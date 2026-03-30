נדל"ן ותשתיות הראל תשקיע עשרות מיליוני שקלים בקבוצת ההנדסה וקסמן גרופ
הראל ביטוח

הראל תשקיע עשרות מיליוני שקלים בקבוצת ההנדסה וקסמן גרופ

הראל ביטוח ופיננסים הודיעה על רכישת 19% ממניות וקסמן גרופ העוסקת בהנדסה ובתשתיות • ההערכות בענף מדברות על כך שפעילות החברה תגבר בעקבות המלחמה, עקב הצורך לתכנן מחדש ולשקם מבנים רבים

אריק מירובסקי 11:44
ניר כהן, מנכ''ל הראל ביטוח / צילום: טל שחר
ניר כהן, מנכ''ל הראל ביטוח / צילום: טל שחר

הראל ביטוח ופיננסים תשקיע סכומים הנאמדים בעשרות מיליוני שקלים בחברת וקסמן גרופ (לשעבר וקסמן גוברין גבע), כחלק מעסקת רכישת של 19% ממניות החברה. שתי החברות מסרבות למסור את היקף ההשקעה המדויק.

על פי המידע, מדובר בהשקעה אסטרטגית של הראל השקעות בנתח של אחת מחברות ההנדסה וניהול הפרויקטים המובילות בישראל. וקסמן גרופ מעסיקה כ-600 עובדים ונמנית על קבוצות ההנדסה הגדולות בישראל. הקבוצה מספקת מעטפת פתרונות מלאה לאורך כל מחזור החיים של פרויקטי בנייה ותשתיות-ניהול סטטוטורי, תכנון וניהול הנדסי, פיקוח, ניהול ביצוע, תפעול והרצה.

מדובר בהשקעה נדירה בחברה שאינה חברה יזמית ואינה חברת ביצוע הפועלות בתחום הנדל"ן, אך ההערכות בענף מדברות על כך, שפעילות וקסמן תגבר מאוד בעקבות המלחמה, עקב הצורך לתכנן מחדש ולשקם שכונות ויישובי ספר, כמו גם הצורך בפיתוח היקפי התשתיות שיגדלו מאוד בשנים הקרובות.

שווי וקסמן גרופ נאמד במאות מיליוני שקלים בודדים, ועל כן ההערכות הן, כי היקפה הכספי של העסקה יגיע לכ-80-50 מיליון שקל.