

זמן ההיערכות של ההנחיה המוקדמת משתנה בהתאם לאזור היציאה של הטיל. ככל שהטיל ייצא מאזור רחוק יותר באיראן, יהיה יותר זמן. יתרה מכך, זמן ההיערכות מושפע ממידע רב, כמו עת הגילוי, מזג האוויר, תוואי השטח ועוד. כשבפיקוד העורף יכולים להפעיל את ההתרעה והאזעקה מוקדם יותר, הם כמובן עושים זאת, אבל הכול תלוי במידע שבידיהם.

בפיקוד פועלים לא מעט על בסיס קבוצות מיקוד ומחקרים, שבוחנים היבטים פסיכולוגיים כדי לבחון את ההשפעה על האזרחים.

לסיכום, פיקוד העורף יצר משוואה חשובה מצילה חיים: בעת קבלת ההנחיה המקדימה, עליכם להתקרב למרחב מוגן. מומלץ לנצל את הזמן כדי לשהות בסמוך למרחב מוגן כדי להיכנס אליו במהרה בעת הצורך.

מדובר צה"ל נמסר כי "בעת קבלת התרעה, זמן ההגעה למרחב המוגן הוא קבוע לכל אזור בארץ לפי זמן התגוננות המוגדר, כאשר הזמן שהוגדר לכל אזור הוא בהתאמה לאיום הסביר והחמור ביותר. בנוסף להתרעה, בעת ירי ממדינות מרוחקות (מעגל שלישי) עשויה להיות מופצת הנחייה מקדימה, המאפשרת לאזרח דקות נוספות של היערכות, לפני קבלת התרעה. אנו קוראים לציבור להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף אשר הוכחו כמצילות חיים".